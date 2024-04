Los 6 Mejores Software de Contabilidad Agrícola para el 2024

Al administrar una granja, al igual que al trabajar en la mayoría de las profesiones, la herramienta adecuada puede marcar la diferencia. Una herramienta eléctrica puede ayudarte a realizar un trabajo más rápido que una herramienta manual, y un tractor puede trabajar más rápido que un arado manual. De manera similar, el software contable adecuado puede facilitar mucho la administración de las finanzas de la granja.

Por supuesto, esto plantea la pregunta: ¿Qué software necesito? Después de todo, un taladro inalámbrico y un martillo de armazón son herramientas valiosas, pero tienen usos muy diferentes.

Por lo tanto, para ayudarte a encontrar la aplicación contable que mejor se adapte a tu situación, hemos elaborado esta lista de seis soluciones principales y las hemos comparado una al lado de la otra. De esta forma, incluso si ninguna de estas opciones es adecuada para tus necesidades actuales, tendrás un marco sólido para juzgar a otros proveedores mientras continúas tu búsqueda.

¡Descubra cuál es el mejor software contable para su situación! Puede ver nuestras recomendaciones a continuación:

1. QuickBooks

Empleados por Tamaño de la Empresa

Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1,000-4,999), Empresa (5,000+)

Características:

API, Libro Mayor, Gestión de inventario

2. Acumatica Cloud ERP

Empleados por Tamaño de la Empresa

Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1,000-4,999), Empresa (5,000+)

Características:

Cuentas por Cobrar/Pagar, API, Contabilidad Departamental y más

Comparación de los mejores software contables

Aunque hay muchas soluciones contables en el mercado para elegir, la agricultura es una industria que presenta desafíos y consideraciones únicas. Por lo tanto, aunque la mayoría de las aplicaciones disponibles tendrán opciones para funciones como nómina, gastos y similares, solo las herramientas diseñadas pensando en los agricultores incluyen características como seguimiento de ganado o recursos para ayudar a asegurar financiamiento del USDA.

Con eso en mente, hemos intentado comparar esta lista con algunas de estas características menos comunes en primer plano, y entraremos en detalles en las entradas de la lista a continuación.

Imagen: QuickBooks

QuickBooks Online: El mejor en general

Si has utilizado software financiero en otros contextos, es probable que ya estés familiarizado con QuickBooks, o con una de las soluciones complementarias de Intuit (como TurboTax). QuickBooks se utiliza en una amplia gama de industrias y por organizaciones grandes y pequeñas, y con buena razón: el software cubre la mayoría de las funciones financieras comúnmente requeridas, y es compatible con otras herramientas digitales en prácticamente todas las industrias.

No es perfecto, sin embargo. Como muestra la tabla anterior, hay algunas características específicas para la agricultura que QuickBooks no soporta, y si estás buscando una solución que realmente se adapte a tus necesidades, puede que no sea la adecuada para ti. Pero si buscas una opción confiable que funcione, que sea fácil de usar y con la que la mayoría de los profesionales financieros ya estén familiarizados, esta es difícil de superar.

Para obtener más información, lea la revisión completa de QuickBooks Online.

Precios

Simple Start: $30 al mes.

Essentials: $60 al mes.

Plus: $90 al mes.

Advanced: $200 al mes.

Características

Software financiero líder en la industria, con acceso a ayuda y consejos de expertos.

Administra cuentas bancarias, pagos y flujo de efectivo directamente desde QuickBooks.

Los complementos disponibles te permiten incluir funcionalidades de nómina, inventario, control de tiempo y gestión de proyectos.

Pros y contras

Pros:

La solución financiera de “marca” en casi todas las industrias.

Se integra directamente con TurboTax (que es posible que ya estés utilizando).

Fácil de aprender, fácil de usar y fácil de encontrar respuestas cuando necesitas solucionar problemas.

Contraseña:

Características limitadas específicas para la agricultura.

Los complementos aumentan rápidamente los costos de suscripción.

No hay opción sin conexión disponible.

Imágenes: FarmRaise

FarmRaise: El software contable específico para granjas más económico

FarmRaise es la solución más económica de esta lista y la única que ofrece una opción de usuario completamente gratuita. Pero no dejes que el menor costo te engañe; sigue siendo una solución competitiva por derecho propio.

No solo FarmRaise es una herramienta financiera competente, también está construida pensando en los agricultores, incluyendo muchas características que una herramienta como QuickBooks carece.

FarmRaise ofrece una amplia biblioteca de opciones de financiamiento para ayudar a las granjas a encontrar y aprovechar los programas para los que califican. Incluye funcionalidades para el seguimiento de inventario, ganado y otros activos específicos de la granja. Viene con una aplicación móvil complementaria y se puede utilizar sin conexión a internet. Lo mejor de todo es que es fácil de aprender y usar.

Precios

Gratis: $0 sin necesidad de tarjeta de crédito, y puedes cancelar en cualquier momento.

Premium: $40 al mes (o $36 al mes si se factura anualmente).

Características

Funcionalidad de escritorio, móvil y sin conexión, para que puedas rastrear tus finanzas estés donde estés.

Soporte enfocado en la agricultura en forma de bibliotecas de financiamiento, informes educativos semanales y consejos sobre cómo solicitar subvenciones.

Rastrea todo lo relacionado con tu granja, como cultivos, productos, animales y más.

Pros y contras

Pros:

Sólución financiera sólida construida desde cero para agricultores.

El personal de soporte al cliente está familiarizado con la industria y sabe cómo ayudar a los agricultores a aprovechar al máximo la aplicación.

Puede ser utilizado en cualquier lugar, incluso sin conexión a internet.

Rastrea fácilmente activos, inventario y otras cifras importantes sin tener que modificar funciones existentes para adaptarse a tus necesidades.

Contras:

Funcionalidad “genérica” limitada o faltante, como nómina y seguimiento de proyectos.

No hay complementos disponibles y opciones limitadas de integración.

No es compatible con el seguimiento de finanzas de múltiples granjas.

Imágenes: FarmBooks

FarmBooks: El mejor software contable específico para granjas

Una herramienta financiera con un enfoque un poco más “tradicional”, FarmBooks se ve y funciona de manera muy similar a cómo lo hacía QuickBooks antes de que todo migrara a la nube. Los usuarios compran la versión actual de FarmBooks, la instalan localmente en su dispositivo y ejecutan el programa con o sin conexión a internet según sea necesario.

Eso solo puede ser un punto de venta importante para los agricultores, cuyo trabajo a menudo los lleva a lugares donde el Wi-Fi es difícil de encontrar. Pero eso es solo el comienzo. Con FarmBooks, los agricultores y ganaderos pueden administrar fácilmente cuentas bancarias, ganancias y gastos. Pueden ejecutar nómina y emitir cheques. Pueden rastrear inventario, activos y pasivos. Con la actualización para múltiples granjas, incluso pueden administrar múltiples entidades desde la misma aplicación.

Con la excepción de la biblioteca de financiamiento ofrecida por algunas soluciones, FarmBooks ofrece uno de los conjuntos de características específicas para granjas más completos de todas las aplicaciones financieras en el mercado.

Precios

Granja Individual: Compra única de $495 (incluye licencia del programa, actualizaciones y soporte por un año).

Granjas Adicionales: Tarifas adicionales para entidades más allá de la primera, con $200 por una segunda granja y $150 por cada granja adicional.

Tarifa de Mantenimiento Anual: $95 para acceder continuamente a actualizaciones de software y soporte al cliente.

Características

El Registro de Cuentas permite a los usuarios administrar cuentas bancarias, facturación, cuentas por cobrar y informes financieros.

Permite el seguimiento de inventario, activos y pasivos, incluidos ganado y préstamos.

Ejecuta cuentas por pagar, corta cheques y más, todo desde la misma aplicación.

Pros y contras

Pros:

Construido pensando en agricultores y ganaderos, adaptado a sus necesidades.

Se puede comprar una vez y utilizar sin conexión.

Fácil de usar, con una interfaz que puede ser más fácil de aprender para algunos.

Contras:

Costo inicial más alto.

Sin opción solo en la nube.

No hay biblioteca de financiamiento.

Imágenes: Xero

Xero: El software más fácil de usar

Como el segundo proveedor en esta lista con una solución más neutral en la industria, Xero es software contable basado en la nube utilizado por profesionales en varias industrias. Es notable que Xero esté diseñado en torno a dos prioridades: ayudar a los contadores a hacer su trabajo más fácilmente y ayudar a los no contadores a manejar sus finanzas con más confianza.

En otras palabras, es una solución que ofrece toda la potencia y capacidades que un profesional financiero dedicado estaría buscando, al mismo tiempo que es lo suficientemente simple como para que incluso el nuevo ayudante de granja pueda aprender a usarlo.

Al igual que QuickBooks, carece de muchas de las características específicas para la agricultura que quizás estés buscando. Pero dependiendo de tus necesidades, aún podría hacer el trabajo adecuadamente.

Para obtener más información, lea la revisión completa de Xero.

Precios

Temprano: $15 al mes.

Creciendo: $42 al mes.

Establecido: $78 al mes.

Características

Rastrea facturas, cuentas y flujo de efectivo a corto plazo.

Maneja impuestos sobre las ventas, reconciliación de transacciones bancarias, seguimiento de proyectos y más.

Ejecuta la nómina con integración opcional de Gusto.

Pros y contras

Pros:

Posiblemente la solución más fácil de usar de esta lista.

Ofrece la mayor parte de la funcionalidad principal de QuickBooks a un costo menor.

A diferencia de QuickBooks, incluye seguimiento de inventario sin costosos complementos.

Contras:

Características específicas para la agricultura limitadas o faltantes.

Menos opciones de integración y menos funciones financieras avanzadas que los competidores.

Imágenes: Traction

Traction: Mejores informes y análisis de datos

En muchos aspectos, es preciso describir a Traction como QuickBooks pero para los agricultores. Con un conjunto de funciones profundo, opciones de complementos poderosas y la mejor funcionalidad de informes y datos en esta lista (para aplicaciones específicas para la agricultura), Traction tiene mucho que ofrecer para aquellos que desean tomarse en serio sus finanzas.

Para ser justos, su precio refleja esto, pero algunas organizaciones pueden estar listas para una actualización a nivel empresarial. Si ese eres tú, y no eres fan de la solución más genérica de QuickBooks, entonces Traction probablemente debería ser lo primero en tu lista para revisar.

Precios

Básico: Comienza en $950 anualmente.

Plus: Comienza en $1,900 al año.

Pro: Comienza en $3,800 al año.

Características

Administra cuentas bancarias, envía 1099 y gestiona múltiples entidades, todo desde la misma solución.

Incluye una aplicación complementaria para que puedas ver y gestionar tus finanzas sobre la marcha.

Impresionantes análisis te permiten ver inventario en tiempo real, margen por bushel y más.

Pros y contras

Pros:

Análisis e información de datos que destacan por encima del resto.

Funcionalidad móvil e interfaz fácil de usar.

Los complementos opcionales son únicos en la industria, como la agronomía.

Contras:

Más costoso que la competencia.

Las suscripciones solo se facturan anualmente.

Cualquier tipo de capacitación que no sea autoguiada tiene un costo adicional.

Imágenes: EasyFarm

EasyFarm: El mejor para principiantes en contabilidad agrícola

Otro proveedor con un enfoque más tradicional en su software, EasyFarm vende su solución como un programa estático. Dicho esto, no esperes un CD físico con tu compra: toda la aplicación se almacena en una unidad flash, lo que hace que la instalación sea muy sencilla.

Pero esa no es la razón para elegir EasyFarm. No, elegirás EasyFarm porque es… bueno, fácil de usar. Incluso cuando te enfrentas a situaciones complejas como el ganado, la administración de inventarios de cooperativas y las regalías petroleras, EasyFarm te cubre (si compras los complementos correspondientes).

Precios

EasyFarm Lite: $650 (compra única).

EasyFarm Plus: $750 (compra única).

EasyFarm Premier: $1,250 (compra única).

EasyFarm Premier Plus: $1,400 (compra única).

EasyFarm Platinum: $1,450 (compra única).

Características

Fácil de instalar, fácil de aprender y fácil de usar.

Instala la aplicación localmente y utilízala incluso sin conexión.

Opciones de complementos completas que facilitan crear tu propia solución con las funciones que necesitas.

Pros y contras

Pros:

La mayor selección de complementos específicos para la agricultura.

Compra única.

Se puede utilizar sin conexión a internet.

Diseño muy fácil de usar.

Contras:

Costo inicial más alto.

No hay opción basada en la nube.

Las actualizaciones y complementos rápidamente incrementan el precio.

¿Cómo elijo el mejor software contable para mi negocio?

Elija el software contable de la misma forma en que elige una herramienta del cobertizo: empareje la herramienta con la tarea.

Tal vez eso sea solo una manera indirecta de decir “depende”, pero entiendes la idea. Ningún software satisfará todas las necesidades. Pero eso no es lo que estás buscando. Solo estás buscando una herramienta que satisfaga tus necesidades. Y eso es más fácil de lograr.

Primero, ten en cuenta que en tecnologías informáticas, “gratis” y “inútil” no son necesariamente sinónimos. El hecho de que una solución sea económica no significa que vaya a tener un mal rendimiento, y no hay necesidad de pagar por más software del que realmente vas a utilizar.

En segundo lugar, ten en cuenta que solo porque una aplicación se pueda ejecutar offline indefinidamente, no significa que deba hacerlo. Las aplicaciones conectadas, ya sea basadas en la web o no, se beneficiarán de actualizaciones continuas, especialmente las actualizaciones de seguridad que hacen que sea seguro conectarlas a tus finanzas. Por frustrante que a veces pueda ser, pagar por un servicio continuo puede ser la mejor opción a largo plazo.

En tercer lugar, conoces mejor tu negocio. Prueba el software y utiliza cualquier período de prueba gratuito que ofrezca el proveedor. Tan pronto como determines que una herramienta no satisface tus necesidades, no dudes en buscar una alternativa más adecuada.

Más allá de eso, equilibra el presupuesto con la funcionalidad, como siempre. Después de todo, ¿de qué sirve un juguete nuevo brillante si no hace lo que compraste que haga?

Metodología

Mientras escribíamos este artículo, investigamos a los proveedores y sus sitios web, así como las opiniones y calificaciones de los clientes, para obtener una comprensión completa de dónde encaja cada solución en