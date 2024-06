Los analistas de gráficos cada vez más preocupados por el desequilibrio del mercado de valores.

El estrecho liderazgo y las rotaciones diarias entre diferentes grupos en el mercado de valores sugieren que los recientes máximos históricos en Wall Street podrían resultar ser vacíos, según estrategas técnicos. El S & P 500 y el Nasdaq Composite han subido durante el segundo trimestre y actualmente están dentro del 1% de sus máximos históricos. Pero un vistazo más detenido sugiere que los inversores están perdiendo apetito por el riesgo. El estratega de Wolfe Research, Rob Ginsberg, señaló que las acciones de pequeña capitalización y el bitcoin han estado cayendo en los últimos días, lo que podría ser una señal de aversión al riesgo. Las acciones de pequeña capitalización están cayendo, como se muestra en este ETF del Russell 2000. “Es genial ver al S & P y al Nasdaq alcanzar nuevos máximos, pero claramente algo no está bien si los indicadores clave de riesgo se están revirtiendo”, escribió Ginsberg. Ni siquiera parece haber consenso entre los nombres más importantes del mercado de valores. Nvidia, Microsoft y Apple han subido en solo tres de las últimas seis sesiones de negociación, con diferentes combinaciones de días alcistas y bajistas. “[S & P 500] y [Nasdaq Composite] nos recuerdan al juego de niños ‘whac-a-mole’, en el sentido de que cada vez que un nombre de mega-capitalización cae, otro emerge y eso continúa manteniendo la volatilidad bajo control y haciendo que el índice aumente”, dijo el estratega de BTIG, Jonathan Krinsky. Estas últimas señales de debilidad forman parte de la preocupación de larga data sobre la falta de amplitud en el mercado. La emoción en torno a la inteligencia artificial en particular ha impulsado las acciones tecnológicas de mega capitalización, pero las empresas más pequeñas y aquellas no relacionadas con la IA han tenido dificultades. Por ejemplo, el ETF de igual peso del S & P 500 de Invesco (RSP) ha bajado más del 3% en el segundo trimestre, mientras que el S & P 500 regular, que está ponderado por la capitalización bursátil de cada empresa y por lo tanto se ve fuertemente afectado por las acciones de Big Tech, ha subido más del 4%. El igual-peso del S & P 500 se dirige hacia un segundo trimestre perdedor. “El RSP de igual peso ahora está por debajo de su media móvil de 50 días y aún ~4% por debajo de su máximo en lo que va del año. Los bajistas no han podido lograr una rotación a la baja debido a los mega-cap, pero seguimos preocupados dada esa concentración de riesgo y la complacencia,” dijo Krinsky. — CNBC’s Michael Bloom contribuyó con el reportaje.