Localizador de billetera KeySmart SmartCard compatible con Find My de Apple.

Aunque el AirTag es una herramienta útil para mantener el control de cosas como las llaves del coche o el equipaje, hay cosas en las que la etiqueta de seguimiento de Apple no está diseñada para mantenerlos bajo control, como una cartera o la llave de la oficina. Por eso, el rastreador de carteras KeySmart SmartCard es una excelente adición a tu arsenal tecnológico.

Al igual que el AirTag, el SmartCard funciona perfectamente con la aplicación Find My de Apple. A diferencia del AirTag más voluminoso, el factor de forma discreto del SmartCard asegura que se pueda guardar fácilmente. El diseño ultrafino del rastreador, similar al de una tarjeta de crédito, hace que sea increíblemente fácil de colocar en ranuras de carteras estrechas, compartimentos pequeños o los bolsillos más estrechos. Y por tiempo limitado, puedes obtener un KeySmart SmartCard por solo $29.97.

Un rastreador de carteras que funciona con la red Find My de Apple

Aunque no es un producto de Apple, el KeySmart SmartCard se integra con tu iPhone, iPad o Mac. Ya sea que uses el rastreador con tu cartera, bolso u otro artículo de valor, el SmartCard aprovecha la extensa red Find My de Apple para ayudarte a encontrarlo si se pierde.

Si pierdes tu cartera cerca, el SmartCard emitirá un sonido para alertarte, al igual que un AirTag. Y si lo dejas accidentalmente en algún lugar, la aplicación Find My de Apple puede enviar una notificación.

Si lo peor sucede y pierdes el rastreador de la cartera, el Modo Perdido te mostrará su última ubicación conocida en un mapa para facilitar su búsqueda. Este modo también muestra un mensaje en la tarjeta para que cualquier persona que la encuentre sepa cómo devolvértela.

Este rastreador no es solo para carteras. Un puerto para un cordón te permite mantenerlo de forma segura con tu identificación.

Finalmente, esta tarjeta inteligente súper delgada dura hasta cinco meses con una carga. Y cuando se agota, puedes usar fácilmente un cargador inalámbrico para recargarlo.

Ahorra en el rastreador de carteras KeySmart SmartCard

El KeySmart SmartCard es más que un simple rastreador de carteras. Es una adición reflexiva a la colección de cualquier usuario de Apple. Ya sea un viajero frecuente o simplemente alguien que a menudo pierde artículos valiosos, el SmartCard es una inversión innovadora y asequible.

Consigue un rastreador de carteras KeySmart SmartCard e intégralo en tu ecosistema de Apple por solo $29.97 (regularmente $39.99).

