Los aeropuertos registraron un número récord de viajeros el viernes antes del Día de los Caídos.

Se batió un récord antes del fin de semana del Día de los Caídos en combate en cuanto al número de viajeros aéreos examinados en los aeropuertos de EE. UU., informó el sábado la Administración de Seguridad del Transporte.

Más de 2.9 millones de viajeros fueron examinados en los aeropuertos de EE. UU. el viernes, superando un récord anterior establecido el año pasado el domingo después del Día de Acción de Gracias, según la agencia de seguridad del transporte.

“¡Los oficiales han establecido un nuevo récord de la mayoría de los viajeros examinados en un solo día!” tuiteó la TSA. “Recomendamos llegar temprano.”

El tercer día más ocupado registrado fue el jueves, cuando se examinaron a casi 2.9 millones de viajeros en los aeropuertos de EE. UU.

En Atlanta, el aeropuerto más ocupado del mundo tuvo su día más ocupado de la historia. El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta rompió un récord de tráfico el jueves cuando 111,000 pasajeros, tripulación de aerolíneas y empleados de aeropuertos fueron examinados en los puntos de control de seguridad. El segundo día más ocupado fue el viernes, cuando se examinaron 109,960 personas, según la TSA.

Con 104.6 millones de pasajeros, el aeropuerto de Atlanta fue el más ocupado del mundo el año pasado, según el Consejo Internacional de Aeropuertos.

Las aerolíneas de EE. UU. esperan transportar un número récord de pasajeros este verano. Su grupo comercial estima que 271 millones de viajeros volarán entre el 1 de junio y el 31 de agosto, rompiendo el récord de 255 millones establecido el verano pasado.

AAA predijo que este será el fin de semana de inicio del verano más concurrido en casi 20 años, con 43.8 millones de personas esperadas para viajar al menos 50 millas desde su hogar entre el jueves y el lunes, 38 millones de ellos en vehículos.

La expresión anual de deseos de viaje que acompaña el inicio de la temporada de verano está ocurriendo en un momento en que los estadounidenses le cuentan a los encuestadores que están preocupados por la economía y la dirección del país.

En lo que durante mucho tiempo se celebró cada 30 de mayo para honrar a los soldados caídos de América, el Día de los Caídos en combate se convirtió oficialmente en un feriado federal en 1971, observado el último lunes de mayo.

Jason Redman, un SEAL de la Marina retirado que luchó en Iraq y Afganistán, dijo a The Associated Press el año pasado que honra a los amigos que ha perdido. Treinta nombres están tatuados en su brazo "por cada chico que conocí personalmente que murió."