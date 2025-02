Los bocadillos y cereales de 2024 – cabel.com

Bienvenidos a 2025. Las vibraciones son un poco intensas, así que estoy tratando muy duro de enfocarme en las cosas que puedo controlar, ¡y sí, eso incluye recordar compartir cosas que me deleitan como los últimos #nuevos snacks y cereales que encuentro en el supermercado!

Sí. Es una antigua y muy extraña tradición de Cabel.

Esta vez, pensé en hacer un resumen anual. Y, aunque no estoy proporcionando clasificaciones de emoji, simplemente pruébenlos ustedes mismos y formen su propia opinión, ¡pájaros tontos! También pausaré de vez en cuando para destacar algunas cosas.

Creo firmemente que estas publicaciones sirven como un archivo de los logros humanos máximos: Smithsonian, tienes mi número.

(¿Quieres más? Echa un vistazo a mis descubrimientos enterrados en Twitter [RIP], o lee la publicación #1 y la publicación #2 y la publicación #3 aquí en mi blog.)

¡¡ Aperitivos !!

Las Papas Rizadas tienen un lugar especial en nuestros corazones colectivos de Pánico, porque eran una presencia fuerte en PAX, no muy lejos de nuestro propio stand, y estaban repartiendo cantidades increíbles de muestras de Papas Rizadas. También había una papa gigante y un tenedor con el que podías tomarte fotos. Realmente disfruto el sonido de “Papas Rizadas”, ¡porque suena un poco como un juego con licencia de Sega Genesis de los 90, programado por Core! Y se requiere tener agallas para intentar capturar el mercado de vasos instantáneos de Mac n’ Cheese, pero con papas. Le desearía a Idahoan todo lo mejor con este nuevo producto dinámico, pero creo que ya ha sido descontinuado. 🙁

Tomémonos un momento para hablar sobre Ritter Sport. Bueno, lo admito: la mayoría de las cosas en estas publicaciones son, en general, basura. Ritter Sport no es basura. Ritter Sport es increíble. Los sabores saben a cosas reales. La calidad del chocolate es bastante buena. La forma “Sport” (diseñada para caber en tu TRAJE DEPORTIVO) es tanto un cuadrado maravilloso como se siente genial romperlo. ¿Y la compañía? ¡Parece genial! ¡Sí, todavía son una empresa familiar que no ha sido vendida a Unilever o Nestle! ¡Sí, parecen cuidar muy bien a su equipo! ¡Sí, tienen una gran colección de arte abstracto geométrico en su sede central! Es un sueño de toda la vida mío visitar la fábrica de Ritter en Alemania, solo para dar las gracias en persona. Espero poder hacerlo algún día. Para ser claro, no estoy patrocinado por Ritter Sport, ¡pero pagaría buen dinero por serlo! (¿Así es como funciona?) En conclusión, todas estas barras eran buenas, cómelas.

El gran avance en la línea de Reese’s parece ser la tecnología Alguna Especie de Líquido Viscoso en la Base, o SKOVLATB (¡curiosamente también el nombre de mi sofá favorito de IKEA!). Comenzó con esta versión de caramelo, y recientemente le siguieron con una especie de fudge. ¿Mejora lo que ya es un producto de confitería casi perfecto? No realmente. ¿Es divertido? Sí.

Esto no es un producto nuevo, pero lo era para mí. Mis padres compraron esta bolsa de cacahuetes Gup Shup de la India en Costco, y fueron un éxito rotundo en las Torres de Pánico: cacahuetes crujientes recubiertos, muy bien sazonados. No puedo recomendarlos lo suficiente. La única pega: si eres como yo, cantas “Cacahuetes Gup Shup” con la melodía de “Zoot Suit Riot”.

Tenía grandes esperanzas de sabor para las Oreos de Pastel de Tierra, principalmente porque pensé que la textura de los gusanos de goma podría funcionar bastante bien emparejada con el relleno de crema. ¡Pero, ay, estas solo tenían “Trocitos Inspirados en Gusanos de Goma en la parte superior”! ¡Aburrido! Sin masticar, no hay venta. También quiero destacar la interesante visualización de tamaño de porción nueva de Mondelēz, como si el conteo de calorías estuviera pensando mucho en lo que realmente representa. ¡Me gusta!

No tengo mucho que decir sobre este sabor de Oreo, excepto que no puedo dejar de pensar en las palabras “Inclusiones de Azúcar”.

Cada año trae uno o dos productos novedosos casi no comestibles, y este fue uno grande. No hay una sola persona en el planeta que quisiera que sus papas fritas tuvieran sabor a “sabor a desayuno de fama mundial. Pero aquí estamos, de todos modos, sufriendo interminablemente a manos de los científicos del sabor. No eran buenas.

Esta fue una innovación de forma notable, el primer Cheeto en forma de un pequeño pimiento. ¡Es simplemente tan lindo!

Estos dos chips Lay’s “Flavor Drop: Edición Global” fueron sinceramente fantásticos. Muy raramente un sabor limitado ha sido un éxito rotundo. Supongo que ayuda que estén importando lo mejor de otros lugares, ¡pero por favor, sigan haciéndolo!

¿Papas a la Francesa con Queso Cheddar? ¡Buenas! ¿Cheesesteak de Filadelfia? ¡También bueno! Pero, oh cielos: Sésamo, Ajo y Cebolla. Mira, en teoría, suena fantástico, ¿verdad? Clásico sazón “todo” espolvoreado en una oblea de papa seca Pringle curvada. EXCEPTO POR UN PEQUEÑO PROBLEMA. Su visión de un sabor de “todo” incluía el DICHOSO QUESO CREMA. El queso crema artificial no es genial en un buen día, ¡pero en una Pringle? ¡NO!

Solo una rápida mención a Rold Gold Selects. Siempre me sorprende cuando un nuevo producto en una categoría existente aparece y domina. Estoy pensando en las Pretzels de Dot’s, ahora propiedad de Hershey (?), y la vieja guardia simplemente no puede dejar que nadie más tenga una parte del pastel y tiene que copiar por completo el producto. Estas son las Pretzels de Dot’s excepto que hay una dulce y una de Cool Ranch de Doritos. Fueron geniales. ¡Eso es lo que obtienes por intentar tener éxito, Dot’s!

(Sí, esas son mezclas para hornear con la marca Bridgerton.)

¡NO. Para un tipo “¡Nuevo!”, ¡este es un auténtico crimen! ¡LA DISPONIBILIDAD TODO EL AÑO NO HACE NADA NUEVO! !!

Cuando la luna te pega en el ojo, como una gran pizza de repostería: Meltamoré, no es el nombre de este producto, pero realmente debería haberlo sido. La idea de que puedas calentar un producto de Hostess parecía una innovación, pero el resultado no lo fue.

Solo tengo que tomar un momento para apreciar al equipo de denominación por haber ideado PRINGLES MINGLES. ¡Son dos sabores, ¡¡¡Mingleando juntos!!! No estoy siendo sarcástico, ¡es un nombre de clase mundial (¡y un logotipo divertido!), incluso si pienso que el producto podría ser efímero, porque estos no eran lo suficientemente Pringley ni lo suficientemente Mingley.

Me acabo de dar cuenta de que la mayoría de mis párrafos de mención aquí se centran en cosas malas y, lamentablemente, esta no es una excepción. De todos los chips que probamos el año pasado, estos fueron, con mucho, los menos favoritos de todos: Doritos Baja Mango Ardiente presentaba un sabor a mango super artificial de especias, casi podrido que era simplemente demasiado fuerte y doloroso. Mal tiburón

Top Ramen realmente está en racha últimamente, al descubrir que gente como yo ama un sabor de ramen novedoso. ¿La de S’mores? Honestamente, no está tan mal, algo así como una taza de Swiss Miss con fideos adentro. El de Sésamo, Ajo y Cebolla tenía un extraño olor a queso crema. (No estoy seguro por qué tomé una foto de estos ingredientes, excepto tal vez para destacar la poderosa combinación de Cacao, Melaza, Miel, Polvo de Cebolla y Sucralosa.)

Terminamos 2024 con esta nueva Oreo, y no puedo entender por qué necesitaba toda una submarca, ¡LOADED!, cuando ya hemos tenido Oreos con sabor a Blizzard, que es esto. ¿Por qué no simplemente llamarlo “Oreos de Galletas y Crema”? No se puede negar que el concepto de hacer una Oreo rellena de Oreos es verdaderamente una innovación de nivel Nobel, lo que nuevamente me da una excusa para tratar de popularizar la palabra: Oreoboros.

Finalmente, Doritos inauguró el año nuevo con este nuevo sabor que es… ¡verdaderamente genial! ¡Con un gran empaque! ¡Se siente como si debiera ser permanente! Es picante, es dulce y tiene un auténtico sabor a pimienta que a todos nos encantó. Búscalos y disfruta.

¡¡ Cereales !!

Antes de entrar en ello, encontré esto fascinante: ¡un llamado “Nuevo y Mejorado”, que en realidad parece… nuevo y mejorado! Compara los ingredientes antiguos (derecha) con los nuevos (izquierda), ya que los nuevos agregan tanto Chocolate con Leche como Chocolate Semi-Amargo como ingredientes. Eso parece bastante importante para, ya sabes, un sabor a Kit Kat. Casi parece como si hubieran intentado ver si podían salirse con la suya con el primer recibo, y simplemente no lo hicieron.

No puedo entender del todo este cereal de Fantasma, ya que está completamente desprovisto de la marca de General Mills, y no sé qué es Ghost. ¿Por qué ocultar a General Mills? ¡Tampoco nunca había visto una caja que diga “Hecho con Malvaviscos de Lucky Charms™” antes. ¡Extraño!

(Lo siento, un momento rápido, alguien llamó a Crumbl cereal “Cookie Crisp Gentrificado”, ¡100% acertado!)

Todos estos cereales Glaseados se lanzaron al mismo tiempo, y es un estudio interesante. Obviamente quieren que “Glaseado” sea una marca, pero no están lo suficientemente seguros como para hacerla completamente original, tuvieron que asociarla con marcas existentes para avanzar más rápido. En general me gusta el diseño (excepto por esa maldita manzana), y que el banner “Tamaño Familiar” está en una fuente interesante, ¡pero no disfruté de cientos de diminutas bolitas de donuts glaseados de vainilla.

Amigos, nuevamente: ¡nada supera a los diseños de empaque retro, nunca! ¡Casi siempre son, sin excepción, mejores que el trabajo hecho hoy en día! Además, esta reintroducción me dice que General Mills nunca destruye un molde: esta es la misma forma de cereal exacta que la de los Spingles de Rociados de 1993.

Debe significar algo. Al final del año 2024, General Mills decidió hacer un cereal de F•R•I•E•N•D•S. Esto es emocionante para alguien, o muchos, por alguna razón, o muchas razones, y no es para mí juzgar, o cuestionar, solo aceptar y dejar que el cereal me inunde. Si hicieran un cereal de Donkey Kong de nuevo, sería tan feliz, pero entiendo y acepto y estoy de acuerdo en que alguien más lo vería y diría “ugh dios, ¿por qué Donkey Kong ahora?”. Lo entiendo. Pero también necesito ser honesto, nunca he visto un episodio completo de Friends. Sé que hay un tipo divertido llamado Joey y pasan mucho tiempo en una cafetería y sí, sé que hay una canción de “Smelly Cat”, he visto un clip de eso, y eso es todo realmente. Creo que Jessica amaba a Ross, ¿verdad? Todas las personas parecen agradables y sé que a los británicos les encanta este programa, así que debe sentirse como el máximo de América. ¿Hay una colección nueva quizás de cajas de VHS con episodios que acaba de salir? ¿Es por eso que hicieron esto? Me pregunto cuánto costó producir esto. Tenían que desarrollar el sabor, como mínimo, a menos que ya estuviera en el estante para un producto abortado de Cereal de Starbucks. Y luego al menos tenían que pagar a su diseñador, ¿o varios diseñadores?, para hacer el arte/la plantilla de la caja. Me pregunto cuál era el presupuesto y cuánto necesitan vender para recuperar la inversión. ¿Cuánto crees que va a parar de cada caja vendida al poseedor de la licencia? Y luego, ¿cómo se reparte esa regalía entre los creadores del programa, las compañías de producción, el elenco? En realidad, ¿creemos que algún miembro del elenco realmente recibe una parte de la mercancía como esta? ¿Es posible que Joey reciba un pequeño cheque de cereales todos los meses? Realmente espero que sí. Todos parecen agradables. Tal vez “El del Vanilla Bean Latte” los ayuda un poco a todos. Debe significar algo.

De todas formas, ¡ehh, espero que tengas un excelente 2025! Déjame saber si encuentras algunos snacks o cereales geniales.

Atentamente,

Cabel