Los activos del famoso teórico de la conspiración Alex Jones serán vendidos para pagar una deuda de $1.5 mil millones a las familias de las víctimas de la masacre de Sandy Hook

Un juez federal ordenó el viernes la liquidación de los activos personales del teórico de la conspiración Alex Jones, pero desestimó el caso de quiebra separado de su empresa, dejando el futuro de su plataforma mediática Infowars incierto ya que debe $1.5 mil millones por sus afirmaciones falsas de que la masacre de la escuela primaria Sandy Hook fue un engaño.

El juez Christopher Lopez aprobó la conversión de la reorganización de quiebra personal propuesta por Jones a una liquidación, pero desestimó la intentona de reorganización de su empresa, Free Speech Systems, con sede en Austin, Texas. Muchas de las familias de Sandy Hook habían pedido que también se liquidara la empresa.

Si la reorganización de la quiebra de Free Speech Systems se hubiera convertido en una liquidación, Jones podría haber perdido la propiedad de la empresa, sus cuentas de redes sociales, el estudio de Infowars en Austin y todos los derechos de autor al vender los activos de la empresa. Jones sonrió cuando el juez desestimó el caso de la empresa.

No estaba claro de inmediato qué sucederá con Free Speech Systems, la empresa matriz de Infowars que Jones construyó en un negocio millonario durante los últimos 25 años.

Un escenario podría ser que la empresa y Infowars continúen operando mientras se realizan esfuerzos para cobrar la deuda de $1.5 mil millones en los tribunales estatales de Texas y Connecticut, donde las familias ganaron demandas contra Jones, según abogados involucrados en el caso.

Otro escenario es que los abogados de las familias de Sandy Hook regresen al tribunal de quiebras y pidan a Lopez que liquide la empresa como parte del caso personal de Jones, ya que Jones es dueño del negocio, dijeron los abogados.

Lopez dijo que su único enfoque en determinar si desechar el caso de Free Speech Systems o ordenar una liquidación fue lo que sería mejor para la empresa y sus acreedores, incluidas las familias de Sandy Hook. Lopez también dijo que el caso de Free Speech Systems parecía ser uno de los más largos de su tipo en el país y se acercaba a un plazo para resolverlo.

“Hoy no se me pidió que tomara una decisión para cerrar un programa o no. Eso nunca iba a suceder hoy de ninguna manera”, dijo Lopez. “Este caso es uno de los más difíciles que he tenido. Cuando lo miras, creo que los acreedores están mejor sirviéndose al seguir sus derechos en los tribunales estatales ”.

Muchos de los activos personales de Jones serán vendidos, pero su casa principal en el área de Austin y algunas otras pertenencias están exentas de la liquidación por quiebra. Él ya ha comenzado a vender su rancho de Texas valorado en unos $2.8 millones, una colección de armas y otros activos para pagar deudas.

Previo a la audiencia del viernes, Jones había estado diciéndole a sus seguidores en la web y oyentes de radio que Free Speech Systems estaba a punto de ser cerrada debido a la quiebra. Les instó a descargar videos de su archivo en línea para preservarlos y los dirigió a un nuevo sitio web de la empresa de su padre si desean seguir comprando los suplementos dietéticos que vende en su programa.

“Probablemente este sea el fin de Infowars muy, muy pronto. Si no hoy, en las próximas semanas o meses”, dijo Jones a los reporteros antes de la audiencia del viernes. “Pero es solo el comienzo de mi lucha contra la tiranía”.

Jones tiene alrededor de $9 millones en activos personales, según los documentos financieros más recientes en el tribunal. Free Speech Systems, que emplea a 44 personas, tiene alrededor de $6 millones en efectivo y alrededor de $1.2 millones en inventario, según J. Patrick Magill, el director de reestructuración designado por el tribunal para dirigir la empresa durante la quiebra.

Jones y Free Speech Systems se declararon en bancarrota en 2022, cuando familiares de muchas víctimas de la matanza escolar de 2012, que dejó 20 niños de primer grado y seis educadores muertos en Newtown, Connecticut, ganaron juicios por un monto de más de $1,4 mil millones en Connecticut y $49 millones en Texas.

Chris Mattei, abogado de las familias en el caso de Connecticut, dijo que la liquidación de Free Speech Systems “permitirá a las familias de Connecticut hacer cumplir sus $1.4 mil millones en juicios ahora y en el futuro, al mismo tiempo que privará a Jones de la capacidad de infligir daños masivos como lo ha hecho durante unos 25 años”.

Los familiares dijeron estar traumatizados por los comentarios de Jones y las acciones de sus seguidores. Han testificado sobre ser acosados y amenazados por los creyentes de Jones, algunos de los cuales confrontaron a las familias afligidas en persona diciendo que la masacre nunca sucedió y que sus hijos nunca existieron. Un padre dijo que alguien amenazó con desenterrar la tumba de su hijo muerto.

Jones y Free Speech Systems inicialmente solicitaron protección de reorganización por quiebra que le habría permitido dirigir Infowars mientras pagaba a las familias con los ingresos de su programa. Pero las dos partes no pudieron ponerse de acuerdo en un plan final, y Jones recientemente solicitó permiso para cambiar su quiebra personal de una reorganización a una liquidación.

Las familias en la demanda de Connecticut, incluidos los familiares de ocho niños y adultos fallecidos, pidieron que el caso de quiebra de Free Speech Systems también se convirtiera en una liquidación. Pero los padres en la demanda de Texas, cuyo hijo, Jesse Lewis de 6 años, falleció, quieren que se desestime el caso de la empresa.

Los abogados de la empresa presentaron documentos indicando que apoyaban la liquidación, pero los abogados del caso de quiebra personal de Jones querían que el juez desestimara el caso de la empresa.

Kyle Kimpler, abogado de las familias que buscan la liquidación, le dijo al juez que desestimar el caso podría llevar a una “carrera hacia el tribunal”. Es posible que una familia obtenga todo mientras que otra no obtenga nada, agregó.

Aunque Jones ha reconocido desde entonces que la masacre de Sandy Hook ocurrió, ha estado diciendo en sus programas recientes que los demócratas y el “estado profundo” están conspirando para cerrar sus empresas y quitarle sus derechos de libertad de expresión. También ha dicho que las familias de Sandy Hook están siendo utilizadas como peones en la conspiración. Los abogados de las familias dicen que eso es absurdo.

Las familias tienen una demanda pendiente en Texas acusando a Jones de desviar y ocultar ilegalmente millones de dólares. Jones ha negado las acusaciones.

