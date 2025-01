Lo que sabemos sobre el acuerdo de alto el fuego en Gaza

Fuentes han informado a la BBC que Israel y Hamas han acordado un trato que podría detener la guerra en Gaza y llevar a la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos. Sería un avance muy dramatico en 15 meses de guerra, que comenzó cuando el grupo armado palestino Hamas atacó a Israel en octubre de 2023. ¿Qué podría incluir el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas? Detalles del acuerdo, supuestamente aprobado por ambas partes, aún no han sido anunciados. Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo que aún había varias cláusulas sin resolver, que esperaba se finalizaran el miércoles por la noche. Un acuerdo completado detendría la guerra en Gaza y habría un intercambio de rehenes y prisioneros. Hamas capturó a 251 rehenes cuando atacó a Israel en octubre de 2023. Aún retiene a 94, aunque Israel cree que solo 60 siguen con vida. Se espera que Israel libere alrededor de 1,000 prisioneros palestinos, algunos encarcelados durante años, a cambio de los rehenes. ¿Cómo funcionaría el alto el fuego? Se espera que este alto el fuego se produzca en tres etapas, una vez que se anuncie el acuerdo. Y aunque se dice que ambas partes lo han aceptado, el gabinete de seguridad y el gobierno de Israel deberán aprobar el acuerdo antes de que se pueda implementar. Aquí está lo que anteriormente se informó que podría incluir el acuerdo. Primera etapa El portavoz del gobierno israelí, David Mencer, dijo que 33 rehenes – se espera que sean mujeres, incluyendo soldados, niños, ancianos y enfermos o heridos – serían intercambiados por prisioneros palestinos. Mencer dijo que se cree que la mayoría pero no todos los 33 rehenes siguen con vida. Tres rehenes serían liberados inmediatamente, dijo un oficial palestino a la BBC, y el resto del intercambio se llevaría a cabo en seis semanas. Durante esta etapa, las tropas israelíes comenzarían a retirarse de áreas pobladas en Gaza. Israel también permitiría que las personas desplazadas que ahora se encuentran en el sur de Gaza comiencen a regresar al norte. Casi todos los 2.3 millones de habitantes de Gaza han tenido que abandonar sus hogares debido a órdenes de evacuación israelíes, ataques de Israel y combates en el terreno. También habría un aumento en la entrega de ayuda humanitaria a Gaza, con cientos de camiones permitidos entrar cada día. El oficial palestino dijo que las negociaciones detalladas para las segunda y tercera etapas comenzarían en el día 16 del alto el fuego. Segunda etapa Lo que sucedería en la segunda etapa no está claro, pero hay un esbozo general en los borradores filtrados a los medios. Los rehenes restantes – soldados y civiles – serían liberados a cambio de más prisioneros palestinos. De los 1,000 prisioneros palestinos que se cree que Israel ha acordado liberar en total, alrededor de 190 están cumpliendo condenas de 15 años o más. Un oficial israelí dijo a la BBC que aquellos condenados por asesinato no serían liberados en Cisjordania ocupada. También habría una retirada completa de las tropas israelíes de Gaza y el inicio de una “calma sostenible”. Eso ha sido definido en propuestas anteriores como “una cesación permanente de operaciones militares y hostiles”. Tercera etapa La tercera y última etapa implicaría la reconstrucción de Gaza – algo que podría llevar años – y el regreso de los cuerpos de los rehenes que quedan. Se dice que Hamas aún retiene a docenas de rehenes, capturados en su ataque a Israel en octubre de 2023 [Reuters]. ¿Cuáles son las preguntas sin respuesta sobre el acuerdo? Llegar a este punto ha tomado meses de negociaciones indirectas meticulosas, en gran parte porque Israel y Hamas se desconfían completamente. Hamas quería un fin completo a la guerra antes de liberar a los rehenes, algo inaceptable para Israel. El alto el fuego en efecto pausará la guerra mientras se cumplen sus términos. Sin embargo, no está claro si significará que la guerra ha terminado para siempre. Uno de los objetivos clave de Israel en la guerra ha sido destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamas. Aunque Israel lo ha dañado severamente, Hamas aún tiene la capacidad de operar y reagruparse. También no está claro qué rehenes siguen con vida o muertos o si Hamas conoce el paradero de todos los que aún no han sido contabilizados. Por su parte, Hamas ha exigido la liberación de algunos prisioneros que Israel dice que no dejará en libertad. Se cree que esto incluye a aquellos involucrados en los ataques del 7 de octubre. Tampoco se sabe si Israel aceptará retirarse de la zona de amortiguamiento para una fecha determinada, o si su presencia allí será indefinida. Cualquier alto el fuego es probable que sea frágil. Los alto el fuego entre Israel y Hamas que han detenido guerras anteriores han sido sacudidos por escaramuzas y eventualmente se han roto. La cronología y complejidad de este alto el fuego significa que incluso un pequeño incidente podría convertirse en una gran amenaza. ¿Qué sucedió el 7 de octubre de 2023 y qué ha ocurrido en Gaza? Cientos de pistoleros dirigidos por Hamas lanzaron un ataque sin precedentes en el sur de Israel, atravesando la valla fronteriza y apuntando a comunidades, comisarías de policía y bases militares. Se estima que murieron alrededor de 1,200 personas y más de 250 rehenes fueron llevados de regreso a Gaza. Hamas también disparó miles de cohetes hacia Israel. Israel respondió con una masiva campaña militar, primero por aire y luego con una invasión terrestre. Desde entonces, Israel ha atacado objetivos en toda Gaza por tierra, mar y aire, mientras que Hamas ha atacado a Israel con cohetes. La ofensiva israelí ha devastado Gaza y ha llevado a severas escaseces de alimentos, con la ayuda luchando por llegar a quienes más la necesitan. Más de 46,700 personas – la mayoría civiles – han sido asesinadas por los ataques de Israel, según el ministerio de salud de Gaza dirigido por Hamas.