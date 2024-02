Los artistas de Gaza trazan su lucha en medio de un lienzo de desesperación

El zumbido incesante de un dron israelí llena la habitación. En una gran pared, se reproducen en bucle video escenas de muerte y rescates desesperados a mano a través de metal retorcido y roca triturada. Una gran montaña de escombros: barras de metal, ladrillos y yeso roto, se extiende casi a lo largo de la sala de exposiciones.

A lo largo de las paredes azules que pretenden evocar el cielo y el mar de Gaza, cuelgan pinturas que en su mayoría evocan la vida antes de los intensos bombardeos e invasiones de Israel: bodegones palestinos, cactus nativos, música, gatos y vacas e incluso Catwoman.

El trabajo de más de 100 artistas gazatíes recorre las paredes de esta exposición, que se muestra en el Museo Palestino en Cisjordania, ocupada por Israel, una colección de protesta que tiene tanto que ver con el arte que no está allí, perdido en la guerra que estalla en Gaza, como con el arte que se exhibe. La mayoría de los artistas están atrapados en el enclave, luchando por sobrevivir, mucho menos para crear.

“Resistimos con nuestros colores y nuestros lienzos para transmitir nuestro mensaje al mundo”, dijo Basel El Maqosui, un artista desplazado de su hogar en el norte de Gaza, cuyo trabajo se destaca. “Destruyeron toda nuestra civilización y destruyeron nuestros artefactos modernos y antiguos”, dijo en una entrevista. “Cada uno de los cuales lleva un recuerdo lleno de amor y alegría y otro recuerdo lleno de tristeza y lágrimas”.

Alto en la pared de la sala cuelga su pintura de una mujer palestina, su cabeza, cara y hombros rodeados por capas de pañuelos coloridos: rojo, amarillo y azul.

El Sr. El Maqosui dijo que se había inspirado en su vecina del norte de Gaza, una joven beduina que tenía un estilo único de usar ropa palestina brillante, y se ponía de cuatro a cinco pañuelos coloridos alrededor de ella sin importar la ocasión o el clima.

El trabajo de los artistas en la muestra, llamada “Esto no es una exposición”, intenta reflejar la textura de la vida palestina que puede ser tanto política como apolítica en un momento en que la declarada guerra de Israel contra Hamás ha cobrado un terrible costo humano y ha causado una gran destrucción en Gaza.

Los organizadores de la exposición dicen que consideran la exposición un acto de solidaridad con los artistas en Gaza, proporcionando una manera de llamar la atención sobre el costo cultural de la guerra. La exhibición señala una experiencia compartida entre los palestinos en Cisjordania y Gaza que, aunque divididos geográfica y gubernamentalmente, están unidos por aspiraciones comunes para su propio estado, habiendo vivido bajo el control israelí durante décadas en formas variadas.

“El asesinato de los palestinos, el asesinato de los artistas, la destrucción de sus obras, el ataque a las instituciones culturales”, dijo Ehab Bseisso, miembro de la junta directiva del museo, “es una parte fundamental de la erradicación genocida de la historia, la memoria y la creatividad”.

“Se trata de servir a la narrativa colonial que afirma que Gaza no tuvo vida, no tuvo arte, no tuvo cultura”, agregó.

Durante más de cuatro meses de guerra, los ataques aéreos israelíes en Gaza han destruido los estudios y las obras de muchos artistas, así como la mayoría de los museos y las instituciones culturales, una pérdida para la vida cultural del territorio que los expertos dicen que podría tardar más de una generación en reconstruir.

La UNESCO, la organización cultural de las Naciones Unidas, ha expresado su preocupación por el impacto de la guerra en Gaza. La agencia ha documentado daños en al menos 22 lugares del patrimonio cultural, incluidos 10 edificios de interés histórico o artístico, un museo y tres sitios arqueológicos.

Parados en el salon de exposiciones y hablando por encima del sonido del dron, el Sr. Bseiso se refirió a las obras de arte que cuelgan a su alrededor como “supervivientes” porque se vendieron a coleccionistas, universidades y centros culturales fuera de la Franja de Gaza antes de que comenzara la guerra.

Muchas representan aspectos alegres de la vida palestina, mientras que otras representan las luchas de lo que los organizadores llaman “la dureza de la realidad” y “la cruel fealdad de la ocupación”.

Al menos cuatro de los artistas con obras en la exposición han sido asesinados por ataques aéreos israelíes, según los organizadores. Sus nombres están marcados en una pared de contribuyentes con una línea negra en la esquina de su placa.

El Sr. El Maqosui está muy lejos de los días en que pasaba su tiempo enseñando arte en una escuela durante el día y luego creando arte colorido en su estudio en casa por las noches. Su hogar y su estudio fueron aplastados en un ataque aéreo israelí, dijo.

Más de dos décadas de trabajos se destruyeron. “Perdí todo lo que tenía”, dijo.

Ahora pasa la mayor parte de sus días buscando y filtrando agua, haciendo cola para conseguir comida y manteniendo la desvencijada carpa de su familia, hecha de láminas de plástico, intacta contra el frío, el viento y la lluvia en la ciudad sureña de Rafah.

Aun así, encuentra tiempo para el arte, sentándose en la carpa, arropado con mantas, dibujando con pluma en un cuaderno, sus coloridos temas reemplazados por representaciones en blanco y negro de la realidad desoladora en la que él y otros dos millones de personas ahora se encuentran viviendo.

“En estas circunstancias difíciles que luchamos por describir con palabras, estoy tratando de aferrarme a mi humanidad dibujando”, dijo. “Dibujar no cambia lo que estamos viviendo, pero es una forma de transmitir al mundo nuestro sufrimiento”.

Cuando comenzó la guerra, el Museo Palestino estaba preparando una exposición sobre música que estaba lista para abrir en noviembre. Pero ver la muerte y destrucción en Gaza llevó a los organizadores a cambiar de rumbo.

Derribaron las paredes de la exposición de música y utilizaron los escombros para hacer un montón de escombros en el centro de la sala del museo. Shareef Sarhan, co-fundador de Shababek, un colectivo y galería de artistas en la ciudad de Gaza, dijo que el efecto “hace que se sienta como si estuvieras entrando en Gaza con toda su destrucción”. El Sr. Sarhan, quien vive en Estanbul y París, ayudó a organizar la exposición a distancia, sugiriendo entre otras ideas, los sonidos de los drones y los escombros.

Antes de la guerra, el piso superior de Shababek se utilizaba para que los artistas residentes se enfocaran en su arte. Fue destruido por un ataque israelí, dijo Sarhan, que estaba fuera de Gaza cuando comenzó la guerra.

Los pisos inferiores, donde algunos de los artistas más famosos del enclave mostraban sus esculturas, pinturas e instalaciones de arte en medios mixtos, siguen intactos y durante muchas semanas alojaron familias que habían huido de sus hogares y buscado refugio allí.

Sarhan dice que no sabe qué pasó con muchas de las pinturas que estaban allí, pero cree que las familias usaron la madera y los lienzos para hacer fuego para mantenerse calientes en medio de la escasez aguda de combustible resultante del cerco casi completo de Israel.

A través de la exposición, dijo, los artistas gazatíes pueden comunicarse con personas fuera de la guerra, en un momento en que la mayor parte de la población ha quedado aislada del resto del mundo.

Durante la guerra, las comunicaciones telefónicas e internet se han cortado regularmente, ya sea por ataques militares, cortes de energía o, según altos funcionarios de EE. UU., directamente por Israel.

“La gente está perdiendo su conexión con el mundo exterior, pero el arte puede desempeñar un papel que el artista no puede,” dijo Sarhan. “La gente puede ver su mensaje y sentir su situación. Se convierte en un reflejo, como un portavoz oficial para ellos.”