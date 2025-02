Los aciertos y desaciertos de los políticos que ‘hacen de Dios’

Desbloquee la Digestión del Editor de forma gratuita

Siempre es incómodo cuando te sientes petulante por haber ganado una discusión en redes sociales sobre la naturaleza del amor cristiano, y luego el propio papa viene y te dice que estás equivocado.

Esa fue la suerte del número dos de Donald Trump la semana pasada – no, no Elon Musk, sino el vicepresidente JD Vance. Él se convirtió del ateísmo al catolicismo en 2019, eligiendo como su patrón a San Agustín, quien escribió por primera vez, en el siglo V d.C., sobre la idea en la que se centró esta disputa distintivamente del siglo XXI.

Se había difundido un clip de Vance defendiendo las políticas de “América Primero” de Trump. “Como ciudadano estadounidense, tu compasión pertenece primero a tus conciudadanos”, le dijo a Sean Hannity de Fox News. “Hay esta vieja escuela – y creo que es un concepto muy cristiano – de que amas a tu familia, y luego amas a tu vecino, y luego amas a tu comunidad, y luego amas a tus conciudadanos en tu propio país, y luego, después de eso, puedes enfocarte y priorizar al resto del mundo”.

Rory Stewart, el político británico convertido en padre-céntrico, cuestionó la “extraña interpretación” de Vance, describiéndola en X como “menos cristiana y más tribal pagana”, y sugirió que cuando “los políticos se convierten en teólogos” todos deberíamos estar preocupados. A lo que Vance respondió (antes de hacer algunas críticas decididamente no cristianas sobre el coeficiente intelectual de Stewart): “Solo busca ‘ordo amoris’. La idea de que no hay una jerarquía de obligaciones viola el sentido común básico. ¿Realmente cree Rory que sus deberes morales hacia sus propios hijos son iguales que sus deberes hacia un extraño que vive a miles de kilómetros de distancia? ¿Alguien lo cree?”

Encuentro esta una pregunta muy interesante, en términos no solo de doctrina cristiana, sino también de ética secular más ampliamente. También creo que no está mal que un político se tome preguntas teológicas o morales tan en serio. Pero eso no quiere decir que Vance haya entendido correctamente la naturaleza del amor cristiano.

Estaba claro de qué lado estaba el Papa Francisco en el debate cuando publicó una carta a los obispos estadounidenses el pasado lunes. “El amor cristiano no es una expansión concéntrica de intereses que se extienden poco a poco a otras personas y grupos”, escribió. “El verdadero ordo amoris que debe ser promovido es aquel que descubrimos meditando constantemente sobre la parábola del ‘Buen Samaritano’, es decir, meditando sobre el amor que construye una fraternidad abierta a todos, sin excepción”.

Quizás sea un gesto de respeto que Vance, quien escribió en 2020 que “demasiados católicos estadounidenses no han mostrado el debido respeto al papado, tratando al papa como una figura política que debe ser criticada o elogiada según sus caprichos”, no haya entrado en discusiones (a diferencia del zar fronterizo Tom Homan, que le dijo a una cámara de televisión que “el papa debería arreglar la iglesia católica”). Pero, corriendo el riesgo de parecer impertinente, no estoy seguro de que el pontífice realmente haya abordado la sutileza de lo que Vance estaba tratando de decir; y tampoco lo hizo Stewart.

Todos podemos pensar en personas que parecen mucho más capaces de mostrar compasión por el sufrimiento de aquellos que viven a miles de kilómetros de distancia – que son fáciles de idealizar como víctimas inocentes – que por las personas más cercanas a casa que, tal vez, tienen opiniones políticas diferentes a las suyas. Es justo que Vance critique este impulso. Y si bien está muy bien que el papa hable de “una fraternidad abierta a todos”, también es, seguramente, moralmente correcto amar más a tu propia familia que a un extraño al azar. Como escribió el filósofo Bernard Williams, el hombre que tiene que pensar si salvar a un extraño o a su esposa – cuando ambos están en peligro, pero solo uno puede ser salvado – ha tenido “un pensamiento de más”.

Pero, ¿qué pasa cuando la necesidad de un extraño es mayor que la de un miembro de tu familia? Aquí es donde Vance parece no haber entendido completamente la sutileza, según David Fergusson, profesor regio de divinidad en la Universidad de Cambridge. Si bien Tomás de Aquino, quien expandió la idea de ordo amoris de Agustín, sugirió que tenemos obligaciones con aquellos cercanos a nosotros, no es el caso que debamos siempre priorizarlos. “Las obligaciones pueden ser anuladas cuando alguien más lejano tiene una necesidad mayor”, me dice Fergusson.

Contar con políticos que expresen interés en teología cristiana públicamente podría no ser algo malo. Lo que es más pernicioso es cuando buscan usar la religión como una especie de cobertura intelectual o moral, especialmente cuando se equivocan. La confusión del vicepresidente de Aquino es sintomática de la superficialidad y pseudo-intelectualismo de gran parte del proyecto Maga. Vance, claramente, es un hombre inteligente. ¿Pero es menos deslumbrantemente brillante de lo que él cree ser? Bueno, ¿es el Papa católico?

