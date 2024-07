Los arqueólogos encuentran estatua de mármol en antigua alcantarilla en Bulgaria.

Los arqueólogos en Bulgaria hicieron un descubrimiento inesperado en una antigua alcantarilla romana la semana pasada: una estatua de mármol bien conservada, más alta que un hombre. “La encontramos por accidente”, dijo Lyudmil Vagalinski, el director científico de la excavación. “Fue increíble. Una estatua entera apareció frente a nosotros.” El descubrimiento podría iluminar cómo la gente en la zona, la Bulgaria moderna, luchó por preservar su religión mientras el cristianismo se extendía por el mundo antiguo. La alcantarilla podría haber sido un escondite utilizado por paganos que intentaban proteger la imponente estatua de los fanáticos cristianos, que a veces destruían las cabezas de las deidades paganas. Parece que lo lograron: Los investigadores aún no han desenterrado toda la estatua, pero la cara y la cabeza no muestran signos de destrucción. “Es un milagro que haya sobrevivido”, dijo el Dr. Vagalinski. Él y sus colegas estaban trabajando en una excavación de rutina cerca del pueblo de Rupite, cerca de la frontera suroeste de Bulgaria con Grecia, en el intenso calor del verano pasado cuando vieron mármol en el suelo. Trataron de mantener su emoción bajo control, dijo el Dr. Vagalinski, mientras un pie de mármol emergió. Luego, vieron tallas cuidadosas en las uñas de los pies. Las piernas se alzaron. Un torso siguió. Finalmente, una cabeza. “Nos estaba esperando”, dijo. Casi como si la estatua los hubiera encontrado a ellos, no al revés. Esta no sería la primera estatua antigua que emerge de una trinchera desagradable: Los obreros en Roma también encontraron una figura de mármol en un sistema de alcantarillado el año pasado. La estatua búlgara, que el Dr. Vagalinski cree que puede representar al dios Hermes, podría haber sido enterrada a fines del siglo IV. Él piensa que fue colocada en la alcantarilla unos años después de 380 d.C., el año en que el Emperador Teodosio I declaró el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Los paganos en la antigua ciudad donde se encontró la estatua, entonces llamada Heraclea Sintica, podrían haber querido proteger sus tesoros de la desfiguración cristiana. “Intentaron preservar en secreto su memoria de estas deidades”, dijo el Dr. Vagalinski. También cree que la estatua podría haber sido enterrada algún tiempo después de 388 d.C., cuando un importante terremoto golpeó la zona y devastó la ciudad. Parece que destruyó la infraestructura en tal medida que las alcantarillas dejaron de funcionar, dijo. Aunque la alcantarilla había sido deshabilitada después del terremoto, agregó el Dr. Vagalinski, permaneció resistente y se convirtió en una especie de cementerio de la historia pagana. “Aunque podríamos no pensar que una alcantarilla es el lugar adecuado, al menos estaría ileso”, dijo el Reverendo Profesor Martin Henig, un experto en arte romano en la Universidad de Oxford que no estaba asociado con la excavación. “Nadie iba a tocar la alcantarilla”, agregó. La estatua le falta parte de su brazo derecho, que casi parece como si hubiera sido amputado, dijo el Dr. Vagalinski. La mano izquierda también puede estar dañada. Pero por lo demás, la estatua parece estar casi intacta. “Es raro y emocionante encontrar una estatua casi perfectamente intacta, y especialmente una de aparentemente tan alta calidad”, escribió Elizabeth Marlowe, la directora del programa de estudios de museos de la Universidad Colgate, que no estuvo involucrada en la excavación, en un correo electrónico. La ubicación geográfica de la estatua también puede ofrecer información a los investigadores. Muchas estatuas tan bien conservadas fueron saqueadas, escribió el Dr. Marlowe, y “aparecen de la nada en las tiendas de comerciantes en Suiza o Nueva York”. Esto puede significar que los hallazgos, aunque notables, a menudo están despojados de pistas sobre sus orígenes. (Los contrabandistas trabajan arduamente para borrar esos detalles y obstaculizar a los funcionarios culturales que pueden intentar devolver artefactos al lugar donde fueron encontrados.) “Si esto apareciera en el mercado de arte, nunca en un millón de años habríamos supuesto que provenía de un pueblo pequeño en el interior de Bulgaria”, escribió el Dr. Marlowe. “Habríamos supuesto que provenía de una ciudad rica o una finca privada en Italia.” Una estatua de mármol tan impresionante.