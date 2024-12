Los AirPods Pro 2 bajan a $154.00 en Amazon para el Cyber Monday

Las ofertas del Viernes Negro han comenzado a pasar a los descuentos del Cyber Monday, y esto ahora incluye los AirPods Pro 2 (USB-C) por solo $154.00, en lugar de $249.00.

Esta venta supera el precio más bajo histórico anterior en casi $40 y en general es una de las mejores ofertas que estamos rastreando para el Cyber Monday. Las estimaciones de entrega han comenzado a retrasarse hasta finales de diciembre, así que si quieres tener estos a tiempo para el Día de Navidad, asegúrate de hacer tu pedido pronto.

Los AirPods Pro 2 se actualizaron en 2023 con USB-C, y también cuentan con Cancelación Activa de Ruido, el chip H2 de Apple y Audio Espacial. Dirígete a nuestra publicación completa de Ofertas de Apple para el Cyber Monday para ponerte al día con todos los mejores descuentos que están disponibles en este momento.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de algunos de estos vendedores. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago, que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

