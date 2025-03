Los bocadillos de texto se completan ante tus ojos en la última versión de Google Messages.

Primero visto en la versión beta de enero de la aplicación en la versión 20250115_03_RC00, la nueva animación de burbujas de chat ahora está presente en la versión estable de la aplicación, 20250212_01_RC00. Con la nueva versión instalada en tu teléfono Android, los mensajes ya no simplemente se deslizarán cuando se envíen o reciban. En cambio, una nueva animación mostrará las burbujas de mensaje comenzando pequeñas y luego creciendo para llenar el espacio que se les asigna. No es un cambio importante, pero le da un aspecto nuevo y fresco a la aplicación de Mensajes y la buena noticia es que la nueva animación funciona sin importar si un mensaje se envía o recibe a través de RCS o SMS.

Para ser claro, no hay forma de desactivar esta función una vez que la actualización se instala en tu teléfono. Y también es posible que si no sabías que este cambio estaba llegando, es posible que no notes la diferencia cuando finalmente llegue a tu teléfono Android. Las burbujas de mensaje con el nuevo aspecto deberían comenzar a aparecer en los teléfonos Android en algún momento durante las próximas semanas.

Con la naturaleza abierta de Android, hay tantas aplicaciones de mensajería disponibles en la Play Store que es posible que no estés utilizando Google Mensajes. Si quieres hacer un cambio e instalar la aplicación en tu teléfono Android, siempre puedes hacer clic en el siguiente enlace para descargar Google Mensajes desde la tienda de aplicaciones de Google. Si quieres saber si has recibido las nuevas burbujas de mensaje con nuevo aspecto, ve a Configuración > Aplicaciones > Todas las aplicaciones > Mensajes y desplázate hasta la parte inferior de la página. Allí es donde encontrarás el número de versión de la aplicación Mensajes de Google que se encuentra en tu teléfono Android. Para recalcar, vas a querer ver un número de versión estable de 20250212_01_RC00 o superior. Por ejemplo, la versión de Google Mensajes en mi Pixel 6 Pro con Android 16 beta 2 es 20250225_00_RC00.

Si tienes la nueva burbuja de texto expandido en la aplicación Google Mensajes instalada en tu teléfono Android, háznoslo saber cómo te gusta escribiendo tus comentarios en la caja de abajo.