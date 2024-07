Lo siento, pero retirarse “cómodamente” con $100,000 es un mito para la mayoría de las personas. Aquí te decimos por qué.

Cuando se trata de tu propia jubilación, necesitas hacer muchas más preguntas. – Getty Images

La nueva línea que circula sobre la gente que está feliz con una jubilación de $100,000 es un mito estadístico tan dudoso como la jubilación perfecta de $1 millón, o $1.46 millones con la inflación. Elije un número, suma o resta ceros, y probablemente haya alguna estadística que respalde tu filosofía que puede o no alinearse con la realidad.

Estos números no son falsos, pero tampoco representan los presupuestos de jubilación reales de las personas. El número de $100,000, por ejemplo, originalmente proviene de un análisis de investigación reciente de datos de encuestas gubernamentales que proliferó en línea. El $1.46 millones es de una encuesta de Northwestern Mutual. Estos resultados generales y amplios provienen del análisis estadístico de encuestas de jubilación, la mayoría de las cuales mezclan preguntas cuantitativas con otras sobre sentimientos. Es concreto cuando preguntas la edad, el status de jubilación y los ahorros para la jubilación de una persona. Pero es algo un poco diferente cuando correlacionas eso con respuestas de preguntas de sentimientos. Por ejemplo: En general, ¿cuál de las siguientes descripciones se ajusta mejor a como te estás manejando financieramente estos días?

El Federal Reserve hace esta pregunta clave en su Encuesta de Economía y Toma de Decisiones de los Hogares cada año, que examina a 11,000 adultos estadounidenses sobre una variedad de temas financieros del hogar. El informe de 2023 encontró que el 80% de aquellos mayores de 60 dijeron que al menos estaban bien financieramente, un porcentaje más alto que el de adultos en general en EE.UU., que estaba en 72%.

La Fed no correlacionó este resultado con ninguna teoría de jubilación grandiosa de felicidad que se limitara a $100,000 en ahorros. Lo que sucedió para llegar a ese número fue un poco más académico que eso.

Andrew Biggs, un colaborador del American Enterprise Institute, examinó varios años anteriores de estos datos del Federal Reserve en un artículo de opinión en The Wall Street Journal y para próximos proyectos de investigación. Desglosó la distribución por edad e ingresos descargando los datos sin procesar y filtrándolos. Luego pudo configurar un gráfico que mostraba la distribución de ingresos de aquellos en el grupo de jubilados tempranos, de 65 a 75 años, que respondieron las preguntas de sentimientos anteriormente mencionadas como “viviendo cómodamente” o “haciéndolo bien” – las respuestas negativas eran “apenas alcanzando” y “encontrando difícil llegar a fin de mes”.

La cifra mágica? El estudio encontró que el 86% de aquellos con $50,000 a $99,999 en ahorros estaban al menos haciendo bien.

Es entonces cuando las cosas comienzan a ser un poco confusas. Algunos de los colegas de pensadores de jubilación de Biggs cuestionaron su razonamiento y su agenda, como Teresa Ghilarducci, profesora de economía en la New School en Nueva York. Su conflicto es más sobre si realmente hay o no una crisis de jubilación en Estados Unidos, en lugar de por alguna estadística en particular. Ghilarducci cree que sí, Biggs piensa que no, para simplificarlo.

Pero mientras discutían en artículos de opinión y en redes sociales, el número de $100,000 adquirió un poco de su propio estatus, con una pequeña distorsión del “teléfono descompuesto” a medida que se compartía y se pasaba en lugares como Yahoo y otros sitios de sindicación.

Biggs no se sorprendió al enterarse de esto, ya que sucede todo el tiempo. “Lees muchos datos, pero incluso cuando son técnicamente ciertos, carecen de contexto. Es como esa línea de ‘The Princess Bride’: ‘No creo que signifique lo que piensas que significa’”, dijo Biggs en una entrevista con MarketWatch.

Entonces, ¿realmente son suficientes $100,000 para la jubilación?

Puede parecer más fácil argumentar a favor de números mayores de ahorros para la jubilación, pero la trampa en la que caes es que los números pueden ser demasiado aspiracionales para lo que realmente está sucediendo. Luego, los titulares gritan que estamos en una crisis de jubilación, porque las personas reales no están ahorrando tanto, y por lo tanto, no están llegando.

Con $100,000, que está más cerca de los ahorros promedio para la jubilación de muchos estadounidenses, los presupuestos son ajustados. A los 65 años, tendrías $750 al mes de ingresos que podrían durar unos 20 años, aproximadamente, a un ritmo de crecimiento del 7%. Eso no es mucho, pero podría ser factible si lo sumas a dos robustos pagos de Seguro Social en un hogar.

Hay muchas condiciones en ese escenario, sin embargo. Todo depende de lo que estés hablando en cuanto a ese nido de huevos y lo que quieras decir con “bien”. Cuando se trata de personas reales, necesitas hacer muchas más preguntas.

¿Qué cuentas como ahorros, exactamente? ¿Incluye el valor de la vivienda, pensiones, aportes familiares e ingresos laborales continuos? Si tienes $100,000 y sigues trabajando, por ejemplo, podrías dejar esos fondos intactos y podrían duplicarse en 10 años, y luego estarías mucho mejor, especialmente si puedes esperar hasta los 70 años para solicitar el Seguro Social y obtener tu beneficio máximo.

Y la pregunta más importante podría ser: ¿Cuánto ganabas antes? La cantidad que tienes ahorrada, y gran parte de tu sensación de bienestar, solo significa algo en relación con tu estilo de vida actual y cómo puedes mantenerlo en la jubilación. No estás compitiendo contra personas promedio hipotéticas conjuradas a partir de datos de encuestas.

El objetivo, dijo Biggs, “es que quieras un nivel de vida en la jubilación que sea estable, no de festín y hambre. No deberías estar mirando a otras personas.”

Entonces, cuando pienses en qué hacer con los números que lees cuando haces clic en historias de encuestas de jubilación, deberías pensar principalmente en tu propia situación.

Todos deberíamos estar más interesados en las preguntas que se hacen que en las respuestas. Cuando se trata de eso, si estuvieras participando, serías una línea de 11,000 en una hoja de cálculo, y la tuya es básicamente la única línea que importa para ti. Podrías estar mejor si saltas las historias sobre las encuestas, haces clic en la encuesta misma, encuentras la lista de preguntas hechas y haces tu propio análisis personal.

Luego tendrías la respuesta a cómo te sientes acerca de tu jubilación, y esa sería la que realmente importaría.

