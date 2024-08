Lobe Sciences Anuncia Nombramiento de una Nueva Junta Directiva y Equipo de Gestión Ejecutiva Por Investing.com

“

La Junta General Anual elige una nueva Junta Directiva: el Dr. Frederick D. Sancilio, el Dr. Harry Jacobson y el Sr. Wesley Ramjeet.

La Junta anuncia las renuncias del CEO Philip Young y del COO Baxter (NYSE:) Phillips III.

La Junta de Directores nombra al Dr. Frederick D. Sancilio como Presidente y CEO de la empresa.

El Sr. Rick Goulburn es nombrado miembro de la Junta como cuarto miembro.

El Sr. Jeremy Wright se une a la empresa como Asesor de la Junta.

VANCOUVER, Columbia Británica–(BUSINESS WIRE)–Lobe Sciences Ltd (“Lobe Sciences” o la “Compañía”) (CSE: LOBE), (OTCQB: LOBEF), una empresa biofarmacéutica enfocada en desarrollar productos para tratar enfermedades con necesidades médicas no satisfechas, anunció hoy que se ha elegido una nueva junta directiva (Junta) en la Junta General Anual de la Compañía, con los accionistas eligiendo a los tres nominados previamente anunciados: el Dr. Frederick D. Sancilio, el Dr. Harry Jacobson y el Sr. Wesley Ramjeet. Lobe Sciences también anuncia que el Sr. Philip Young y el Sr. Baxter Phillips han decidido dejar la Compañía para seguir otras oportunidades. La Junta ha nombrado al Dr. Sancilio como Presidente de la Junta y Director Ejecutivo de la Compañía.

El Dr. Sancilio, Presidente y CEO, dijo: Si bien lamento la salida del Sr. Young y del Sr. Phillips, estoy emocionado por la oportunidad de implementar planes enfocados en crear valor para los accionistas al tiempo que se atienden las necesidades de los pacientes con enfermedades graves no satisfechas.

La Compañía también anuncia el nombramiento por parte de la Junta del Sr. Rick Goulburn como su cuarto miembro. Se espera que el Sr. Goulburn asuma un papel de liderazgo a medida que la Compañía avanza hacia sus objetivos estratégicos. Finalmente, Lobe Sciences anuncia el nombramiento del Sr. Jeremy Wright como Asesor de la Junta y Ejecutivo. El Sr. Wright proporcionará orientación a la Compañía y su Junta en cuestiones estratégicas y administrativas.

Acerca de Lobe Sciences Ltd.

Lobe Sciences es una empresa biofarmacéutica enfocada en desarrollar medicamentos para tratar enfermedades con necesidades médicas no satisfechas. La Compañía, a través de la colaboración con socios líderes en la industria, está comprometida con la investigación y desarrollo novedosos centrados en el tratamiento de la cefalea en racimos crónica (una enfermedad huérfana), la ansiedad refractaria, la adicción a los opioides y la enfermedad de células falciformes. La Compañía está involucrada en actividades de Fase 1 y Fase 2 en su cartera de medicamentos, y tiene la intención de iniciar el lanzamiento de Altemia®, un alimento médico diseñado para satisfacer las necesidades de los pacientes con células falciformes a nivel global.

www.lobesciences.com

NI LA BOLSA DE VALORES DE CANADÁ NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN HAN REVISADO O ACEPTADO LA RESPONSABILIDAD POR LA EXACTITUD O ADECUACIÓN DE ESTE COMUNICADO.

Declaración de advertencia sobre información “prospectiva”

Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones e información que pueden constituir información prospectiva en el sentido de las leyes de valores aplicables en Canadá. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa, excepto las declaraciones de hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre estimaciones futuras, planes, objetivos, plazos, suposiciones o expectativas de rendimiento futuro, incluidos, entre otros: la intención de la Compañía de implementar planes centrados en crear valor para los accionistas al tiempo que atiende las necesidades de pacientes con enfermedades graves no satisfechas; el enfoque anticipado de las actividades de investigación y desarrollo de la Compañía; y el lanzamiento previsto de Altemia® son declaraciones prospectivas y contienen información prospectiva. En general, las declaraciones prospectivas y la información pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva como tiene la intención o anticipa, o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados pueden, podrían, deberían o se producirían.

Las declaraciones prospectivas se basan en ciertas suposiciones materiales y análisis realizados por la Compañía y las opiniones y estimaciones de la administración a la fecha de este comunicado de prensa, incluyendo, entre otras cosas, que: las actividades planificadas de la Compañía podrán crear valor para los accionistas y abordar necesidades médicas graves no satisfechas; la Compañía continuará persiguiendo sus actividades planificadas de investigación y desarrollo; y la Compañía lanzará Altemia®. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, el nivel de actividad, el rendimiento o los logros de la Compañía sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos por tales declaraciones prospectivas o información prospectiva. Los riesgos importantes que pueden causar variaciones en los resultados incluyen, entre otros, el riesgo de que: las actividades planificadas de la Compañía no puedan crear valor para los accionistas o abordar las necesidades médicas no satisfechas previstas; la Compañía no pueda obtener los resultados deseados de sus actividades actuales de investigación y desarrollo; y la Compañía no pueda lanzar Altemia® o hacerlo en los plazos previstos.

Aunque la dirección de la Compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas o la información prospectiva, puede haber otros factores que causen que los resultados no sean los anticipados, estimados o previstos. No hay garantía de que dichas declaraciones se demuestren precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas y la información prospectiva. Se les advierte a los lectores que la confianza en dicha información puede no ser apropiada para otros fines. La Compañía no se compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva, información prospectiva ni perspectiva financiera que se incluya por referencia en este comunicado, excepto de acuerdo con las leyes de valores aplicables.

Ver la versión de origen en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240812177123/en/

Para obtener más información:

Dr. Fred D. Sancilio, CEO

Lobe Sciences Ltd.

Inversores y Medios

[email protected]

fuente: Lobe Sciences Ltd

“