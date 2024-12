Los 7 mejores rompecabezas y juegos de mesa navideños para jugar en familia

No puedes equivocarte con un poco de Scrabble o jugar tu propia versión de ¿Quién Quiere ser Millonario?, pero ¿estás buscando algunos rompecabezas o juegos de mesa nuevos para jugar con la familia y amigos durante la temporada festiva?

Hemos reunido algunos de los más entretenidos para que compartas con tus seres queridos en fiestas y reuniones este año, desde una Mega Caja Sorpresa hasta un quiz lleno de adrenalina (piensa en El Cazador).

Echemos un vistazo.

Consejos para Quiz de Bar



7 de los mejores rompecabezas y juegos para jugar esta Navidad



Puzzle de Pueblo de Invierno

Tiene trenes de vapor, pistas de hielo y bonitas casas cubiertas de nieve: este puzzle “quintessential” de un pueblo navideño ha sido creado por la artista Debbie Cook y es descrito como un rompecabezas de formas “sublimemente detalladas” que tiene “tantos detalles por descubrir”.

Wentworth Wooden Puzzles agrega: “Encuentra maravillosas figuras temáticas de invierno y piezas intrigantes y de formas irregulares mientras ves esta pintoresca escena navideña cobrar vida”.

También tiene piezas de puzzle de formas irregulares para “un desafío adicional”, incluyendo piezas rectas dentro del puzzle y sin piezas de esquina.

El puzzle de madera del Pueblo de Invierno está disponible en 240 o 480 piezas, compra la tuya en el sitio web de Wentworth Puzzles.

Puzzle de Taller de Santa

¿Cuál es el puzzle más grande que has completado? Este puzzle del Taller de Santa diseñado por Randy Wollenmann está disponible en impresionantes 1,000 piezas (así como en 250 y 500).

Wentworth Wooden Puzzles revela: “Adéntrate en el maravilloso mundo del Taller de Santa con este colorido puzzle navideño.

“Lleno de figuras temáticas festivas, piezas de puzzle de formas irregulares y piezas con mensajes de ‘Feliz Navidad’. Este encantador puzzle de madera captura la emoción de la Nochebuena”.

Obtén más información sobre esta “encantadora escena invernal” y compra la tuya en el sitio web de Wentworth Puzzles aquí.

Caja Sorpresa Mega de Juegos de Mesa

¿Quién es la persona más competitiva que conoces? Esta Caja Sorpresa Mega de Juegos de Mesa de PoundFun podría ser la extravagancia de juegos de mesa que necesitas para entretener a la familia y amigos esta Navidad.

¿Cuál era tu juego de mesa favorito para jugar en Navidad cuando eras niño? (Imagen: Andrey Sinenkiy/Getty) Incluye un mínimo de siete artículos sorpresa, incluyendo juegos de viaje, juegos de misterio, juegos de fiesta y juegos familiares.

PoundFun dice que esta caja de sorpresas “garantiza diversión sin fin e imaginación”.

Obtén tu Caja Sorpresa Mega de Juegos de Mesa a tiempo para Navidad a través del sitio web de PoundFun. Apto para edades de 3 a 13+.

Quiz Puzzbox Alrededor del Mundo

¿A tus seres queridos les encanta aprender sobre diferentes culturas y países? Este Quiz Puzzbox Alrededor del Mundo disponible en PoundFun podría ser justo el juego de mesa que necesitas durante el período festivo.

Los jugadores serán llevados en un viaje mientras “aprenden divirtiéndose con este juego educativo y entretenido”.

PoundFun continúa: “Amplía tu conocimiento e impresiona a tus amigos con tu nueva expertise”.

Cómo Organizar una Fiesta de Navidad con un Presupuesto Ajustado



“Experimenta la emoción de viajar por el mundo desde la comodidad de tu hogar”.

Compra tu Quiz Puzzbox Alrededor del Mundo antes de las festividades a través del sitio web de PoundFun. Apto para edades de 8+.

Juego de Mesa Monopoly Builder

Los amantes de los juegos de mesa probablemente hayan jugado la versión clásica de Monopoly, ¿pero qué tal el Juego de Mesa Monopoly Builder?

Ha sido descrito como el “desafío perfecto” para toda la familia.

PoundFun comparte: “Dile adiós a las noches de juegos de familia aburridas y hola a Monopoly Builder.

“Este juego de mesa estratégico convierte cada reunión familiar en una competencia. Con niveles inteligentemente diseñados, tendrás que pensar fuera de la caja para salir victorioso.

¿Qué otras versiones de Monopoly has jugado? (Imagen: Yui Mok/PA) “Reúne al grupo y prepárate para ser el maestro constructor. Es un juego de ingenio y velocidad – prepárate para demostrar que eres el constructor definitivo.

“Con reflejos rápidos y resolución de problemas ingeniosa, reirás hasta el virtual banco de Monopoly”.

El objetivo del juego es reunir y comerciar recursos antes de elegir terrenos para construir, con el ganador teniendo la oportunidad de construir el último Ático Diamante.

Es hora de mostrar tus mejores habilidades de Bob el Constructor – compra el Juego de Mesa Monopoly Builder a través del sitio web de PoundFun. Apto para edades de 8+.

Juego de Mesa Catch Me If You Can

¿Te apetece un juego de mesa lleno de adrenalina y “diversión sin fin”? Catch Me If You Can es el “juego definitivo de velocidad y agilidad”, dice PoundFun.

“Con su naturaleza rápida y movimientos impredecibles, este juego pondrá a prueba tus reflejos y te mantendrá alerta.

“Desafía a tus amigos y familiares, o juega solo y mejora tus habilidades. Prepárate para atrapar y ser atrapado con Catch Me If You Can”.

Responde tantas preguntas como puedas en 60 segundos – cada respuesta correcta te da £1,000 (o elige arriesgar £2,000).

Cada vez que respondas correctamente, saltarás a la seguridad mientras intentas escapar de los cazadores.

¿Crees que tienes lo necesario? Compra Catch Me If You Can a través del sitio web de PoundFun. Apto para edades de 8+.

Juego de Mesa 3D Serpientes y Escaleras

Todos conocemos el juego de mesa original de Serpientes y Escaleras, ¿pero lo has jugado en 3D?

“Lleva la emoción del juego de mesa original a la vida con nuestro juego de mesa 3D de Serpientes y Escaleras”, escribe PoundFun – compra el tuyo a través del sitio web de PoundFun.

“Experimenta la emoción de subir por las escaleras y el miedo de bajar por las serpientes en un tablero a tamaño real con tus seres queridos”.

Añade: “Con esta versión en 3D, sentirás que realmente estás subiendo esas escaleras y bajando esas serpientes. Seguro será una experiencia emocionante para todos”.

Obtén más información utilizando el enlace anterior a PoundFun antes de que comience tu fiesta de Navidad. Apto para edades de 5+.