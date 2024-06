Los 10 Mejores Cursos de Python en 2024

Python sigue reinando supremo como el lenguaje de programación más popular del mundo, según el Índice TIOBE. Este lenguaje versátil y fácil de usar, nombrado en honor al querido grupo de comedia británico Monty Python, se ha convertido en una herramienta esencial para desarrolladores, científicos de datos y entusiastas de la tecnología por igual.

La simplicidad y legibilidad de Python hacen que sea una elección ideal para principiantes, mientras que sus bibliotecas y marcos sólidos respaldan aplicaciones avanzadas en desarrollo web, aprendizaje automático y análisis de datos. TechRepublic echa un vistazo a los 10 mejores cursos de Python disponibles en 2024 para desarrolladores con diferentes experiencias y objetivos.

Al evaluar los cursos en línea, examinamos la fiabilidad y popularidad del proveedor, la profundidad y variedad de los temas ofrecidos, la practicidad de la información, el costo y la duración. Los cursos y programas de certificación varían considerablemente, así que asegúrate de elegir la opción que sea adecuada para tus objetivos y estilo de aprendizaje.

Mejores cursos de Python: Tabla comparativa

Python Programming MOOC 2024 – Universidad de Helsinki: Ideal para principiantes con un presupuesto limitado

Las conferencias en vivo de la Universidad de Helsinki se transmitirán a través de Zoom en otoño de 2024. Actualmente, encontrarás las grabaciones de las conferencias de 2023. Imagen: Universidad de Helsinki/Captura de pantalla por TechRepublic

Python Programming MOOC 2024 es un curso de Python muy respetado adecuado para principiantes completos y dirigido por la Universidad de Helsinki. MOOC significa Massive Online Open Course, por lo que no hay limitaciones en la cantidad de estudiantes que pueden utilizar los recursos a lo largo del año.

El contenido del curso se divide en 14 secciones de notas, cada una de las cuales cuenta con aproximadamente 30 ejercicios para completar en el navegador. Este es un curso a tu propio ritmo, aunque la Universidad de Helsinki realiza exámenes en fechas y horarios establecidos. Es gratis, pero para realizar los ejercicios, necesitas registrarte en una cuenta de MOOC.

Precio

Gratis.

Duración

12 conferencias de una hora con notas escritas y ejercicios. Aquellos que han completado el curso dicen que toma aproximadamente dos meses en total.

Pros

Es gratis.

Amigable para principiantes.

Hay un canal activo de Discord en el que los participantes del curso discuten su progreso.

Contras

Debe estar motivado para terminar, ya que es a tu propio ritmo.

Menos intensivo y profundo que otros cursos listados.

Prerrequisitos

Ninguno.

Python para Todos: Especialización – Universidad de Michigan – Coursera: Lo mejor para aspirantes a analistas de datos

El Dr. Chuck enseña los conceptos básicos de la programación y cómo extraer y almacenar datos en bases de datos en este curso. Imagen: Coursera/Captura de pantalla por TechRepublic

Charles Russell Severance, profesor clínico en la Facultad de Información de la Universidad de Michigan, también conocido como “Dr. Chuck”, es el instructor de Python para Todos: Especialización en Coursera. Cubre los principios básicos de programación, pero en el lenguaje Python, preparando a los participantes para poder pasar a otros idiomas. Cubre todos los fundamentos, así como estructuras de datos, web scraping, bases de datos y más. Termina con un proyecto final en el que los participantes pueden construir un programa que recupera, procesa y visualiza datos de la web con una biblioteca de JavaScript.

Precio

$59 al mes después de una prueba gratuita de 7 días.

Duración

10 horas a la semana durante dos meses, pero puede tardar hasta ocho meses.

Prerrequisitos

Ninguno.

Pros

Instructor experimentado.

Amigable para principiantes.

Enseña usos prácticos de Python para un rol de análisis de datos de nivel de entrada.

Contras

Tarifas del curso.

Requiere una dedicación de tiempo significativa.

El certificado en sí no es muy respetado.

100 Days of Code – The Complete Python Pro Bootcamp – Udemy: Lo mejor para principiantes que desean lecciones diarias

Domina Python construyendo 100 proyectos en 100 días con la Dra. Angela Yu. Imagen: Udemy/Captura de pantalla por TechRepublic

El curso 100 Days of Code: The Complete Python Pro Bootcamp de la Dra. Angela Yu está diseñado para convertir a principiantes en programadores de Python competentes en un período de tiempo manejable. La Dra. Yu es una instructora líder de bootcamp y ha sido invitada por empresas como Twitter, Facebook y Google para enseñar a sus empleados. Su curso ayuda a sus estudiantes a comprender realmente el código en lugar de simplemente producir simples ejercicios, proporcionando un desafío con cada nuevo concepto. Los temas cubiertos incluyen automatización, desarrollo de juegos, aplicaciones y sitios web, ciencia de datos y aprendizaje automático. Los revisores elogian el ritmo, la enseñanza de la Dra. Yu y los diversos proyectos.

Precio

$109.99

Duración

100 días, una hora al día, sin embargo, el contenido del curso está disponible bajo demanda.

Prerrequisitos

Ninguno.

Pros

Instructor experimentado.

Amigable para principiantes.

Te anima a codificar todos los días.

Contras

Tarifa del curso.

Algunos contenidos desactualizados basados en comentarios de revisores.

Hay proyectos autoguiados hacia el final del curso que algunos alumnos pueden encontrar difíciles sin un instructor.

El Curso Completo de Python De Principiante a Experto en Python – Udemy: Lo mejor para principiantes que desean un curso intensivo

Este curso permite a los alumnos crear mini juegos como Ta-Te-Ti y Blackjack con Python. Imagen: Udemy/Captura de pantalla por TechRepublic

El graduado en ingeniería e instructor profesional, José Portilla, lidera El Curso Completo de Python De Principiante a Experto en Python, otro curso de Udemy de alta calificación. A través de una serie de 100 clases, el curso comienza guiando a los alumnos a través de la instalación de Python en su sistema operativo antes de profundizar en los conceptos básicos y el uso del lenguaje para manipular correos electrónicos, PDFs, archivos de Excel, imágenes y más. Además de las clases, los alumnos tienen acceso a pruebas, ejercicios y tres proyectos más grandes.

Precio

Precio completo es de $189.99, aunque Udemy tiene ventas semanales que reducen esto significativamente.

Duración

22 horas de clases en video bajo demanda, además de artículos y ejercicios.

Prerrequisitos

Ninguno. Contiene módulos sobre características avanzadas de Python que son adecuadas para programadores con experiencia básica.

Pros

Instructor experimentado.

Buenas explicaciones de los conceptos básicos.

Contras

Contenido limitado sobre temas más avanzados y el uso de Python para tareas de la vida real.

Tarifa del curso.

futurecoder: Lo mejor para aprender sobre la marcha

futurecoder no tiene conferencias en video; los alumnos simplemente avanzan a través de ejercicios que van aumentando gradualmente en complejidad. Imagen: futurecoder/Captura de pantalla por TechRepublic

Si no te gustan las conferencias en video y prefieres aprender Python a tu propio ritmo a través de ejercicios paso a paso, entonces futurecoder puede ser el curso para ti. Este tiene las barreras de entrada más bajas de todos los cursos, ya que no se requiere cuenta para comenzar (pero puedes obtener una si deseas guardar tu progreso), y todo se realiza en el navegador.

Las características destacadas incluyen la orientación muy gradual proporcionada con cada ejercicio, en lugar de grandes pistas o soluciones completas. Las respuestas se califican automáticamente, los mensajes de error son fácilmente comprensibles y proporciona herramientas de depuración para un entendimiento adicional de lo que salió mal. futurecoder es 100% gratis y no tiene anuncios, y se siente más como Duolingo para la codificación que como un curso estilo universidad.

Precio

Gratis.

Duración

60 ejercicios, cada uno de los cuales tarda entre 10 y 30 minutos en completarse.

Prerrequisitos

Ninguno.

Pros

Gratis y sin anuncios.

Interfaz elegante.

Contras

No hay tutoriales en video, pero esto puede ser una ventaja dependiendo de tu estilo de aprendizaje.

Es bastante corto y no lleva al alumno a un nivel muy avanzado.

Automatizar lo Aburrido con Programación en Python – Udemy: Lo mejor para automatizar tareas de la vida real

Este curso enseña cómo automatizar tareas para que puedan hacerse en minutos por una computadora en lugar de horas manualmente. Imagen: Udemy/Captura de pantalla por TechRepublic

Automatizar lo Aburrido, impartido por el ingeniero de software y autor de libros técnicos Al Sweigart, es ideal para los alumnos que desean sumergirse directamente en aplicaciones del mundo real de Python. Es perfecto para trabajadores de oficina y administrativos que buscan mejorar su productividad actualizando hojas de cálculo de forma programática, analizando documentos, enviando alertas por correo electrónico y más.

Si bien hay algunos cuestionarios, la mayoría del curso son grabaciones de la pantalla con la voz en off de Sweigart y algunos scripts descargables, por lo que aquellos que buscan algo más interactivo pueden querer elegir un curso diferente.

Precio

Precio completo es de $119.99; sin embargo, Udemy tiene ventas semanales que reducen esto significativamente.

Duración

9.5 horas.

Prerrequisitos

Ninguno.

Pros

Se enfoca en usos prácticos de Python desde el principio.

Basado en un libro bien revisado del mismo nombre.

El libro de teoría se puede descargar de forma gratuita.

Contras

No se cubre mucho sobre teoría de la ciencia de la computación, por lo que no es ideal para aquellos que buscan una carrera como desarrolladores.

La certificación no está bien considerada.

Tarifa del curso.

Algunos revisores han encontrado los ejercicios difíciles sin conocimientos previos de Python.

MITx Introducción a la Informática y Programación Utilizando Python – edX: Lo mejor para la informática en profundidad

Este curso de MITx está diseñado para ayudar a las personas a aprender a pensar computacionalmente y escribir programas en Python para abordar problemas. Imagen: edX/Captura de pantalla por TechRepublic

Introducción a la Informática y Programación Utilizando Python es el primer curso de esta lista que requiere un conocimiento básico de matemáticas y programación. Dirigido por MITx, el brazo de aprendizaje en línea del Instituto de Tecnología de Massachusetts, la serie de conferencias tiene como objetivo enseñar a los estudiantes a pensar computacionalmente para prepararlos para una carrera en ingeniería de software. Incluye videos de conferencias, ejercicios y conjuntos de problemas utilizando Python 3.5 y abarca diversas áreas, como algoritmos, pruebas y depuración y estructuras de datos.

Precio

$149 para acceso completo a los materiales del curso y certificación al completarlo. Sin embargo, se proporciona acceso limitado a los materiales del curso de forma gratuita, pero no se pueden realizar tareas calificadas ni exámenes.

Duración

9 semanas, 14 a 16 horas a la semana.

Prerrequisitos La preparatoria y una aptitud razonable para las matemáticas son requeridas. Los estudiantes sin experiencia previa en programación encontrarán que hay una curva de aprendizaje pronunciada.

Pros

Tutoría experta de profesores del MIT.

El material del curso es gratuito.

Contras

Tarifa del curso.

No se enseñan muchas aplicaciones del mundo real basadas en la teoría de la informática.

Los revisores dicen que es más fácil con el libro de texto complementario, que tiene un costo adicional.

Matemáticas complicadas involucradas en la última parte del curso.

Certificado Profesional en Aprendizaje de Python para Ciencia de Datos – Universidad de Harvard – edX: Lo mejor para aprendizaje automático y ciencia de datos para principiantes

Este curso brinda acceso a la enseñanza de la prestigiosa institución educativa, la Universidad de Harvard. Imagen: edX/Captura de pantalla por TechRepublic

Si estás buscando iniciar una carrera en ciencia de datos, entonces una educación de la Universidad de Harvard es un gran lugar para comenzar. El Certificado Profesional en Aprendizaje de Python para Ciencia de Datos, ofrecido a través de edEdX, consta de videos de conferencias, ejercicios de programación y cuestionarios.

Los alumnos tienen acceso a la parte de Python del famoso módulo CS50: Introducción a la Informática, así como otros que cubren probabilidad, ciencia de datos y aprendizaje automático. Si bien el material se vuelve profundo como los otros cursos de esta lista, comienza enseñando cómo leer y escribir código en Python. También incluye aplicaciones de Python específicas para la ciencia de datos, utilizando bibliotecas como numPy, matplotlip y Pandas.

Precio

$747.

Duración

6 meses, de tres a seis horas a la semana.

Prerrequisitos

Ninguno.

Pros

Impartido por expertos de la Universidad de Harvard.

Específico para la ciencia de datos.

Contras

Tarifa del curso.

La duración del curso es larga.

Certificado Profesional Avanzado en Análisis de Datos de Google – Coursera: Lo mejor para analistas de datos avanzados

El certificado profesional avanzado en análisis de datos de Google es ideal para aquellos con algo de experiencia en análisis y estadísticas que desean ser expertos en Python. Imagen: Coursera Academy/Captura de pantalla por TechRepublic

El Certificado Profesional Avanzado en Análisis de Datos de Google requiere cierta proficiencia en análisis de datos antes de comenzar el curso, aunque los fundamentos de Python se cubren de manera apropiada para los principiantes. La serie de cinco cursos lleva a los alumnos desde los conceptos básicos del lenguaje y análisis de datos hasta un análisis avanzado de regresión y aprendizaje automático.

Específicamente, cubre la manipulación de conjuntos de datos grandes, el uso del aprendizaje automático para encontrar patrones en los datos, visualización de datos, herramientas de análisis, como Jupyter Notebook, Tableau y más. A lo largo del curso se distribuyen proyectos que pueden agregar al portafolio de trabajo del alumno y al final hay un proyecto final que combina todas las lecciones.

Precio

$59 al mes después de una prueba gratuita de 7 días.

Duración

Seis meses, 10 horas a la semana.

Prerrequisitos

Conocimientos previos de principios, habilidades y herramientas analíticas fundamentales. También es útil cierto conocimiento de programación.

Pros

Va más allá de lo teórico para enseñar cómo aplicar análisis de datos a situaciones del mundo real.

Incluye información sobre el mercado laboral de analistas de datos y cómo prepararse para las aplicaciones.

Contras

Tarifa del curso.

Requiere experiencia. Los principiantes deben probar la versión de nivel de entrada.

Se requiere una dedicación de tiempo sustancial.

PCAP- Programación Esencial en Python – Academia de Redes de Cisco: Lo mejor para una certificación conocida

El curso gratuito PCAP: Programación Esencial en Python prepara a los estudiantes para los exámenes PCEP y PCAP. Imagen: Academia de Redes de Cisco/Captura de pantalla por TechRepublic

Si bien las certificaciones son algo polémicas entre los desarrolladores, con algunos creyendo que la experiencia es más valiosa, la búsqueda de una acreditación bien considerada a menudo es una buena manera de garantizar que tengas conocimientos completos en un área. El Instituto de Python ofrece el conjunto más conocido de certificaciones de Python, que tienen como objetivo cuatro niveles progresivos: principiante, asociado, profesional 1 y profesional 2.

Este curso gratuito de la Academia de Redes de Cisco guía a los estudiantes a través del contenido de los dos primeros niveles y los prepara para los exámenes de Certificación de Programador de Python de Nivel de Entrada Certificado y Certificación de Programador de Python Asociado Certificado. El contenido se ofrece a través de laboratorios prácticos, actividades interactivas, videos y evaluaciones.

Precio

Gratis, aunque hay tarifas asociadas con los exámenes que conducen a la certificación formal. Actualmente, cuesta $59 tomar el examen del PCEP una vez y $295 por el PCAP.

Duración

75 horas.

Prerrequisitos

Ninguno.

Pros

Amigable para principiantes.

El contenido del curso es gratis.

Contras