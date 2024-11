Los auriculares para dormir Soundcore A20 bloquean eficazmente los ruidos de los ronquidos

“

Me encantan los auriculares para dormir Sleep A20 de soundcore. Hasta ahora, solo he probado una característica, pero es la única que necesito: enmascaramiento de baja frecuencia. Permite que estos cómodos auriculares para dormir bloqueen efectivamente el sonido de los ronquidos.

Reseña de los auriculares para dormir soundcore Sleep A20: Efectivos contra los ronquidos

Los auriculares para dormir soundcore Sleep A20 son asequibles y efectivos contra los ronquidos.

Es difícil subestimar la importancia de una buena noche de sueño. Los científicos ya han demostrado que es fundamental para tu salud mental y física, y los auriculares Sleep A20 hacen un seguimiento de las métricas de sueño, al igual que lo hace el Apple Watch. Los auriculares llevan un registro de cuánto tiempo dormiste, cuántas veces te volteaste durante la noche y en qué posiciones dormiste más.

Pero, ¿quién necesita datos en bruto y un estudio científico para saber que un sueño reparador es importante? Una noche de insomnio, pasando de un lado a otro y cada vez más irritado por los ronquidos de tu pareja, te proporciona toda la prueba que necesitas.

Desafortunadamente, mi esposo ronca. Recientemente fuimos de viaje a Italia y no llevó su máquina CPAP. Estaba muy irritada con él porque solo estaba durmiendo unas cuatro horas por noche debido a sus ronquidos. No estaba divirtiéndome y sugerí que el próximo lugar donde nos alojáramos debía tener dos dormitorios antes de que terminara matándolo.

Entonces él me entregó sus auriculares soundcore Sleep A20, descargó la aplicación de soundcore en mi iPhone y emparejó los auriculares con ella, y me sugirió enfáticamente que los probara y lo dejara dormir.

Había probado antes diferentes paisajes sonoros para dormir en mis AirPods Pro. Sin embargo, nunca lograron bloquear sus ronquidos. Además, el diseño los hacía incómodos de usar mientras descansaba la cabeza en una almohada. Eso solo me mantenía despierta.

Aún así, estaba desesperada y en un país extranjero. Los auriculares para dormir soundcore ofrecen muchas opciones para personalizar tus sonidos para dormir, incluyendo clichés como “arroyo forestal” y “lluvia tranquilizadora”. Miré todas las configuraciones. Cuando vi la de enmascaramiento de baja frecuencia, decidí probarla.

El ruido generado por el enmascaramiento de baja frecuencia sonaba como estática con algunos chisporroteos. Al principio, pensé que me resultaría irritante tener que escucharlo toda la noche, pero realmente lo encontré relajante. Y, cuando lo subí al 100%, bloqueó completamente los ronquidos de mi esposo. También puedes usarlos para transmitir audio por Bluetooth, pero el enmascaramiento de baja frecuencia es todo lo que quiero o necesito.

Aunque no son auriculares con cancelación de ruido en sí, el sistema de enmascaramiento de ruido de cuatro puntos de soundcore te protege eficazmente de los sonidos no deseados. Las diversas configuraciones de sonido para dormir hacen el resto, solo elige uno que enmascare los sonidos de los ronquidos de tu pareja.

Auriculares cómodos para dormir que enmascaran los ronquidos de tu pareja

Los auriculares Sleep A20 vienen en un color: beige del sueño. Los míos adquirieron un tono ligeramente morado debido al tinte de mi cabello.

Foto: Lewis Wallace/Cult of Mac

Los auriculares para dormir de perfil bajo, que no sobresalen de tu oído como lo hacen los AirPods, resultaron cómodos incluso cuando estaba acostada de lado. Además, los Sleep A20 vienen con diferentes tamaños de puntas de oído suaves y sedosas (transpirables y selladas), así como diversas alas para los oídos que los mantienen cómodamente en su lugar. Puedes personalizar el ajuste a tu oído en un abrir y cerrar de ojos.

Aunque no los he probado, soundcore dice que los auriculares para dormir ofrecen hasta 14 horas de reproducción en modo de sueño. Y con el estuche de carga incluido, puedes aumentar eso a 80 horas. Una carga definitivamente me dura toda la noche.

La primera vez que probé los auriculares, que tienen un precio de lista de $149.99, dormí toda la noche. No lo odiaba por la mañana.

Él tampoco siempre usa su CPAP en casa. Así que ahora, al primer sonido de ronquido, me pongo los auriculares soundcore Sleep A20 y me duermo. No más pellizcos para intentar despertarlo. No más pensamientos asesinos.

Si tienes una pareja que ronca, compra estos auriculares para dormir asequibles y efectivos. Podrían salvar tu relación.

Para el Viernes Negro, están a la venta por solo $119.99 tanto en Amazon como en soundcore. Mucho más asequible que contratar un abogado de divorcio.

★★★★☆

Nota: Si compras directamente en soundcore durante la venta del Cyber Monday de la empresa, asegúrate de recortar el cupón de $30 y marcar la casilla para recibir una máscara para dormir gratis (valor minorista $9.99).

Compra en: Amazon o soundcore

