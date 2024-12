Lo que sabemos sobre los misteriosos drones zumbando sobre Nueva Jersey.

Decenas de avistamientos de drones han sido reportados en Nueva Jersey desde el 18 de noviembre, según las autoridades locales. Los drones fueron inicialmente vistos cerca del río Raritan, un cuerpo de agua que desemboca en el embalse de Round Valley, el más grande de Nueva Jersey, informó Associated Press. Los avistamientos pronto se extendieron a otras partes del estado, incluida la costa de Nueva Jersey. Algunos vuelos fueron vistos cerca de Picatinny Arsenal, una instalación militar de investigación sensible, así como cerca del campo de golf del Presidente electo Donald Trump en la ciudad de Bedminster, Nueva Jersey. En la cercana ciudad de Nueva York, varios drones fueron reportados volando sobre el Bronx el 12 de diciembre, según un oficial de policía citado por CBS News, socio de la BBC en EE. UU. Los agentes que respondieron al incidente vieron los drones volando en el aire, pero desaparecieron poco después. También se han reportado drones en otras partes del estado, según la Policía del Estado de Nueva York. La policía de Connecticut también ha confirmado que ha tenido lugar “actividad sospechosa de drones” en varias partes del estado. Se ha desplegado un sistema de detección de drones alrededor de las ciudades de Groton y New London. En Maryland, el ex gobernador republicano Larry Hogan afirmó haber visto lo que parecían ser “docenas” de drones sobre su residencia en Davidsonville, a unos 25 millas (40km) de Washington DC. “Al igual que muchos que han observado estos drones, no sé si esta creciente actividad en nuestros cielos es una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional”, escribió en X. “Pero el público está cada vez más preocupado y frustrado por la falta total de transparencia y la actitud desdeñosa del gobierno federal.” A finales de noviembre, la Fuerza Aérea de Estados Unidos también confirmó que se avistaron drones no identificados sobre tres bases aéreas estadounidenses en el Reino Unido: RAF Lakenheath y RAF Mildenhall en Suffolk y RAF Feltwell en Norfolk. Fuentes de defensa del Reino Unido dijeron a la BBC que la sospecha recaía en un “actor estatal” como responsable de las incursiones. En octubre, el Wall Street Journal también informó que se vieron drones misteriosos durante 17 días cerca de instalaciones militares de EE. UU. en Virginia.