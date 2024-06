Los abusadores domésticos no pueden poseer armas, dictamina la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Las personas colocadas bajo órdenes de restricción por violencia doméstica no tienen derecho a poseer armas, ha dictaminado la Corte Suprema. La decisión de 8-1 respalda una ley de 30 años que prohíbe a aquellos con órdenes de restricción por abuso doméstico poseer armas de fuego. En el centro del caso estaba Zackey Rahimi, un hombre de Texas que fue acusado bajo la ley de 1994 pero presentó un recurso después de que el tribunal ampliara significativamente los derechos de armas en una decisión de 2022. Durante una audiencia en noviembre, el abogado de Rahimi, James Matthew Wright, dijo que no pudo encontrar ningún precedente histórico para desarmar a las personas, excepto aquellos condenados por un delito grave, lo que no incluye a los sujetos de órdenes de restricción. El abogado del gobierno también dijo que las mujeres que viven en un hogar con un abusador doméstico armado tienen cinco veces más probabilidades de ser asesinadas. Rahimi, de 23 años, un pequeño traficante de drogas, según documentos judiciales, está cumpliendo una condena de seis años en una prisión federal de Texas. También está esperando un juicio estatal. En 2020, su entonces novia recibió una orden de restricción de un tribunal después de que él la arrastrara a su auto, haciéndola golpear la cabeza en el tablero, durante una discusión cerca de su casa en Arlington, Texas. A pesar de una orden judicial que suspendía su licencia para armas de fuego y le prohibía poseer cualquier arma de fuego, mantuvo sus armas y participó en cinco tiroteos en público más tarde ese año. En una carta escrita a mano desde la cárcel el año pasado, sin embargo, dijo que “se mantendría alejado de todas las armas de fuego y armas” una vez que sea liberado. El juez presidente John Roberts pronunció la opinión de la corte el viernes. “Cuando una orden de restricción contiene una determinación de que un individuo representa una amenaza creíble para la seguridad física de una pareja íntima, ese individuo puede ser prohibido de poseer armas de fuego, de acuerdo con la Segunda Enmienda”, escribió. “Desde la fundación, las leyes de armas de nuestra nación han incluido disposiciones que impiden que individuos que amenazan con daño físico a otros hagan un uso indebido de armas de fuego”. El juez Clarence Thomas, un conservador, fue el único de los nueve jueces en disentir.