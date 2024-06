Lo último | México vota en elecciones históricas marcadas por la violencia del cártel y la profunda división

Los mexicanos votan el domingo en unas elecciones históricas que toman en cuenta el género, la democracia y el populismo, mientras trazan el camino del país hacia adelante ensombrecido por la violencia de los cárteles. Con dos mujeres liderando la contienda, México probablemente elegirá a su primera presidenta – un paso importante en un país marcado por su cultura machista. La elección es la mayor de la historia del país. Según el Instituto Nacional Electoral, más de 20,000 posiciones congresionales y locales están en juego. Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de la Ciudad de México, ha mantenido una cómoda ventaja de dos dígitos en las encuestas de opinión durante meses. Xóchitl Gálvez, senadora de oposición y empresaria tecnológica, representa una coalición de partidos que históricamente no tenían mucho en común, aparte de su reciente oposición al presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador. México entra en las elecciones del domingo profundamente dividido: Amigos y familiares ya no hablan de política por miedo a empeorar divisiones insalvables, mientras que los cárteles de la droga han dividido el país en un rompecabezas de feudos en guerra. La atmósfera se calienta literalmente con una ola de calor inusual, sequía, contaminación y violencia política. Actualmente: — ¿Más políticas populistas o una lucha más dura contra los cárteles? Los mexicanos sopesan la elección mientras eligen nuevo líder. — Los cárteles de la droga y las pandillas de México parecen estar desempeñando un papel más amplio en las elecciones del domingo que antes. — Los mexicanos eligen entre continuidad y cambio en una elección opacada por la violencia. — La violencia empaña el último día de campaña para las elecciones de México. Sigue la cobertura de las elecciones de AP en todo el mundo en https://apnews.com/hub/global-elections Aquí está lo último en las elecciones de México: TIENDAS OFRECEN PRODUCTOS GRATIS A LOS VOTANTES DEL DOMINGO CIUDAD DE MÉXICO — Miles de tiendas mexicanas están anunciando ofertas de productos gratuitos para los clientes que vengan el domingo y muestren tinta en su dedo, una medida de seguridad para evitar que alguien vote dos veces. Las ofertas están destinadas a fomentar la votación. Algunos locales de la cadena de tiendas de conveniencia más grande del país, Oxxo, están ofreciendo a los votantes una taza de café gratis. La cámara nacional de restaurantes dijo que algunos miembros ofrecerán descuentos en comida o bebida también. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CRITICA A AUTORIDADES ELECTORALES CIUDAD DE MÉXICO — La antigua Comisión Nacional de Derechos Humanos de México emitió un comunicado inusual criticando a las autoridades electorales. La comisión, que ha seguido en su mayoría y apoyado las políticas del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, afirmó el sábado que las autoridades electorales no han actuado lo suficientemente enérgicamente contra la “difamación”, un término frecuentemente utilizado por López Obrador en reacción a cualquier crítica. Las elecciones en México son dirigidas por el Instituto Nacional Electoral independiente, y se supone que la comisión no tiene ningún papel en el proceso.