Lobe Sciences Anuncia la Creación de su Subsidiaria de Propiedad Total, Alera Pharma, Inc. por Investing.com

Alera Pharma, Inc. es una nueva empresa C-Corp totalmente propiedad de Lobe Sciences, Ltd. El Sr. Rick Goulburn ha sido nombrado Director Ejecutivo de Alera Pharma, Inc. El Dr. Frederick D. Sancilio ha sido nombrado Presidente de la compañía, mientras que el Dr. Harry Jacobson, el Sr. Wesley Ramjeet y el Sr. Goulburn han sido nombrados miembros de la Junta Directiva. Lobe Sciences Australia Pty Ltd. se convertirá en una subsidiaria de Alera Pharma, Inc. y el Sr. Ilan Hayman se convertirá en miembro del equipo directivo de Alera Pharma. Los derechos de propiedad intelectual asociados con el compuesto principal de Lobe, Psilocin Mucate, se trasladarán a Alera Pharma. Se ha recibido un Aviso de Concesión del US PTO para la Solicitud de Patente de EE. UU. Número de Serie 18/411,576.

VANCOUVER, Columbia Británica–(BUSINESS WIRE)–Lobe Sciences, Ltd (“Lobe Sciences” o la “Compañía”) (CSE: LOBE), (OTCQB: LOBEF), una empresa biofarmacéutica enfocada en el desarrollo de productos para tratar enfermedades con necesidades médicas no satisfechas, anunció hoy que ha formado una subsidiaria en EE. UU. totalmente propiedad llamada Alera Pharma, Inc. (Alera). Alera se le asignarán los derechos de propiedad intelectual enfocados en los activos neurológicos de la Compañía y su nueva entidad química Psilocin Mucate.

El Sr. Rick Goulburn ha sido nombrado Director Ejecutivo de Alera. El Dr. Fred D. Sancilio será Presidente de su Junta Directiva y se unirá en la junta con el Dr. Harry Jacobson, el Sr. Wesley Ramjeet y el Sr. Goulburn. Alera será la empresa operativa dentro del grupo de Lobe Sciences enfocada en neurología y se unirá a Altemia, LLC como la segunda subsidiaria operativa de Lobe Sciences. Se espera que la subsidiaria australiana de la Compañía, Lobe Sciences Australia Pty Ltd., se convierta en una subsidiaria de Alera. El Sr. Ilan Hayman se convertirá en miembro del equipo directivo de Alera.

El Dr. Sancilio, Presidente y Director Ejecutivo de Lobe Sciences, dijo: En la actualidad, Lobe Sciences tiene una estructura corporativa compleja. Al establecer Alera Pharma, estamos simplificando las operaciones de la Compañía en solo tres entidades. Lobe Sciences, Ltd proporcionará servicios comunes a las dos subsidiarias operativas: Alera y Altemia, LLC. La creación de dos compañías operativas separadas permitirá que cada entidad cree valor dentro de sus respectivas áreas terapéuticas; neurología y hematología.

La Compañía también anuncia la recepción del US PTO de un Aviso de Concesión para su Solicitud de Patente de EE. UU. Número 18/411,576.

Acerca de Lobe Sciences Ltd.

Lobe Sciences es una empresa biofarmacéutica enfocada en el desarrollo de medicamentos para tratar enfermedades con necesidades médicas no satisfechas. La Compañía, a través de la colaboración con socios líderes en la industria, está comprometida con la investigación y el desarrollo novedosos centrados en el tratamiento de la cefalea en racimos crónica (una enfermedad huérfana), la ansiedad refractaria y la enfermedad de células falciformes. La Compañía está realizando actividades de Fase 1 y Fase 2 en su portafolio de medicamentos e tiene la intención de iniciar el lanzamiento de Altemia ®, un alimento médico diseñado para satisfacer las necesidades de los pacientes con células falciformes a nivel global.

Declaración de precaución con respecto a la “información prospectiva”

Este comunicado de prensa incluye ciertas afirmaciones e información que pueden constituir información prospectiva en el sentido de las leyes de valores aplicables en Canadá. Todas las afirmaciones en este comunicado de prensa, que no sean de hechos históricos, incluidas las afirmaciones sobre estimaciones futuras, planes, objetivos, plazos, suposiciones o expectativas sobre el rendimiento futuro, incluidos, sin limitación: la composición del equipo directivo de Alera y la propiedad de Lobe Sciences Australia Pty Ltd., son declaraciones prospectivas y contienen información prospectiva. En general, las declaraciones prospectivas y la información pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva como tiene la intención o anticipa, o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados pueden, podrían, deberían o ser ocurrir.

Las declaraciones prospectivas se basan en ciertas suposiciones materiales y análisis realizados por la Compañía y las opiniones y estimaciones de la gerencia a la fecha de este comunicado de prensa, incluidos, entre otros, que: el equipo directivo de Alera será designado según lo esperado actualmente y que Lobe Sciences Australia Pty Ltd. se convertirá en una subsidiaria de Alera como se anticipa actualmente. Estas afirmaciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden hacer que los resultados reales, el nivel de actividad, el rendimiento o los logros de la Compañía sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos por dichas declaraciones prospectivas o información prospectiva. Los riesgos importantes que pueden causar variaciones en los resultados incluyen, sin limitación, el riesgo de que: el equipo directivo de Alera sea designado de manera diferente a lo esperado actualmente y que Lobe Sciences Australia Pty Ltd. no se convierta en una subsidiaria de Alera como se anticipa actualmente.

Aunque la gerencia de la Compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas o la información prospectiva, puede haber otros factores que causen que los resultados no sean como se anticiparon, estimaron o pretendieron. No puede haber garantía de que tales afirmaciones resulten ser precisas, ya que los resultados reales y eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas afirmaciones. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las afirmaciones prospectivas y la información prospectiva. Se advierte a los lectores que la confianza en tal información puede no ser apropiada para otros fines. La Compañía no se compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva, información prospectiva o perspectivas financieras que se incorporen por referencia en este documento, excepto de acuerdo con las leyes de valores aplicables.

