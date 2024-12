¿Logrará esta importante empresa de semiconductores un regreso sorprendente en 2025?

Aunque 2024 ha sido un año exitoso en el mercado, no todas las empresas han tenido el mismo éxito. Quizás aún más sorprendente, una empresa vital para la cadena de suministro de semiconductores ha tenido un mal año en 2024. Sin embargo, creo que está lista para un regreso en 2025.

ASML Holding (NASDAQ: ASML) puede ser una de las empresas más importantes del mundo, y sin embargo, pocos saben que existe o qué hace. Actualmente, las acciones han bajado alrededor del 5% en el año, pero llegaron a subir hasta un 45% en julio. Entonces, ¿por qué los inversionistas se desencantaron con ASML? Todo tiene que ver con las expectativas para 2025.

ASML fabrica una máquina vital para la fabricación de chips microscópicos. Utiliza litografía ultravioleta extrema (EUV). Estas máquinas colocan las trazas eléctricas en chips espaciados tan solo a 3 nanómetros (3 mil millones de metros) de distancia, aunque las compañías de chips están trabajando para hacer que este espacio sea aún más cercano. Sin los dispositivos de ASML, nuestros teléfonos, computadoras portátiles o GPUs que alimentan modelos de IA no serían tan rápidos como lo son hoy.

Además, la compañía no tiene competencia en este espacio. Es la única que fabrica estos dispositivos y nadie está cerca de replicarlos. Tomaría miles de millones de dólares de inversión y años de investigación para alcanzar a ASML, por lo que prácticamente se ha asegurado como un monopolio tecnológico legal. Cada vez que tienes la oportunidad de invertir en uno de estos negocios, deberías hacerlo, ya que son bastante raros en el mercado.

Sin embargo, el monopolio de ASML ha llamado la atención de los gobiernos, aunque no por razones antimonopolio. Los gobiernos occidentales como el de EE. UU. y los Países Bajos (donde se encuentra ASML) no quieren que estos dispositivos caigan en manos de China o sus aliados, por lo que han impuesto prohibiciones de exportación a las máquinas más avanzadas y recientemente negaron licencias para dar servicio a algunas máquinas ya en China.

Como resultado, se espera que las ventas a China disminuyan. Además, la economía china no está en su mejor momento en este momento, por lo que la expansión de la capacidad de fabricación de chips también podría estar en espera. Esto no augura bien para ASML, ya que el 47% de las ventas se destinaron a China en el tercer trimestre. Sin embargo, en 2025, la gerencia espera que las ventas en ese país representen alrededor del 20% de los ingresos totales, lo que según ellos representa un nivel de exposición más normal desde una perspectiva histórica.

Aun así, este efecto hizo que la gerencia redujera su rango de guía de ingresos para 2025 de 30 mil millones a 40 mil millones de euros a 30 mil millones a 35 mil millones de euros. Esto provocó que los inversores vendieran las acciones, y cayó un 20% después de la publicación de las ganancias.

Si bien parte de esta venta fue justificada, creo que las profundidades de la caída representan una oportunidad de compra para los inversores, ya que esta reacción fue a corto plazo.

Antes de que comenzara su declive, ASML cotizaba a un sólido 53 veces las ganancias futuras. ASML es un negocio dominante, pero su valoración probablemente era alta debido a su tasa de crecimiento. Necesitaba publicar resultados perfectos para mantener su prima, pero no lo hizo, lo que provocó la caída del precio de las acciones y la valoración.

Sin embargo, su precio actual de 35 veces las ganancias futuras es más razonable, aunque no lo consideraría barato en absoluto. Creo que este es un gran punto de entrada para una empresa destinada a tener un buen desempeño a largo plazo.

Para 2030, la gerencia espera que los ingresos estén entre 44 mil millones y 60 mil millones de euros, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 8% al 14%. Suma un 1% de dividendo, recompras de acciones y expansión de márgenes (que la gerencia predice) y tendrás la receta para una acción que puede superar sólidamente al mercado.

El regreso de ASML puede no comenzar de inmediato en 2025, pero estoy seguro de que las acciones empezarán a responder a medida que nos acerquemos a 2026. No sé cuándo sucederá ese cambio, así que me estoy posicionando ahora para aprovechar el movimiento eventual.

Keithen Drury tiene posiciones en ASML. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda ASML. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Esta Empresa de Semiconductores Vital Hará una Sorprendente Recuperación en 2025? fue publicado originalmente por The Motley Fool