Los botones de volumen del iPhone ya no funcionarán con Spotify Connect.

Los usuarios de Spotify en iPhone ya no podrán controlar el volumen en los dispositivos conectados utilizando los botones físicos de volumen. En una actualización de su página de soporte, Spotify dijo que Apple “descontinuó” esta tecnología, obligando a los propietarios de iPhone a utilizar un engorroso método alternativo.

Este cambio solo afecta a Spotify Connect, una función que permite a los usuarios utilizar sus teléfonos para controlar Spotify en altavoces cercanos, consolas de juegos, televisores inteligentes, computadoras y otros dispositivos. Ahora Spotify requerirá que los usuarios de iPhone utilicen un control deslizante en la aplicación para subir o bajar el volumen. Spotify dice que el cambio entrará en vigor el 3 de septiembre, pero algunos usuarios ya lo están viendo.

Cuando un usuario de iPhone presiona los botones físicos de volumen, Spotify mostrará una notificación que dice “¿Quiere cambiar el volumen?” Luego, los usuarios tendrán que tocar la notificación y utilizar el control deslizante de volumen que se muestra en la aplicación. Spotify mostrará automáticamente el control deslizante si los usuarios presionan el botón de volumen mientras la aplicación ya está abierta.

Spotify atribuye el cambio a Apple, diciendo que la compañía no le dará acceso a la misma tecnología que permite que Apple Music se reproduzca en dispositivos de terceros. Como resultado, controlar el volumen con el interruptor físico del iPhone se ha vuelto “inestable” para los dispositivos conectados, lo que causa que el volumen aumente durante la reproducción y otras fallas. Spotify dice que el cambio resultará en un control de volumen “persistente y de alta calidad”. La aplicación Sonos también ha dejado de permitir a los usuarios de iPhone cambiar el volumen de sus dispositivos utilizando botones físicos por razones similares.

“Hemos solicitado a Apple que introduzca una solución similar a la que ofrecen a los usuarios en HomePod y Apple TV para los desarrolladores de aplicaciones que controlan dispositivos de medios no pertenecientes a Apple,” dice Spotify en su actualización. “Apple nos ha dicho que requieren que las aplicaciones se integren en HomePod para acceder a la tecnología que controla el volumen en iPhones.” The Verge se comunicó con Apple para solicitar un comentario, pero no recibió una respuesta inmediata.

Spotify, que ha estado luchando con Apple durante meses sobre lo que puede o no puede incluir en su aplicación iOS, dice que Apple ha “restringido la interoperabilidad”, a diferencia de empresas como Google y Samsung. Agrega que esto podría ser una violación de la Ley de Mercados Digitales de la UE, que requiere que los “guardianes digitales” como Apple abran sus plataformas a servicios de terceros.

Corrección, 29 de agosto: Una versión anterior de este artículo erróneamente declaró la razón por la cual Spotify no puede transmitir directamente desde HomePod. Es porque Spotify no ha optado por las API requeridas, no porque Apple se lo impida.

