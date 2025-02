Los autores dicen que saltes la culpa, gastes en lo que amas.

Todos queremos poder gastar dinero sin la angustia de caer en la profundidad de la deuda. El desafío es tener un control sobre cómo hacer que eso sea una realidad.

En su nuevo libro, “Compra lo que amas sin quebrarte: una guía de finanzas personales empoderadora con un plan de gasto consciente,” Jen Smith y Jill Sirianni, conductoras del podcast “Frugal Friends,” llegan a lo básico de cómo tomar control de tus gastos. Pista: realmente no se trata de seguir un presupuesto estricto.

Ambas han luchado con deudas paralizantes y han salido al otro lado con algunas lecciones aprendidas. Jen pagó $78,000 de deuda en dos años, y Jill pagó $60,000, viviendo en una caravana mientras lo hacía.

Les pedí a Jen y Jill que compartieran algunos de sus consejos. A continuación, se presentan extractos de nuestra conversación, editados por longitud y claridad.

Kerry Hannon: Comienzan el libro diciendo que “cualquier posibilidad real que tengamos de lograr nuestra meta financiera llevará tiempo.” ¿Pueden elaborar?

Jill Sirianni: Para la mayoría de nosotros, no estamos llenos de efectivo. Y así, para lograr algunas de esas grandes metas financieras, como la libertad de deudas o invertir en la jubilación, eso tomará años, si no décadas.

Creo que podemos ser un poco engañados por algunos de esos artículos sensacionalistas que presumen, “Mira a esta persona joven que pagó seis cifras de deuda en seis meses.” Esa no será la experiencia promedio de una persona cuando el ingreso promedio es de alrededor de $60,000 al año.

Poder moderar nuestras expectativas y reconocer que esto es más que una maratón, porque en una maratón puedes terminar en un día. Puedes hacer paradas y descansos en el camino.

Escriben que el gasto es “lo que hacemos, no quiénes somos” y que “el gasto es una habilidad.” ¿Pueden explicarlo un poco?

Jen Smith: Esa es una idea de una querida película original de Disney Channel, “Brink!” Nos han dicho una y otra vez en los medios financieros que eres un gastador o un ahorrador; que eres un adicto a las compras o un despilfarrador. Todas las formas en que gastamos dinero son nuestra identidad.

En realidad, todos gastamos dinero, y hay mucho culpabilidad y vergüenza que viene con gastar dinero en algo que no es “necesario.” Quitamos esa connotación negativa. Gastar es una habilidad, y todos podemos aprenderla, y todos podemos mejorar en ella. Cuando practicas y eres intencional al respecto, puedes mejorar en eso.

¿Qué es el gasto basado en valores?

Jill: Es reconocer que podemos hacer un plan de gastos en torno a lo que realmente importa y es importante para nosotros, en lugar de lo que nos dicen que debería ser importante.

Hay tantos mensajes por ahí sobre en qué deberíamos estar gastando nuestro dinero, cómo deberíamos gastar. Lo que realmente queremos es más de lo que llamamos los cuatro F: familia, amigos, fe y trabajo satisfactorio. Para la mayoría de nosotros, estas son las cosas que realmente queremos más. A menudo, gastaremos para obtener más de estas cosas, pero no siempre tenemos que hacerlo. Cuando podemos identificar en qué queremos decir sí, cómo se alinea eso con estos cuatro F, entonces puede ser realmente fácil decir no al resto. Eso puede ayudarnos a disminuir nuestras compras impulsivas, disminuir los gastos influenciados por las redes sociales y otros a nuestro alrededor, donde esas cosas realmente no satisfacen nuestras necesidades o nos acercan a nuestros valores.

¿Cuál es el papel del “Inventario de transacciones de 90 días”?

Jen: Hice un presupuesto, y luego no lo seguí y dije que empezaría de nuevo el mes siguiente. Y luego tampoco lo seguí de nuevo. Este ciclo continuó durante un par de meses antes de que me rindiera. Y en realidad, estaba haciendo un presupuesto sin fundamentos en ningún hecho o dato de mi vida. Lo hacía basado en lo que pensaba que debería estar gastando.

Con un inventario de transacciones de 90 días, puedes hacer un plan basado en gastos concretos reales. Te da una imagen completa sin ser abrumador. Pones todas tus transacciones en una hoja de Google. Puedes ordenarlas por fecha, por ubicación, por categoría. Comienzas a ver patrones.

Hablen sobre la ilusión de que más dinero resolverá todos nuestros problemas.

Jill: Estamos tan arraigados en una cultura que dice que podemos tirar dinero para resolver cualquier problema que podamos enfrentar. Y de cierta manera, eso es cierto. Podemos comprar muchas cosas, incluso baratas, para poder abordar algunos de los problemas que estamos enfrentando.

Sin embargo, las cosas que son realmente más importantes para nosotros, el dinero no las puede comprar. Y así, cuando se trata de más tiempo con la familia, tiempo significativo con amigos, participación en actividades de fe importantes para nosotros, la capacidad de llevar a cabo un trabajo significativo — ya sea voluntariado o dentro de nuestras carreras — estas son cosas que en realidad no podemos comprar con dinero. Puede que necesiten dinero para poder perseguirlas. Por lo tanto, requerimos este recurso, pero en realidad, no podemos comprar nuestro camino hacia la pertenencia, hacia la conexión.

Si no abordamos nuestros hábitos de gasto, entonces no importará cuánto dinero terminemos ganando. Nuestros hábitos de gasto y comportamientos se elevarán para llegar a esas cosas. Obtener un buen control sobre los hábitos: ¿Cómo me relaciono con el dinero? ¿En qué estoy gastando? ¿En qué estoy gastando impulsivamente? De esa manera podemos establecer una base muy sólida para cualquiera que sean nuestros niveles de ingresos a lo largo de la vida.

Jen Smith (centro) y Jill Sirianni (derecha), conductoras del podcast “Frugal Friends,” llegan a lo básico de cómo tomar control de tus gastos. Pista: realmente no se trata de seguir un presupuesto estricto. (Foto cortesía de las autoras)

Mencionas que la temporada de tu vida es importante cuando se trata de tus hábitos de gasto. ¿Puedes explicar?

Jen: Tengo dos niños pequeños, y mucho de mi dinero y tiempo va hacia ellos. Pero ese tiempo me limita en cuánto puedo trabajar y cuánto dinero puedo ganar.

Y lo hago con gusto porque, ante todo, quiero honrar mi temporada. Y mi esposo y yo planeamos poder hacer esto. Es una de las razones por las que pagamos $78,000 de deuda cuando nos casamos, para poder hacer cosas como esta.

¿Cómo hacer una decisión de gasto vital es la clave para preparar a las personas financieramente?

Jill: Creemos que enfocarnos en las cosas vitales que conforman nuestro presupuesto puede realmente ayudarnos a ser muy eficientes en administrar bien nuestro dinero y no causar tanto estrés cuando se trata de algunas de esas piezas más pequeñas en las que gastamos mensualmente.

El veinte por ciento de las categorías en las que gastamos representan en realidad el 80% de nuestros gastos mes a mes. Son las grandes tres — comida, transporte y vivienda. Si podemos tomar decisiones realmente inteligentes en estas tres categorías primero, entonces hace que algunas de esas otras categorías más pequeñas sean más fáciles o incluso innecesarias de cambiar masivamente a largo plazo.

¿Cómo podemos sacar el máximo provecho de una compra de casa? Podríamos ahorrarnos cientos de miles de dólares dependiendo del tipo de hogar que elijamos comprar — de igual manera, con el tipo de coche que elijamos comprar.

¿Tienes una pregunta sobre jubilación? ¿Finanzas personales? ¿Algo relacionado con la carrera? Haz clic aquí para enviarle una nota a Kerry Hannon..

¿Cuál es el concepto más radical que tienen en este libro?

Jen: Creemos que la deuda es neutral. Alguna deuda será beneficiosa, y alguna deuda no será tan beneficiosa para ti. Depende de la persona. Alguien que tome mucha deuda estudiantil para obtener un trabajo bien remunerado que los prepare para el futuro — eso es beneficioso. Alguien que tome el mismo préstamo para el mismo título, y no haga nada con él — no tan beneficioso. Así que es diferente para cada persona, pero la deuda es moralmente neutral.

Kerry Hannon es columnista principal en Yahoo Finanzas. Es estratega de carrera y jubilación, y autora de 14 libros, incluyendo “En Control a los 50+: Cómo tener éxito en el Nuevo Mundo del Trabajo” y “Nunca es Demasiado Viejo Para Enriquecerte.” Síguela en Bluesky.

