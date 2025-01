Los Ángeles se prepara para un ‘crecimiento explosivo de incendios’ mientras se acercan fuertes vientos.

“

Los Ángeles se preparaba para vientos cercanos a la fuerza de un “huracán” el lunes, que los meteorólogos dijeron podrían avivar los devastadores incendios forestales que han arrasado el sur de California, mientras las estimaciones de daños aumentaban.

Mientras los bomberos luchaban por contener los mortales incendios que continuaban ardiendo en los suburbios de la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una alerta de “bandera roja” ante las condiciones adversas.

Se esperaba que los vientos de hasta 120 kilómetros por hora azotaran la región desde el lunes por la noche hasta el miércoles por la mañana, según el NWS, combinándose con condiciones extremadamente secas para crear un “tiempo crítico para incendios”.

“El Servicio Nacional de Meteorología está prediciendo vientos cercanos al nivel de un huracán, y por eso estamos haciendo preparativos urgentes”, dijo el alcalde de Los Ángeles, Karen Bass, el lunes. “Mi máxima prioridad, al igual que la de todos los demás, es hacer todo lo posible para proteger vidas a medida que se acercan estos vientos.”

Las autoridades han estado combatiendo los incendios desde el martes pasado, que han quemado más de 40,000 acres de tierra. El gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió que los incendios podrían convertirse en el desastre más costoso de la historia de Estados Unidos, mientras chocaba con el presidente electo, Donald Trump, por la respuesta del estado.

La causa de los incendios aún no se ha determinado, pero se presentaron varias demandas contra la empresa de servicios públicos Southern California Edison el lunes, alegando que no había cortado correctamente las líneas eléctricas a pesar de las advertencias, lo que provocó el inicio del incendio de Eaton.

Las acciones de su empresa matriz, Edison International, cayeron un 11.9 por ciento el lunes. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

También se vieron afectadas las acciones de seguros a medida que aumentaban los daños previstos. Los analistas de JPMorgan estimaron pérdidas en toda la industria de alrededor de $20 mil millones, lo que sería el mayor en la historia del estado.

El incendio más grande, el incendio de Pacific Palisades, solo estaba contenido en un 14 por ciento el lunes por la noche, lo que generaba temores de que las fuertes ráfagas en los próximos días revirtieran el progreso en la lucha contra los incendios.

El Servicio Meteorológico advirtió que el “peligro extremo de incendio” continuaría hasta el miércoles y dijo que la categoría de alerta vigente, una “advertencia de bandera roja de situación particularmente peligrosa”, se reservaba para escenarios de “clima de incendios extremos de lo extremo”.

“En otras palabras, esta configuración es tan mala como puede ser”, advirtió el NWS al señalar que los vientos fuertes podrían crear un “crecimiento explosivo del fuego”.

El lunes, las autoridades informaron que el número de muertos llegó a 24, y se esperaba que aumentara a medida que las autoridades exploraban los escombros en busca de personas desaparecidas.

Los bomberos trabajan para despejar una línea contra incendios en una ladera cubierta de retardador en un intento por contener el incendio de Pacific Palisades © Ringo Chiu/Reuters

El desastre ha traspasado la arena política, con Trump atacando el domingo a las autoridades estatales por no detener la destrucción. “Los incendios todavía están ardiendo en Los Ángeles. Los políticos incompetentes no tienen idea de cómo apagarlos”, publicó en su red social Truth Social.

El presidente electo republicano entrante acusó al gobernador de California, un demócrata, de agotar las reservas de agua para proteger una especie en peligro de pez, y de negarse a firmar una “declaración de restauración de agua”. La oficina de Newsom dijo que no existe tal declaración.

“Esa información errónea y desinformación no creo que nos favorezca ni beneficie a ninguno de nosotros”, dijo Newsom a NBC’s Meet the Press el domingo, señalando que había invitado al presidente electo a visitar las áreas afectadas, pero aún no había recibido respuesta. “Responder a los insultos de Donald Trump, pasaríamos otro mes.”

Mientras tanto, los funcionarios de la ciudad advirtieron contra los especuladores que han aumentado los precios de las propiedades en alquiler a medida que miles de personas huían de sus hogares.

LAist, un sitio de noticias local, encontró un anuncio en Zillow de una casa amueblada en Bel Air por $29,500 al mes, un 86 por ciento más alto que en septiembre.

