Lo que saber sobre rehenes todavía en Gaza

Los israelitas respiraron brevemente tranquilos el sábado, cuando el ejército anunció que había rescatado a cuatro rehenes que estuvieron en Gaza durante ocho meses después de ser capturados en el ataque del 7 de octubre liderado por Hamas. Los cuatro rehenes fueron secuestrados en el festival de música Nova el 7 de octubre y fueron rescatados en una operación en la ciudad de Nuseirat en el centro de Gaza temprano el sábado. La misión dejó a decenas de palestinos, incluyendo mujeres y niños, muertos. La noticia del rescate planteó nuevas preguntas sobre el destino de aquellos que permanecen en cautiverio y sobre un posible acuerdo de alto al fuego. ¿Cuántos rehenes siguen en Gaza? Aproximadamente 120 rehenes siguen en Gaza. El ejército israelí ha confirmado que al menos 30 de ellos han muerto. A principios de este mes, el ejército israelí informó a las familias de cuatro rehenes que estaban muertos y que sus cuerpos estaban en manos de Hamas. En mayo, el ejército recuperó los cuerpos de nueve rehenes, y las familias de dos ciudadanos tailandeses que habían sido capturados fueron informadas de que sus cuerpos todavía estaban en manos de Gaza. ¿Realizará Israel más operaciones de rescate? Dozens de misiones de rescate propuestas no se han llevado a cabo por temor a que los rehenes o los soldados pierdan la vida en el proceso, según funcionarios de defensa israelíes. Las tropas israelíes solo han logrado rescatar a siete rehenes vivos en tres operaciones militares separadas. En diciembre, las tropas israelíes dispararon accidentalmente y mataron a tres rehenes en Gaza que intentaban llegar a un lugar seguro. ¿Cómo respondió Hamas a la operación? En un comunicado en redes sociales, Abu Obaida, el portavoz militar de las Brigadas Al-Qassam, acusó a Israel de “un crimen de guerra complejo” y sugirió que la operación de rescate había puesto en peligro a los rehenes restantes y tendría “un impacto negativo en sus condiciones y vidas”. ¿Qué dicen las familias de los rehenes? El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a las familias de los cautivos, celebró una manifestación en Tel Aviv el sábado, como lo ha hecho durante toda la guerra. La reunión atrajo a miles para celebrar la operación de rescate. Pero el grupo destacó la urgencia de traer a casa a todos los rehenes restantes en Gaza. “La alegre noticia del regreso a casa de Shlomi, Noa, Almog y Andrey a sus familias a través de una operación militar nos recuerda a todos que, durante 36 semanas, 120 rehenes han estado esperando regresar a casa”, dijo el grupo en un comunicado que se refirió a los nombres de los rehenes liberados y que presionó para la aceptación de un acuerdo propuesto de alto al fuego entre Israel y Hamas que traería a casa a los rehenes restantes. ¿Qué está sucediendo con el acuerdo propuesto de alto al fuego? El presidente Biden a finales de mayo delineó un plan de tres fases que comenzaría con un alto al fuego temporal inmediato y avanzaría hacia un fin permanente de la guerra y la reconstrucción de Gaza. En la primera fase, ambas partes observarían un alto al fuego de seis semanas, Israel se retiraría de los principales centros de población en Gaza y se liberarían a varios rehenes, incluidas mujeres, ancianos y heridos. Israel y Hamas continuarían negociando para llegar a un alto el fuego permanente. Si tienen éxito, el acuerdo entraría en la fase dos, con la completa retirada del ejército israelí del enclave. Todos los rehenes y más prisioneros palestinos serían liberados. En la fase tres, Hamas devolvería los cuerpos de los rehenes fallecidos, y comenzaría un período de reconstrucción, respaldado por Estados Unidos, países europeos e instituciones internacionales, en Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel enfrenta presiones contrapuestas por parte de Estados Unidos y otros aliados para poner fin a la guerra y por parte de dos socios de extrema derechista en su coalición gubernamental que han amenazado con derribar su gobierno en caso de que Israel acepte un acuerdo que ponga fin a la guerra sin eliminar a Hamas. Hamas dijo anteriormente que estaba respondiendo “positivamente” al plan pero había informado a los mediadores que el grupo no aprobaría un acuerdo que no proporcionara un camino para un alto el fuego permanente, una retirada total de las tropas israelíes y un “acuerdo serio y real” para intercambiar prisioneros palestinos por rehenes. No está claro qué efecto tendrá la última operación de rescate de rehenes en las negociaciones del acuerdo.