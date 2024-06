Lo que Ucrania ha perdido – The New York Times

Desde la Segunda Guerra Mundial, pocos países han experimentado este nivel de devastación. Pero ha sido imposible para cualquiera ver más que destellos de eso. Es demasiado vasto. Cada batalla, cada bombardeo, cada ataque de misiles, cada casa quemada, ha dejado su huella a lo largo de múltiples líneas del frente, de ida y vuelta durante más de dos años. Esta es la primera imagen completa de dónde se ha librado la guerra en Ucrania y la totalidad de la destrucción. Utilizando un análisis detallado de años de datos satelitales, desarrollamos un registro de cada pueblo, cada calle, cada edificio que ha sido destruido. La escala es difícil de comprender. Más edificios han sido destruidos en Ucrania que si cada edificio en Manhattan fuera demolido cuatro veces. Partes de Ucrania a cientos de millas de distancia se ven como Dresde o Londres después de la Segunda Guerra Mundial, o Gaza después de medio año de bombardeos. Para producir estas estimaciones, The New York Times trabajó con dos destacados científicos de teledetección, Corey Scher del City University of New York Graduate Center y Jamon Van Den Hoek de la Oregon State University, para analizar datos de satélites de radar que pueden detectar pequeños cambios en el entorno construido.”