Lockheed Martin, Northrop Grumman entre las acciones más sobrecompradas.

Aunque el S&P 500 está en camino de cerrar este mes de intercambio volátil en alza, algunas acciones individuales todavía pueden estar pendientes de una corrección. El viernes, último día de intercambio en agosto, el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average están en camino de ganancias mensuales de aproximadamente 1%. Esto marcaría el cuarto mes consecutivo de ganancias para ambos índices, que superaron una fuerte venta global el 5 de agosto. Dado este escenario, CNBC Pro utilizó su herramienta de cribado de acciones para buscar los nombres más sobrevendidos y sobrecomprados de Wall Street en función de su índice de fuerza relativa de 14 días, o RSI. Aquellos con un RSI de 14 días por encima de 70 se consideran sobrecomprados, lo que indica que las acciones pueden potencialmente caer. Por otro lado, una lectura por debajo de 30 generalmente indica que una acción está sobrevendida, lo que significa que podría haber un repunte en camino. Lockheed Martin se encontraba entre las acciones más sobrecompradas, con un RSI de aproximadamente 82.3. Las acciones alcanzaron un nuevo máximo de 52 semanas el viernes, sumándose a lo que ha sido una semana y un mes positivos para la acción. A principios de esta semana, el Ejército de EE.UU. otorgó un contrato de $1.3 mil millones a la empresa conjunta Javelin para misiles y equipos y servicios asociados. Lockheed Martin y Raytheon, ahora conocida como RTX, son las partes detrás de la empresa conjunta. La compañía de defensa Northrop Grumman también se incluyó en la lista con un RSI aún mayor de 83.6. Junto con Lockheed Martin, Northrop Grumman se considera uno de los principales nombres de defensa para aprovechar la tendencia en el aumento del gasto en sistemas no tripulados por parte del Departamento de Defensa. Sin embargo, Wall Street está dividido en ambas acciones. Según LSEG, 10 de los 24 analistas que cubren a Northrop Grumman han emitido una recomendación de compra o fuerte compra, mientras que 12 de ellos son neutrales. Los inversores son ligeramente más optimistas sobre Lockheed Martin. De los 24 analistas que la cubren, 12 han emitido una recomendación de compra o fuerte compra, mientras que 11 tienen una calificación de retención, según LSEG. Otras acciones sobrecompradas incluyen al asegurador Aflac y al gigante de servicios públicos Edison International. El cribado de CNBC Pro también encontró algunos nombres que han caído bruscamente. Aquí hay algunas de las acciones más sobrevendidas de Wall Street. Dollar General tiene el RSI más bajo de la lista, aproximadamente 19.7. Las acciones cayeron más del 32% el jueves solo después de que el minorista no solo incumpliera las expectativas de ganancias y facturación de la calle para el segundo trimestre, sino que también redujera su pronóstico para todo el año. Las acciones de la competidora Dollar Tree, que también se incluyó en el cribado de sobrevendidos con un RSI de 21.3, cayeron más del 10% en la sesión del jueves en solidaridad. En la semana, Dollar Tree está un 13% a la baja, mientras que Dollar General está aproximadamente un 30%. DG DLTR montaña 2024-08-26 Dollar General vs. Dollar Tree, semana hasta la fecha Otros nombres sobrevendidos que entraron en el cribado son Moderna y Super Micro Computer.