Lo que sabemos sobre el acuerdo de minerales entre EE. UU. y Ucrania.

Reuters

El Presidente de Ucrania Zelensky discutió por primera vez un acuerdo de minerales con el entonces candidato presidencial Donald Trump en septiembre pasado.

Ucrania ha aceptado los términos de un acuerdo importante que le otorga a Estados Unidos acceso a sus depósitos de minerales de tierras raras, dijo Volodymyr Zelensky.

Kyiv espera que el acuerdo, que daría a Estados Unidos una participación financiera en el país, anime a la Casa Blanca a proteger a Ucrania si la guerra con Rusia se reinicia después de un posible alto el fuego.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un acuerdo ayudaría a que los contribuyentes estadounidenses “recuperen su dinero” por la ayuda enviada a Ucrania durante la guerra y daría a Ucrania “el derecho a luchar” contra Rusia.

Pero el presidente ucraniano Zelensky dijo que aún no se habían acordado garantías de seguridad por parte de Estados Unidos, pero esperaba que el acuerdo “llevara a más acuerdos”.

¿Cuáles son los términos del acuerdo?

Los detalles clave aún no se han hecho públicos, pero el miércoles el Primer Ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, dijo que Ucrania y Estados Unidos habían finalizado una versión del acuerdo.

Hablando en la televisión ucraniana, Shmyhal dijo que el acuerdo preliminar contempla que se establecerá un “fondo de inversión” para la reconstrucción de Ucrania.

Kyiv y Washington gestionarán el fondo en “igualdad de condiciones”, añadió el primer ministro.

Dijo que Ucrania contribuiría con el 50% de los ingresos futuros de los recursos minerales, petroleros y de gas estatales al fondo, y el fondo luego invertiría en proyectos en Ucrania misma.

The New York Times informó, citando un documento preliminar, que Estados Unidos poseería la cantidad máxima del fondo permitida por la ley estadounidense, pero no necesariamente todo.

Un acuerdo de minerales fue el centro de una disputa entre Trump y Zelensky la semana pasada, con el presidente ucraniano rechazando una solicitud inicial de $500 mil millones (£395 mil millones) en ingresos de minerales raros.

Informes de medios dicen que esta demanda ha sido retirada desde entonces.

“Las disposiciones del acuerdo son mucho mejores para Ucrania ahora”, dijo una fuente del gobierno de Ucrania a la BBC.

El martes, Trump dijo que Estados Unidos había dado a Ucrania entre $300 mil millones (£237 mil millones) y $350 mil millones (£276 mil millones) en ayuda, y que quería “recuperar ese dinero” a través de un acuerdo.

El análisis de BBC Verify no encontró evidencia de esta cifra.

¿El acuerdo incluye una garantía de seguridad?

Zelensky ha estado presionando para que el acuerdo incluya una firme garantía de seguridad de Estados Unidos.

Pero el miércoles, el líder de Ucrania dijo que no se había hecho tal garantía.

“Quería tener una frase sobre garantías de seguridad para Ucrania, y es importante que esté ahí”, dijo.

Preguntado por la BBC si estaría dispuesto a retirarse del acuerdo si Trump no ofreciera las garantías que quería, Zelensky dijo: “Quiero encontrar un camino similar al de la OTAN o algo parecido.

“Si no obtenemos garantías de seguridad, no tendremos un alto el fuego, nada funcionará, nada.”

A pesar de esto, el Primer Ministro de Ucrania, Shmyhal, dijo el miércoles que Estados Unidos apoyaba “los esfuerzos de Ucrania para obtener garantías de seguridad para construir la paz duradera”.

Dijo que Ucrania no firmaría el acuerdo hasta que Zelensky y Trump “acuerden las garantías de seguridad” y decidan cómo “atar este acuerdo preliminar” a una garantía de seguridad de Estados Unidos.

Yuri Sak, asesor del Ministerio de Industrias Estratégicas de Ucrania, dijo a la BBC el miércoles temprano: “No tiene sentido firmar ningún acuerdo sobre minerales críticos si los rusos pueden reinvasar un mes después de firmar el acuerdo.”

Dijo que las discusiones sobre las garantías de seguridad necesitaban continuar.

Mientras tanto, la Viceprimer Ministra Olha Stefanishyna, quien ha estado liderando las negociaciones, dijo al Financial Times que el acuerdo era “parte de un panorama más amplio”.

La posibilidad de un acuerdo de minerales fue propuesta por Zelensky el año pasado como una forma de ofrecer a Estados Unidos una razón tangible para seguir apoyando a Ucrania.

Trump dijo el martes que Ucrania tendría “el derecho a luchar” a cambio de acceso a sus minerales, aunque no confirmó si el acuerdo ya se había alcanzado.

Sugirió que Estados Unidos seguiría suministrando equipo y municiones a Ucrania “hasta que tengamos un acuerdo con Rusia”.

También dijo que habría necesidad de “algún tipo de mantenimiento de la paz” en Ucrania después de cualquier acuerdo de paz, en una forma que tendría que ser “aceptable para todos”.

¿Cuándo se firmará el acuerdo?

Shmyhal dijo que Estados Unidos y Ucrania han preparado una versión final del acuerdo, que el gobierno de Ucrania autorizará para firmar el miércoles.

Trump dijo que espera que Zelensky firme el acuerdo en una visita a Washington el viernes.

Zelensky dijo que sería “muy directo” con Trump al preguntar si Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania o no.

¿Qué minerales tiene Ucrania?

Kyiv estima que alrededor del 5% de los “materiales críticos” del mundo están en Ucrania.

Esto incluye unas 19 millones de toneladas de reservas probadas de grafito, que la Agencia Estatal Ucraniana de Geología dice que hace que la nación sea “uno de los cinco principales países” para el suministro del mineral. El grafito se usa para hacer baterías para vehículos eléctricos.

Ucrania también tiene importantes depósitos de titanio, litio y metales de tierras raras, un grupo de 17 elementos que se utilizan para producir armas, turbinas eólicas, electrónicos y otros productos vitales en el mundo moderno.

¿Cómo ha reaccionado Rusia?

Vladimir Putin aún no ha abordado los informes de que se han acordado los términos de un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania.

Pero el lunes por la noche dijo en la televisión estatal que está listo para “ofrecer” recursos a socios estadounidenses en proyectos conjuntos, incluida la minería en las “nuevas territorios” de Rusia, en referencia a partes del este de Ucrania que Rusia ha ocupado desde el lanzamiento de una invasión a gran escala hace tres años.

Putin dijo que un posible acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania sobre minerales raros no era una preocupación y que Rusia “tiene, indudablemente, quiero enfatizar, significativamente más recursos de este tipo que Ucrania”.

“En cuanto a los nuevos territorios, es lo mismo. Estamos listos para atraer a socios extranjeros a los llamados nuevos, a nuestros territorios históricos, que han vuelto a la Federación Rusa”, añadió.

“