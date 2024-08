Logitech no te cobrará una tarifa de suscripción por tu ratón después de todo, ¿pero fue una idea tan terrible?

“

Logitech es uno de los principales actores en el mundo de los accesorios, y no solo para los propietarios de Mac, iPad y iPhone. La compañía fabrica algunos de los teclados y ratones más populares y siempre está buscando qué será lo próximo. Pero ese deseo de encontrar nuevas formas de ganar dinero lo ha metido en problemas, y todo por culpa de un ratón.

En una reciente entrevista en un podcast, la CEO de Logitech, Hanneke Faber, dijo que creía que la compañía debería enfocarse en construir el “ratón eterno”, un producto que permitiría a las personas comprar un solo ratón y que este dure considerablemente más que los dispositivos de entrada tradicionales. Faber lo comparó con un reloj que duraría toda la vida, pero pronto surgió la pregunta obvia: ¿cómo se podría monetizar algo así?

Entonces, ¿cómo podría una empresa como Logitech monetizar un ratón que dure para siempre, en un mundo donde las personas no necesitarían darle dinero cada par de años para comprar uno nuevo? Bueno, ofrecería algún tipo de modelo de suscripción, por supuesto. Y esa sugerencia no fue bien recibida, como puedes imaginar. Pero, ¿realmente era una idea tan mala?

Tu ratón eterno, por un precio

Los comentarios se dieron en un episodio del podcast Decoder de The Verge y desde entonces han sido retractados por la empresa.

“El ratón eterno, creo, es una de las cosas a las que nos gustaría llegar”, dijo Faber al discutir la idea en el podcast. La discusión continuó, con la CEO admitiendo que “el desafío obvio es el modelo de negocio”, y añadiendo más adelante que vender hardware de alta gama respaldado por una suscripción es cómo actualmente funciona el negocio de videoconferencias de la compañía. Al preguntarle si Faber estaba sugiriendo que la gente compre un ratón y luego pague una suscripción, la respuesta fue simple. “Sí, y nunca más tendrás que preocuparte por ello, lo cual no es diferente a nuestros servicios de videoconferencia hoy en día”, respondió la CEO.

Recientemente, Faber admitió que nada de esto iba a suceder en realidad, argumentando que “el ratón mencionado no es un producto real o planificado, sino una mirada al pensamiento interno provocativo sobre futuras posibilidades para una electrónica de consumo más sostenible”.

Pero el concepto que sugirió no es tan descabellado, especialmente en un mundo donde las suscripciones se están convirtiendo en la norma. Durante el podcast original, Faber dijo que tirar un ratón usado solo para comprar uno nuevo no es la forma en que deberíamos hacer las cosas. Comparando ese ratón con un reloj del que no tiene intención de deshacerse nunca, se preguntó si un ratón podría ser igual. “Entonces, ¿por qué debería estar tirando mi ratón o mi teclado si es un ratón de alta calidad, bien diseñado y habilitado para software,” se preguntó.

iMore ofrece consejos y orientación precisos de nuestro equipo de expertos, con décadas de experiencia en dispositivos Apple en los que apoyarse. ¡Aprende más con iMore!

El elefante en la habitación es la fatiga por suscripción, por supuesto. Muchas personas extrañan los tiempos en que pagaban una tarifa plana por un software y luego lo usaban hasta que lo actualizaban a otra versión de pago más adelante. Pero en estos días, la App Store ha condicionado a las personas a esperar actualizaciones gratuitas para siempre, haciendo imposible mantener ese modelo.

El mercado de hardware es ligeramente diferente, pero Faber parece estar sugiriendo que solo hay tantas formas diferentes de hacer un ratón. Es un dispositivo con cierto número de botones y una rueda de desplazamiento, pero es el software lo que importa. Es el software el que controla lo que puede hacer el ratón, así que ¿por qué no pagar una suscripción mensual por ese software y obtener nuevas características a lo largo de la vida útil de ese ratón?

Esta no es la primera vez que una empresa de hardware ha pensado en esto. Los fabricantes de automóviles ya han incursionado en servicios de suscripción para sus características de software. Incluso algunos bloquean las características de hardware detrás de un muro de pago, también.

Dejando de lado el concepto de “ratón eterno” por ahora, ¿podríamos algún día ver un ratón que requiera una suscripción para hacer funcionar todos sus botones? Eso sería una idea terrible. Pero ¿un mundo donde se añaden nuevas funciones a través de actualizaciones de software por las que pagamos una tarifa mensual?

¿Realmente sería tan malo?

More from iMore”