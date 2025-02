Los beneficios de Apple aumentan durante su primer trimestre fiscal a pesar de las ventas de iPhone inferiores a las esperadas

“

Después de que los mercados bursátiles de EE. UU. cesaron su comercio regular a las 4 pm ET hoy, Apple publicó su informe de ganancias del primer trimestre fiscal de 2025. La compañía no logró cumplir con las estimaciones de Wall Street para las ventas de iPhone del primer trimestre fiscal, que totalizaron $69.14 mil millones frente a estimaciones de $71.03 mil millones. Los resultados fueron relativamente planos en comparación con los $69.70 mil millones en ventas de iPhone que Apple registró durante el mismo trimestre del año pasado.

Apple informó ventas de iPad por $8.09 mil millones durante el primer trimestre fiscal de 2025. Los resultados no solo superaron los $7.32 mil millones en ingresos por tabletas esperados por Wall Street para el período de tres meses, sino que los ingresos de iPad también aumentaron un 15.2% interanual durante el trimestre. La siempre importante unidad de Servicios, el segundo sector comercial más grande de Apple después del iPhone, también superó las estimaciones de $26.09 mil millones con ingresos de $26.34 mil millones. Anualmente, esta unidad vio aumentar sus ingresos en un 14%.

“Hoy Apple está informando nuestro mejor trimestre hasta la fecha, con ingresos de $124.3 mil millones, un 4 por ciento más que el año pasado. Estábamos emocionados de ofrecer a los clientes nuestra mejor selección de productos y servicios durante la temporada de vacaciones. A través del poder de Apple silicon, estamos desbloqueando nuevas posibilidades para nuestros usuarios con Apple Intelligence, que hace que las aplicaciones y experiencias sean aún mejores y más personales. Y estamos emocionados de que Apple Intelligence estará disponible en aún más idiomas este abril.” -Tim Cook, CEO, Apple

La unidad de Wearables, Hogar y Accesorios, que incluye el Apple Watch, AirPods, HomePods y otros productos, sufrió una ligera disminución. El bruto del primer trimestre fiscal de 2025 alcanzó los $11.75 mil millones frente a los $11.95 mil millones del año anterior.

Curiosamente, las ventas de Apple aumentaron en todas las regiones geográficas excepto en Gran China, donde el iPhone está teniendo dificultades. Las ventas en ese mercado cayeron un 11% interanual a $18.51 mil millones desde los $20.82 mil millones del año anterior.

Las ventas netas en otras regiones fueron:

Américas – $52.65 mil millones en el primer trimestre fiscal de 2025 vs. $50.43 en el primer trimestre fiscal de 2024.Europa – $33.86 mil millones en el primer trimestre fiscal de 2025 vs. $30.40 mil millones en el primer trimestre fiscal de 2024.Japón – 8.99 mil millones en el primer trimestre fiscal de 2025 vs. 7.77 mil millones en el primer trimestre fiscal de 2024.Resto de Asia Pacífico – $10.29 mil millones en el primer trimestre fiscal de 2025 vs. $10.16 mil millones en el primer trimestre fiscal de 2024.

Para el primer trimestre fiscal de 2025, Apple recaudó $124.30 mil millones, lo que no solo superó el consenso de Wall Street de $124.12 mil millones, sino que también aumentó un 4% interanual. Con $36.33 mil millones, los ingresos netos superaron los $33.92 mil millones del año pasado, y las ganancias básicas por acción ascendieron a $2.41 por acción, un 10% más que en el primer trimestre fiscal de 2024.

Wall Street no quedó impresionado con el informe. Después de haber caído $1.77 (.74%) durante la sesión de negociación regular para cerrar en $237.59, las acciones de Apple bajaron aún más $3.63 o 1.53% en la negociación después del cierre. El valor de las acciones actualmente se sitúa en $233.96. En comparación con otras ocasiones en las que las acciones de Apple se movieron bruscamente después de un informe trimestral, esta es una respuesta bastante moderada. La conferencia telefónica aún podría cambiar eso dependiendo de lo que Tim Cook y otros ejecutivos de Apple digan sobre los trimestres futuros.