Londres se prepara para la avalancha de hoteles de lujo

Los hoteleros de Londres se están preparando para la mayor cantidad de aperturas de habitaciones de lujo en más de una década este año, lo que plantea preocupaciones sobre el exceso de oferta y recortes de precios en el mercado ferozmente competitivo.

La Chancery Rosewood de 146 habitaciones abrirá en la antigua embajada de Estados Unidos en Grosvenor Square en verano, mientras que más adelante en 2025 Six Senses lanzará un nuevo hotel en el antiguo almacén Whiteleys en Bayswater.

Alrededor del mismo tiempo, el operador de lujo Auberge Resorts Collection abrirá el Cambridge House de 102 habitaciones en lo que solía ser el club naval y militar In and Out en Mayfair, con otros lanzamientos previstos en toda la ciudad.

Esta oleada se produce después de aperturas en 2024 como el Mandarin Oriental Mayfair de 50 habitaciones y el Park Hyatt London River Thames, así como proyectos de renovación en The Savoy y el London Hilton on Park Lane.

Las aperturas resultarán en 757 nuevas habitaciones de hotel de lujo en 2025 en Greater London, el mayor aumento anual desde 2014, según un análisis de cifras del proveedor de datos AM:PM Hotels por el grupo inmobiliario Savills. El número total de habitaciones de hotel de lujo aumentará un 4 por ciento a 19,535.

“En general, la demanda es más débil en Londres, pero la oferta [en la ciudad] está aumentando. Así que es una tormenta perfecta,” dijo Gianluca Muzzi, co-director ejecutivo del Grupo Hotelero Maybourne, que posee Claridge’s, donde la tarifa diaria promedio es de £1,800.

El co-director ejecutivo de Maybourne, Marc Socker, dijo que “varias cosas pueden haber impedido que la gente viniera a Londres” el año pasado, citando los Juegos Olímpicos de París y la negativa del gobierno del Reino Unido a restablecer las compras libres de impuestos.

Franck Arnold, director gerente de The Savoy, dijo que el hotel de cinco estrellas se vio obligado a reducir su tarifa diaria por debajo de £1,000 en 2024 después de sufrir una disminución del 5 por ciento en la ocupación en el primer trimestre.

La oferta en Londres seguía aumentando a “una velocidad nunca antes experimentada”, lo que implicaba un “ligero dilución de la demanda”, agregó.

Los hoteles de alta gama de todo el mundo se han beneficiado en particular del auge de los viajes post-pandemia, con Londres como excepción.

Los hoteles de lujo en la capital del Reino Unido representan alrededor del 16 por ciento del total de más de 110,000 habitaciones de hotel, según AM:PM. Sus tarifas diarias promedio se dispararon un 42 por ciento entre 2019 y 2023, según CBRE, en contraste con un aumento del 27 por ciento para todo el mercado de Londres en el mismo período.

La agencia inmobiliaria encontró que el subsector había atraído a viajeros adinerados de los Estados Unidos y Oriente Medio, con la coronación del Rey Carlos en mayo de 2023 como un impulso adicional.

The Savoy redujo su tarifa diaria a menos de £1,000 en 2024 © Nigel Blacker/Alamy

Kenneth Hatton, jefe de hoteles en Europa en CBRE, dijo que mientras París y Milán —que ofrecen compras libres de impuestos al visitante internacional— habían disfrutado de aumentos similares en las tarifas diarias, “Londres es con mucho la ciudad más visitada de Europa, y me sentiría muy bien acerca del sector de lujo en Londres.”

Agregó que la demanda había sido impulsada por el aumento de los “individuos de alto patrimonio neto” —con activos netos valorados por encima de $1 millón— en todo el mundo.

“Aquellos hoteles de lujo que resistirán la prueba del tiempo mantendrán su tarifa, aceptarán una ocupación un poco más baja”, y finalmente el rendimiento se “incrementará”, dijo Hatton.

Richard Cooke, director general de Brown’s Hotel en Mayfair, el hotel más antiguo de Londres, dijo que el “miedo” al exceso de oferta es la palabra equivocada. “He sido consciente de lo que estaba pasando [y] lo que tienes que cambiar porque sabes que está llegando”.

El buque insignia de cinco estrellas propiedad de Sir Rocco Forte, construido en 1832, ha pasado por una serie de renovaciones recientes, incluida la presentación de una nueva suite del diseñador de moda británico Paul Smith, cuyos muebles pueden ser adquiridos por los huéspedes. Un nuevo spa y espacio fitness renovado se abrirán en los próximos 18 meses.

Cooke dijo que los cambios tenían como objetivo “elevar la experiencia para involucrar a los huéspedes” pero que “si hay exceso de oferta y demanda insuficiente… sin duda verás cambios en los precios”, mientras pedía que se restablecieran las compras libres de impuestos, abolidas en 2021.

El Tesoro del Reino Unido, que dijo antes de eliminar el esquema que las compras libres de impuestos eran un sistema costoso, le dijo al Financial Times en una declaración que no tenía “planes” de introducir un nuevo marco en Gran Bretaña.

Marie Hickey, directora de investigación comercial en Savills, dijo que si bien las aperturas de hoteles de lujo habían aumentado en los últimos años, los proveedores se están enfocando en suites, que solían ser limitadas en Londres en comparación con ciudades rivales como París.

El vestíbulo de Brown’s Hotel © Janos GrapowLa habitación suite Kipling de Brown’s Hotel © Hotel Photography

“No creemos que [las aperturas] tengan un impacto negativo [en el mercado], porque simplemente están elevando la tarifa diaria promedio,” con productos de mayor calidad, dijo.

Pero a corto plazo, los hoteleros están navegando por mayores presiones del mercado, especialmente a medida que las tarifas de habitaciones comienzan a normalizarse después del salto del año pasado. Figuras de la industria dijeron que las promociones como cuatro noches al precio de tres estaban en aumento.

Maybourne —que Socker dijo había invertido “cientos de millones de libras” como parte de una renovación de siete años de Claridge’s— abrió el Emory el año pasado, donde cada habitación es una suite.

Los huéspedes disfrutan del té de la tarde en Claridge’s © Jeffrey Isaac Greenberg/Alamy

Arnold en The Savoy dijo que las renovaciones a las habitaciones, con las primeras esperadas para ser desveladas en verano de 2025, significaban que había menos habitaciones disponibles, lo que había ayudado a “contener la erosión de tarifas [y] optimizar el inventario restante a una tarifa más alta”.

“Habrá cierta caída en los próximos dos o tres años, para absorber [la nueva oferta] pero gradualmente, las cosas mejorarán,” añadió.

Otros grupos hoteleros están más seguros del panorama a corto plazo para el mercado de alta gama de Londres, con la empresa de hospitalidad estadounidense Hilton planeando abrir su primer Waldorf Astoria en la capital en Admiralty Arch en 2026.

Simon Vincent, presidente de Emea en Hilton, dijo que las personas “todavía están en un estado de euforia post-Covid en lo que se refiere a los viajes. Londres tiene suficientes atributos únicos para seguir prosperando como destino de lujo y estarán aquí por un tiempo.”