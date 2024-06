Logitech Combo Touch vs. Teclado Mágico de Apple: enfrentamiento de iPads.

“

La funda de teclado Combo Touch de Logitech para la nueva M4 iPad Pro ofrece casi todo lo que la amada funda Magic Keyboard de Apple hace. Y la versión de Logitech incluye funciones que la de Apple no tiene.

Probé ambos periféricos de forma práctica. Aquí es donde el Combo Touch destaca … y donde no lo hace.

Reseña de Logitech Combo Touch para M4 iPad Pro

El Magic Keyboard de Apple es brillante. Los vendedores de terceros como Logitech tienen que esforzarse mucho para destacar. O bien deben haber funciones que el Magic Keyboard no tiene o una ventaja de precio.

Con su nueva funda de teclado para la M4 iPad Pro, Logitech utilizó ambas estrategias. Incluye varias funciones que no ofrece Apple. Y viene a un costo significativamente menor. Aunque no es precisamente barato.

Aquí están, sin un orden específico, cuatro formas en que el Combo Touch de Logitech para la última tableta de Apple es mejor que el Magic Keyboard.

Tabla de contenidos:

1. Es una funda con un teclado desmontable

El teclado y el trackpad se pueden quitar del Logitech Combo Touch.

Foto: Ed Hardy/Cult of Mac

El Combo Touch de Logitech está compuesto por dos partes. Hay una funda que protege la iPad Pro y hay un teclado/trackpad desmontable. Con este diseño, tienes la opción de sostener y usar tu tableta sin el volumen adicional del teclado. Y siempre está en su funda protectora, incluso cuando se deja el teclado atrás.

En cambio, la funda de teclado de Apple para la M4 iPad Pro es una unidad única. Retira el teclado/trackpad y la iPad queda “desnuda”.

Para obtener una protección adicional, la tableta debe permanecer en la funda, por supuesto. Pero Apple hizo la iPad Pro M4 tan delgada y ligera que no es demasiado voluminosa incluso en la funda.

Para ser específico, la funda por sí sola (sin la iPad y el teclado) pesa 0.9 libras. Agrega la tableta y el peso aumenta a 1.9 libras. La funda es definitivamente un peso adicional notable, pero no puedes pasar por alto los beneficios, incluido un soporte.

El teclado agrega 0.8 libras, por lo que el total con la iPad es de 2.7 libras. Eso es el mismo peso que el Magic Keyboard de Apple y la iPad juntos.

El Combo Touch de Logitech envuelve la iPad por todos lados, frente y dorso. También las esquinas. Incluso con la solapa del teclado retirada, la pantalla está protegida por un borde elevado. Simplemente ten en cuenta que Logitech no hace ninguna afirmación específica sobre la protección ante caídas. Y debido a que hay aberturas para los puertos, altavoces y cargador de Apple Pencil, no hay protección contra líquidos.

Un pequeño desafío adicional es que encontré que la abertura alrededor del puerto USB-C es demasiado pequeña para cables Thunderbolt. Sin embargo, el propio cable de datos y energía más simple de Apple funcionó bien.

Llevar tu iPad Pro M4 muy costosa sin algún tipo de protección es una tontería. Con el Combo Touch de Logitech, obtienes una funda que también viene con un teclado.

2. Tiene un soporte

El soporte en el Logitech Combo Touch es muy conveniente.

Foto: Ed Hardy/Cult of Mac

La funda de la iPad podría haber sido más ligera, pero Logitech incorporó un soporte. Despliégalo cuando estés listo para escribir, pero el soporte siempre está disponible, incluso cuando el teclado está desconectado.

Ya sea que estés viendo una película o jugando, puedes apoyar la hermosa pantalla OLED de la iPad Pro M4 para una visualización fácil. Y no tienes que mirar por encima de un teclado innecesario mientras lo haces.

Eso no es cierto para el Magic Keyboard de Apple. Si está sosteniendo la pantalla de la iPad, debe haber un teclado adjunto.

El soporte de Logitech ofrece opciones de visualización desde casi vertical hasta casi completamente plana. Y ofrece un soporte sólido: puedo tocar la pantalla y no hay ningún movimiento. Dicho esto, el soporte no es lo suficientemente fuerte como para ser utilizado como soporte para dibujar con la pantalla casi horizontal. No si quieres apoyar tu mano en la pantalla.

La desventaja de un soporte es que escribir en el Combo Touch de Logitech requiere mucho espacio. Con la pantalla en mi ángulo preferido, la parte trasera del soporte está a 14 pulgadas de la parte delantera de la solapa del teclado. Y es casi imposible escribir con el Combo Touch de Logitech en mi regazo: no tengo tanto regazo.

3. Y un trackpad mucho más grande

El Logitech Combo Touch (izquierda) incluye un trackpad más alto y ancho que el Magic Keyboard de Apple (derecha).

Foto: Ed Hardy/Cult of Mac

A pesar de sus diseños diferentes, los conceptos básicos de estas fundas de teclado de iPad son similares. Cada una tiene el teclado tradicional sobre un trackpad.

Pero también divergen: el trackpad de Logitech es tanto más ancho como más alto. Se traduce en 16.9 pulgadas cuadradas en comparación con las 11.5 pulgadas cuadradas de la versión de Apple. Eso es casi un 50% más grande. Si te gusta tener mucho espacio de trackpad, esta es la opción adecuada.

Por otro lado, Apple incluyó un trackpad de cristal que no se mueve cuando se presiona, utiliza retroalimentación háptica en su lugar. Logitech utiliza uno más tradicional. Yo prefiero la versión de Apple, pero puedo ver fácilmente a alguien tomando la otra opción.

4. Logitech cobra mucho menos que Apple

La versión del Combo Touch de Logitech para la iPad Pro de 13 pulgadas M4 cuesta $259.99, mientras que la del modelo de 11 pulgadas cuesta $229.99.

Esto está lejos de ser barato, pero considera que la nueva versión de 13 pulgadas del Magic Keyboard de Apple cuesta $349, aproximadamente $90 más. Y la versión de 11 pulgadas cuesta $299, alrededor de $70 más.

Donde gana el Magic Keyboard de Apple al Combo Touch de Logitech

Logitech no tiene todas las ventajas. Apple incorporó una característica en el Magic Keyboard que su rival no tiene: un puerto USB-C. Esto se limita a cargar la iPad Pro M4, pero sigue siendo muy útil. Con él, puedo mantener mi iPad cargada mientras dejo el puerto USB-C de la tableta para accesorios como SSD.

El Combo Touch no puede igualar esto.

Donde las fundas de teclado de iPad empatan

En muchos aspectos, el Combo Touch de Logitech y el Magic Keyboard de Apple para la iPad Pro M4 son bastante similares.

Ambos utilizan el Conector Inteligente de la tableta en lugar de Bluetooth. (Esos son los tres puntos metálicos en la parte trasera de la iPad.) Debido a esto, el Bluetooth no es necesario. Tampoco hay una batería en ninguno de los accesorios: funcionan con la energía de la tableta.

En cuanto a los teclados integrados, probé las versiones de estos complementos para la nueva iPad Pro de 13 pulgadas, lo que significa que hay espacio para un teclado de tamaño casi completo en la funda. Ambas son de 10.5 pulgadas de ancho, y el tamaño de tecla típico de cada una es de 0.6 pulgadas. Ambas tienen una fila de teclas de función de tamaño medio en la parte superior. En resumen, el teclado en el Combo Touch de Logitech y el Magic Keyboard de Apple son prácticamente iguales.

La funda exterior del Logitech Combo Touch definitivamente muestra huellas dactilares.

Foto: Ed Hardy/Cult of Mac

Hablando de igualdad, los exteriores de ambos son igualmente problemáticos. Logitech fabrica su funda en negro, y esto se ve tan poco atractivo como el exterior de plástico negro del producto de Apple. También hay una versión de plástico blanco del Magic Keyboard, y aunque esa no es una opción para el Combo Touch, probablemente sea porque la cubierta blanca se ensucia tan fácilmente.

Logitech Combo Touch para la iPad Pro de 13 pulgadas M4 vs. Apple Magic Keyboard: Conclusiones finales

Espero que hayas salido de esta comparación dándote cuenta de que aunque estas dos fundas de teclado de iPad tienen muchas similitudes, están dirigidas a dos mercados diferentes.

El Combo Touch es para aquellos que desean mantener su iPad en una funda protectora en todo momento y no quieren que esa funda interfiera con la conexión de un teclado y un trackpad.

El Magic Keyboard es para aquellos que desean que su iPad sea lo más liviana posible, excepto cuando la están transportando o cuando están escribiendo en el teclado.

★★★★☆

Me gusta tanto del teclado de Logitech que quiero darle una calificación más alta, pero el hecho de que sea casi imposible de usar en el regazo es una desventaja significativa. (Por cierto, le di al Magic Keyboard 4.5 estrellas).

Haz una compra

Combo Touch para la iPad Pro de 13 pulgadas M4 ($259.99):

Compra en: Logitech

Magic Keyboard para la iPad Pro de 13 pulgadas M4 ($349):

Compra en: Apple

Logitech proporcionó a Cult of Mac una unidad de revisión para este artículo. Consulta nuestra política de revisiones y echa un vistazo a más reseñas detalladas de artículos relacionados con Apple.

“