Los 10 estados más caros de América para vivir

La inflación ha aflojado considerablemente su control desde un pico de más del 9% a raíz de la pandemia. El primer descenso mensual desde mayo de 2020 en el IPC de junio refleja el progreso en la reducción de precios. Pero aún sigue aferrándose a los bolsillos de los estadounidenses, y en algunos lugares más que en otros.

El costo de vida puede variar ampliamente de un estado a otro. Esto no solo afecta el presupuesto familiar de todos, sino que también afecta las decisiones de las empresas sobre dónde ubicarse. Establecer una tienda en un lugar donde los dólares de la gente rinden más puede ser una excelente manera de atraer empleados y clientes.

Es por eso que CNBC considera el costo de vida al determinar los Mejores Estados para Hacer Negocios en América, nuestro estudio anual sobre la competitividad estatal. Bajo nuestra metodología de 2024, evaluamos los estados en función de un índice de precios para una amplia gama de bienes y servicios calculado por el Consejo de Investigación Comunitaria y Económica, C2ER. También consideramos la asequibilidad de la vivienda, que sigue siendo un problema en todo el país. Y, nuevo en 2024, con una creciente crisis de seguros, consideramos el costo de asegurar una vivienda de precio mediano basado en los datos más recientes disponibles.

En algunos estados, la vida es una verdadera ganga. Pero no en estos estados.

10. Utah

Vista de coloridas casas en el centro de Park City, mejor conocida como un centro turístico de esquí en el oeste de Estados Unidos, ubicado a 51 kilómetros al este de Salt Lake City.

La asequibilidad de la vivienda es un problema en prácticamente todos los estados, pero pocos lugares lo tienen peor que el estado de la Colmena, donde la oferta de viviendas simplemente no ha acompañado el flujo de nuevos residentes. Una casa de cuatro habitaciones en St. George cuesta aproximadamente dos veces y media más de lo que costaría en McAllen, Texas.

La mayoría de las propuestas para abordar el problema se han centrado en aumentar la oferta de viviendas. El gobernador Spencer Cox, republicano, se ha fijado el objetivo de crear 35,000 nuevas viviendas…

