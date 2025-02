Los bonos muestran temor de que los aranceles provoquen inflación y shock de crecimiento

El mercado de bonos de EE. UU. está enviando una advertencia al presidente Donald Trump de que desatar aranceles sobre los principales socios comerciales corre el riesgo de avivar la inflación y frenar el crecimiento económico de la nación. Su decisión de imponer aranceles —aunque posteriormente pospuesta en el caso de México— llevó a que los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo subieran hasta un 4.28%, en anticipación de que mantendrá elevadas las tasas de interés al aumentar los precios al consumidor. Sin embargo, los rendimientos a largo plazo se movieron en dirección opuesta por temores de que la economía se estanque, reduciendo la brecha entre los bonos a 2 y 30 años, algo no visto desde principios de diciembre.

A pesar de que los movimientos se redujeron después de que Trump acordara posponer temporalmente los incrementos en México para permitir negociaciones, la dirección general del mercado se mantuvo en gran medida durante el resto de la sesión de Nueva York, ilustrando preocupaciones de que una guerra comercial podría dar golpes frescos a una economía por lo demás resiliente.

“Es probable que la dirección asumida por ahora sea una mayor inflación y un menor crecimiento”, dijo James Athey, gestor de cartera en Marlborough Investment Management. “Un aplanamiento de la curva es el resultado probable junto con un dólar estadounidense más fuerte.”

El riesgo de que los precios de importación más altos puedan avivar la inflación ha estado presente en los mercados desde la elección de Trump en noviembre, desvaneciendo las expectativas de que la Reserva Federal recorte aún más las tasas de interés este año. El banco central pausó el mes pasado la flexibilización de la política monetaria que comenzó en septiembre, y los futuros calculan que se mantendrá en espera hasta julio o septiembre.

“Los riesgos de estanflación son elevados”, dijo Jack McIntyre, gestor de cartera en Brandywine Global Investment Management refiriéndose a la combinación de crecimiento estancado e inflación creciente. “Cualquier cosa relacionada con el crecimiento debe ser considerada a través del prisma de la incertidumbre. La inversión podría posponerse hasta que tengamos más claridad.”

Durante el fin de semana, Trump cumplió su amenaza de imponer gravámenes a las exportaciones de Canadá, México y China, mientras reiteraba una advertencia a la Unión Europea de que los aranceles “definitivamente ocurrirán”. Goldman Sachs Group Inc. se está posicionando para que la dirección actual del mercado de bonos continúe, aplanando la curva de rendimiento. Firmas como BNP Paribas SA, DBS Bank Ltd. de Singapur y SMBC Nikko Securities Inc. de Japón dijeron que esto pone a la economía de EE. UU. en riesgo de caer en estanflación.

Con la gasolina y los alimentos no excluidos de los aranceles, los estrategas de BNP dijeron que las expectativas de inflación a largo plazo podrían seguir aumentando, favoreciendo a los bonos del Tesoro vinculados a la inflación a 10 años.

Calvin Tse, jefe de estrategia macroeconómica de las Américas y economía de EE. UU. en BNP en Nueva York, dijo que es probable que la Fed mantenga las tasas en espera para las próximas reuniones mientras evalúa si los riesgos para el crecimiento o la inflación son “más serios”.

“Si esto se materializa, creemos que las alzas de tasas se vuelven una posibilidad real por parte de la Fed este año, incluso ante un menor crecimiento”, agregaron.

Aunque actualmente se ve como poco probable una subida de tasas, la combinación de presiones inflacionarias y debilitamiento del crecimiento económico también hizo caer el mercado de valores el lunes. La avalancha hacia refugios también está beneficiando a los bonos a largo plazo, que generalmente avanzan cuando las perspectivas de crecimiento empeoran.

“No hay posibilidad de que la Fed pueda recortar tasas en el futuro previsible”, dijo Kathy Jones, estratega principal de renta fija en Charles Schwab. “El mercado está valorando una mayor inflación” y si las acciones continúan “cayendo mucho entonces la huida hacia la seguridad significará una curva de rendimiento invertida.”

Los bonos de la zona euro divergieron bruscamente de sus pares de EE. UU., rallyando en medio de una amplia huida hacia la seguridad.

La Fed dejó la semana pasada su política sin cambios mientras esperaba nuevos avances en la inflación. Los datos del viernes mostraron que la medida preferida de inflación subyacente del banco central se mantuvo débil en diciembre y que los ingresos reales desechables apenas aumentaron.

Goldman Sachs ve a la Fed como más propensa a mantener las tasas estables para contener el riesgo inflacionario que a recortarlas para impulsar el crecimiento.

“Esa perspectiva más inflacionaria debería corresponderse con los mercados valorando más desventajas para el crecimiento/menos oportunidades de inflación a largo plazo, lo que finalmente presionará sobre los rendimientos a largo plazo y aplanará la curva”, dijo Dominic Wilson, asesor de mercados senior en Goldman.

–Con la ayuda de Matthew Thomas, Neha D’silva, Michael Mackenzie y Liz Capo McCormick.

(Actualiza los precios en todo momento, agrega comentarios en el cuarto párrafo)

