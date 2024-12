Los británicos se quejan de la peor enfermedad que simplemente no desaparece.

Como cada año, la horrible gripe parece haber vuelto con furia amenazando con arruinar toda la diversión.

Las redes sociales están llenas de británicos compartiendo su miseria por la basura que están sintiendo y debo decir personalmente, te entiendo.

Genial… la gripe navideña ha llegado y me ha tumbado por completo. Horrible tos bronquial, migraña, náuseas y en general sintiéndome fatal. ¿Alguien más? 🤢🤒

— Connie Purdy (@conniepurdy) 27 de diciembre de 2024

Un usuario dijo: “Todos y cuando digo todos han tenido la peor tos, gripe, etc en las últimas 2 semanas en casa, en la oficina, esposa, hermana, madre, padre, cuñados (que están con nosotros) Y yo no he tenido nada. Calma antes de la tormenta creo.”

Otro se quejó: “¿Alguien sabe qué usar para curar las úlceras en la boca? Todo el techo de mi boca está cubierto de ellas, nunca las había tenido antes de esta gripe que tengo ahora! No son herpes labial, no tengo ese virus, esto está solo en el techo de mi boca. Muy doloroso. Hice gárgaras con agua tibia y sal y bonjela pero no sirve de nada”.

Mientras otra persona agregó: “Esta gripe simplemente no desaparece. Solía deshacerme de los resfriados que duraban más de 4 días. ¿Qué es esta **** que están poniendo en los cielos para hacer que todos estén tan enfermos.”

Cómo puedes tratar un resfriado tú mismo



Para ayudarte a recuperarte más rápidamente:

descansar y dormir

beber mucha agua (zumo de fruta o refresco mezclado con agua está bien) para evitar la deshidratación

hacer gárgaras con agua salada para calmar el dolor de garganta (no adecuado para niños)

O, prueba alguno de los remedios de la abuela.

Lecturas recomendadas:

¿Qué funciona mejor para un resfriado? Probé estas 8 curas comunes

¿Cómo desbloqueo mis oídos cuando tengo un resfriado común?

Cómo saber si tienes Covid, la gripe o un resfriado común

Los síntomas del resfriado aparecen gradualmente y pueden incluir:

nariz congestionada o que gotea

dolor de garganta

dolores de cabeza

dolores musculares

tos

estornudos

fiebre

presión en los oídos y la cara

pérdida del gusto y del olfato

Los síntomas son los mismos en adultos y niños. A veces los síntomas duran más en los niños.