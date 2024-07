La versión del mundo crediticio del “intercambio de Trump” está comenzando a tomar forma: compre bonos basura estadounidenses y evite todo lo relacionado con la inflación.

Los inversores en bonos corporativos de todo el mundo ya han comenzado a posicionarse para beneficiarse de una posible victoria electoral de Donald Trump después de un intento de asesinato y la Convención Nacional Republicana que fortaleció su posición en las encuestas. Los diferenciales en los bonos basura de EE. UU. se fortalecieron en comparación con sus pares en euros la semana pasada y los fondos de bonos basura a nivel mundial vieron un aumento en las entradas.

“Los bonos basura de EE. UU. son el intercambio”, dijo Al Cattermole, un gestor de cartera de Mirabaud Asset Management. “Está más enfocado en lo doméstico y expuesto a la actividad económica de EE. UU.”

En una entrevista a finales de junio con Bloomberg Businessweek, Trump dijo que quiere reducir la tasa impositiva de las empresas hasta un 15%. Ese menor gasto podría mejorar la solvencia de empresas más débiles. Las empresas estadounidenses también podrían beneficiarse de políticas proteccionistas que verán altos aranceles impuestos a las importaciones si el candidato republicano resulta victorioso.

El bono basura de EE. UU. es atractivo para los gestores de dinero porque, excluyendo a las instituciones financieras, más de la mitad de los prestatarios mejor calificados en bonos basura solo tienen ingresos domésticos, según un análisis de Bloomberg News. Eso se compara con solo un quinto en el espacio de alta calidad crediticia. Los datos excluyen a las empresas que no divulgan públicamente la información.

Los fabricantes nacionales también podrían beneficiarse de los aranceles y la menor regulación.

“Hemos estado agregando industriales de EE. UU. que se beneficiarían de una postura pro-negocios de un nuevo gobierno”, dijo Catherine Braganza, gestora de cartera senior de bonos basura en Insight Investment. “Las empresas que se benefician de la manufactura industrial, en particular aquellas que lidiAorrey Ygrn Dnpnad ivneosrs”,añadió.

Curva de rendimiento

Algunos gestores de fondos están enfocándose en la forma de la curva de rendimiento, especialmente porque los diferenciales de los bonos corporativos parecen tener poco margen para caer más después de acercarse a su nivel más ajustado en más de dos años.

“Hemos reducido la duración al tener bonos a corto plazo, utilizando futuros y también realizando operaciones de empinamiento”, dijo Gabriele Foa, un gestor de cartera en el equipo de crédito global de Algebris Investments, refiriéndose a apuestas que benefician cuando la brecha entre los rendimientos a corto y largo plazo se ensancha.

A pesar de que esta brecha se ha ampliado este año, sigue muy por debajo de los niveles vistos antes de que los principales bancos centrales comenzaran a subir las tasas de interés para combatir la inflación descontrolada. En este momento, los tenedores de bonos reciben magros 30 puntos básicos de rendimiento adicional al mantener bonos corporativos globales de siete a 10 años en lugar de notas de empresas a corto plazo, según los índices de Bloomberg, en comparación con 110 justo antes de que Trump dejara el cargo en 2021.

Esto le da a la curva más espacio para empinarse, especialmente si las políticas del ex presidente -que se espera que sean inflacionarias y lleven a una deuda nacional más alta- se ven acompañadas por recortes de tasas de interés de la Reserva Federal.

Por supuesto, no todos los gestores de dinero están cambiando a una cartera de Trump aún. Todavía no es seguro que él gane y, incluso si lo hace, no está del todo claro qué hará en el cargo.

“Es un poco pronto para ajustar su cartera en función de los ‘qué pasa’ cuando Donald Trump está en el cargo”, dijo Joost de Graaf, co-jefe del equipo de crédito de Van Lanschot Kempen Investment Management. “Todavía esperamos ver un poco de ajuste en los diferenciales de verano.”

Si Trump gana, se espera que los mercados sensibles a tasas de interés más altas, inflación y aranceles sean más impredecibles.

“Más alto por más tiempo es malo para los mercados emergentes, y obtendrá un crecimiento económico más débil debido a los aranceles”, dijo Cattermole de Mirabaud. “Esperaríamos que los bonos basura europeos suban menos en los próximos nueve meses.”