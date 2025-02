Los 7 mejores abrigos Canada Goose para hombres en 2025

Este artículo contiene enlaces de afiliados; si haces clic en un enlace y realizas una compra, Digital Trends y Yahoo Inc. pueden ganar una comisión. Canada Goose Por tres cuartos de siglo, Canada Goose ha sido uno de los destinos preferidos para ropa de nieve de lujo. Hay muchas opciones que puedes hacer al buscar los mejores abrigos o las cosas que necesitas para sobrevivir al clima frío. Por supuesto, también hay docenas de marcas en las que puedes buscar, y puede ser abrumador. En una industria saturada, una marca nacida en las llanuras nevadas de Canadá es la mejor opción. Nos tomamos el tiempo de hacer una investigación profunda sobre los mejores abrigos Canada Goose para hombres para ofrecerte una lista de los siete mejores que necesitas para el 2025. Canada Goose Mejor en general Wyndham Parka Black Label Pros Resistente, cierre de dos vías Contras No es lo último en calidez Considerado uno de los estilos más queridos de Canada Goose, el Wyndham Parka es uno de los mejores abrigos Canada Goose para hombres, ya que tiene todas las características que podrías necesitar de un abrigo ajustado. Tiene un ajuste esbelto, por lo que se ve bien mientras te mantiene abrigado. Tiene detalles de capucha streamline y ribetes elevados. También hay un cierre robusto de dos vías junto con puños de punto elástico suave para que puedas bloquear el aire frío en cada oportunidad. Una capucha ajustable y desmontable rellena de plumón agrega a la comodidad mientras que hay un protector de cierre de cremallera desmontable para que puedas cambiar el borde de la capucha si lo prefieres. Un protector de barbilla también te protege de los elementos junto con la solapa de tormenta, mientras que hay siete bolsillos en total, incluidos cuatro exteriores y tres interiores para mayor seguridad. Wyndham Parka Black Label Mejor en general Canada Goose Mejor valor Lawrence Puffer Pros Adecuado durante todo el año Contras Diseñado para ser un abrigo de plumas confiable para uso durante todo el año, el Lawrence Puffer puede no ser adecuado para condiciones climáticas extremas, pero es más que suficiente para la mayoría de los escenarios regulares. Está hecho de Enduraluxe reciclado, un tejido repelente al agua que es suave al tacto pero duradero y capaz de manejar aguaceros. Tiene un cuerpo acolchado junto con una capucha ajustable rellena de plumón y un dobladillo trasero más largo. Con un diseño de longitud hasta el muslo, te mantendrá cálidamente protegido. También tiene una cremallera frontal de dos vías junto con un protector de barbilla en gamuza para suavidad y comodidad, así como puños de punto elástico empotrados y ribetes en el dobladillo de la manga. Una correa reflectante de doble raya en la espalda ayuda con la visibilidad mientras que hay correas de mochila interiores. Cinco bolsillos deberían satisfacer la mayoría de las necesidades. Lawrence Puffer Mejor valor Canada Goose Mejor para un ajuste ajustado Wyndham Parka Heritage Pros Contras No tan llamativo como algunos El Wyndham Parka Heritage ofrece un ajuste delgado y elegante que se verá genial tanto en la naturaleza como en la ciudad. Tiene una visón de piel con un alambre de modelado para resistir los vientos fuertes mientras siempre puedes optar por quitar la capucha rellena de plumón. También hay un protector de barbilla revestido de tela tricot para mayor suavidad y calidez. Los puños elásticos empotrados realzan tu comodidad mientras mantienen el frío alejado, mientras que hay una cremallera robusta de dos vías para mantener los elementos afuera. Cuatro bolsillos exteriores incluidos los bolsillos calefactables de doble pila son convenientes, mientras que hay dos bolsillos interiores, incluido un bolsillo de seguridad con cierre de cremallera. Wyndham Parka Heritage Mejor para un ajuste delgado Canada Goose Mejor para un aspecto moderno Langford Parka Heritage Pros Contras Demasiado grande para algunos propósitos Si quieres que más de tu cuerpo se mantenga abrigado, necesitas el Langford Parka Heritage. Es más largo que otros parkas para que tus piernas estén protegidas al igual que tu torso. Tiene una solapa de tormenta sobre la cremallera central delantera para mantenerte calientito, todo mientras luces limpio y elegante. Una capucha ajustable rellena de plumón agrega flexibilidad, así como la visión de piel desmontable. También hay un protector de barbilla junto con una correa de agarre de tela en la parte trasera. Un cordón de ajuste interior significa que puedes apretar tu cintura para un ajuste más estilizado, mientras que hay cierres de velcro sobre la cremallera de dos vías para mantener esas líneas súper limpias. Los bolsillos calefactables de doble pila completan el diseño cálido y cómodo. Langford Parka Heritage Mejor para un aspecto moderno Canada Goose Mejor para calidez máxima Expedición Parka Pros Ideal para condiciones extremas Contras Desarrollado para científicos que trabajan en la Antártida, el Expedition Parka está hecho para soportar temperaturas extremadamente bajas. Si puede manejar tales extremos, definitivamente puede manejar cualquier situación en la que estés considerando usarlo. Se ve genial también con todas las características que esperarías de Canada Goose como una capucha ajustable rellena de plumón, protector de cremallera desmontable y un protector de barbilla también. Al igual que otros abrigos Canada Goose, también tiene un cordón de ajuste interior para que puedas apretar la cintura para un ajuste más cómodo y elegante. Durante su uso, una falda de nieve elástica de nylon proporciona más protección. También tiene un forro interior elegante con correas para mochila para que puedas llevar fácilmente la chaqueta de manos libres sobre tus hombros. Una amplia variedad de bolsillos completa las características prácticas y extremadamente cálidas de la chaqueta. Expedition Parka Mejor para calidez máxima Canada Goose Mejor para necesidades livianas Crofton Bomber Pros Construcción ultra ligera Contras Solo clasificado para temperaturas ligeramente por debajo del punto de congelación No siempre hay una razón para un abrigo extremadamente abrigado y voluminoso. A veces necesitas algo más ligero y funcional para poder moverte más que cuando estás abrigado con los otros en esta lista. Esta opción de Canada Goose está calificada para las temperaturas marginalmente más cálidas alrededor de los 25 grados a 45 grados Fahrenheit. Es perfecto para la época impredecible del año cuando nunca sabes qué traerá el día. Crofton Bomber Mejor para necesidades livianas Canada Goose Mejor para superponer en temperaturas impredecibles Chaleco Crofton Black Label Pros Contras No calificado para abrigar como el resto de la colección Canada Goose no es solo bueno para el frío extremo en los meses profundos de invierno. También quiere brindarte las mejores opciones para los meses de transición. Superponer es un enfoque importante para mantenerte abrigado sin sobre calentarte. Por eso, esta opción de Canada Goose es la mejor opción para tus atuendos de otoño y primavera. El diseño sin mangas te proporciona un amplio calor central al tiempo que permite que tus brazos respiren con libertad de movimiento. Chaleco Crofton Black Label Mejor para superponer en temperaturas impredecibles Preguntas frecuentes Cómo elegimos estos abrigos Canada Goose para hombres Canada Goose vende docenas de abrigos diferentes, lo que dificulta saber por dónde empezar. En esencia, solo hemos resaltado algunos de los muchos abrigos disponibles, pero generalmente se consideran algunos de los mejores. Para obtener más información sobre cómo elegimos nuestros favoritos y los mejores abrigos Canada Goose, echa un vistazo a nuestra visión general arriba. Evaluando el diseño Los abrigos Canada Goose abarcan muchos diseños diferentes. Hicimos una revisión de los diversos estilos disponibles, verificando los pros y los contras de un gran parka en comparación con un abrigo largo, un bombardeo o similar. Debes pensar en cómo y cuándo planeas usar tu abrigo. Si quieres algo que te mantenga abrigado en tu trayecto pero que aún se vea bien en la oficina, probablemente quieras algo con un ajuste ceñido o una construcción liviana en lugar de uno que pueda manejar las condiciones más extremas. El precio lo es todo Ningún abrigo en Canada Goose es barato, pero hay grandes diferencias de precio. Algunos abrigos pueden costar menos de $1,000 mientras que otros son $1,500. Es importante pensar en tu presupuesto pero también planificar con anticipación. Gastar más ahora podría resultar útil si te compras un abrigo que te dure muchos años. No escatimes ya que lo que estás comprando es una inversión considerablemente costosa. Pero si estás buscando algo un poco menos costoso, entonces hay muchas alternativas a Canada Goose por ahí. ¿Qué tan cálido necesitas estar? Los abrigos Canada Goose varían en calor con una escala que te indica qué esperar. Todos son cálidos pero algunos están hechos teniendo en cuenta condiciones climáticas extremas. Es probable que sean los mejores para aquellos con necesidades muy específicas, pero vale la pena pensar en qué tipo de temperaturas estarás manejando a diario. Hemos incluido una variedad de abrigos diferentes para cada escenario. El artículo Los 7 mejores abrigos Canada Goose para hombres en 2025 apareció primero en The Manual.