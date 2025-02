Los Alquimistas de la Atención: creando oro a partir de la ingeniería social.

Vivimos en un mundo donde ha surgido una nueva raza de alquimistas. Estos hechiceros modernos no están trabajando en calderos burbujeantes o buscando la piedra filosofal. En cambio, están explotando el recurso más valioso de nuestra era: la atención humana.

El mundo de la ingeniería social no se trata solo de explotar a las personas por dinero, sino más bien de involucrar a las personas y competir por la atención. Porque una vez que has enganchado a alguien, se vuelven más fáciles de influenciar y manipular.

Javvad Malik

En el corazón de esta alquimia digital yace una verdad simple: los humanos son predecibles en su imprevisibilidad. “Dr. Cortafuegos”, un anciano de ciberseguridad, compartió sus pensamientos conmigo. Su post meticulosamente elaborado sobre vulnerabilidades de día cero fue recibido con grillos, mientras que un garabato apresuradamente dibujado de un robot melancólico se volvió viral.