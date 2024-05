Lo que sabemos sobre dónde puede entrar la ayuda en Gaza

Tras la incursión de Israel en Rafah esta semana, el ejército israelí cerró brevemente el cruce de Kerem Shalom y confiscó el lado de Gaza del cruce de Rafah, asfixiando el flujo de alimentos, combustible y suministros médicos desesperadamente necesarios en un momento en el que los expertos creen que partes de Gaza ya están experimentando una hambruna y varios han muerto por desnutrición.

Según datos de las Naciones Unidas, el número de camiones de ayuda que entraron a Gaza alcanzó su punto máximo la semana pasada desde octubre: Un total de 1.674 camiones de ayuda entraron a Gaza a través de los cruces de Kerem Shalom y Rafah, los principales puntos de entrada de la ayuda en el enclave. Pero desde el domingo, no ha entrado ningún camión de ayuda a Gaza desde ninguno de los puntos de entrada, incluso después de que Israel dijera que había reabierto el cruce de Kerem Shalom el miércoles.

La entrada de ayuda a Gaza ha sido gravemente restringida por Israel desde que comenzó la guerra, creando lo que los expertos en ayuda dicen que es una crisis de hambre fabricada por el hombre. Los humanitarios advierten que la crisis empeorará sin el combustible necesario para que las panaderías y los hospitales operen.

Aquí tienes un vistazo a las principales rutas de ayuda a Gaza y su estado.

Kerem Shalom

Israel cerró el cruce de Kerem Shalom después de que un ataque de Hamas el domingo matara a cuatro de sus soldados en la zona.

El miércoles, Israel dijo que había reabierto el cruce, pero las Naciones Unidas y otros disputaron esa afirmación porque no se permitía el paso de camiones. El viernes por la tarde, Israel permitió que al menos 157,000 litros de combustible ingresaran, según Scott Anderson, un alto funcionario de la UNRWA, la agencia de la ONU para los palestinos. Pero desde el domingo, no ha entrado ayuda humanitaria, que incluye alimentos y suministros médicos, dijo.

Egipto, que juega un papel importante en facilitar la recolección y entrega de ayuda, ha complicado las cosas al resistirse a enviar camiones a Kerem Shalom, según varios funcionarios occidentales e israelíes; funcionarios estadounidenses e israelíes creen que Egipto está presionando a Israel para que frene su invasión de Rafah.

El cruce de Kerem Shalom ha sido una arteria importante para la ayuda a Gaza desde que se abrió en diciembre y es donde entran la mayoría de los camiones de ayuda. Antes de la incursión de Israel en Rafah, un promedio de 185 camiones entraban diariamente a Kerem Shalom la semana pasada, alcanzando los 270 camiones el viernes pasado, según datos de las Naciones Unidas. Grupos de ayuda han dicho durante meses que se necesitan al menos 300 camiones diarios para evitar una mayor desnutrición y un empeoramiento del hambre.

Rafah

El cruce de Rafah sigue cerrado.

El cruce ha sido una puerta importante para que las personas heridas y enfermas salgan del enclave para recibir tratamiento médico en el extranjero. El Ministerio de Salud de Gaza ha dicho que decenas de personas con enfermedades como cáncer de mama y linfoma no han podido salir de Gaza desde el domingo.

Erez

El cruce de Erez en la frontera norte de Gaza está abierto, pero la ayuda limitada está llegando, según datos de COGAT, la agencia israelí que supervisa la entrega de ayuda en Gaza, y un funcionario de la UNRWA. Es el único cruce fronterizo en el norte y solo se abrió el mes pasado después de la presión del presidente Biden.

COGAT dijo en su sitio web que 36 camiones de ayuda y un camión de combustible pasaron por el cruce de Erez el jueves. Anderson dijo que la UNRWA envió 67 camiones a través del cruce de Erez el miércoles y que nada ha pasado desde entonces. No estaba claro de inmediato la razón del desfase entre los números y los días.

Enviar más ayuda al norte de Gaza sería crucial para evitar más muertes relacionadas con la malnutrición en la zona. En marzo, expertos en salud proyectaron que el norte de Gaza pronto enfrentaría una hambruna, y, el sábado, Cindy McCain, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, dijo que partes de Gaza ya estaban en una. Hasta mediados de abril, los funcionarios de salud de Gaza dijeron que al menos 28 niños menores de 12 años habían muerto por malnutrición en hospitales y quizás decenas más fuera de los centros médicos.

Por mar

Dado que Gaza no tiene un muelle internacional propio, Israel ha impedido la construcción de uno durante años, el Ejército de Estados Unidos dijo en marzo que construiría un muelle temporal para llevar ayuda por mar, como parte de lo que dijo era un esfuerzo multinacional para entregar asistencia humanitaria al enclave.

El Pentágono dijo el jueves que el muelle flotante y la calzada se habían completado pero que el mal tiempo y las condiciones marítimas habían impedido su instalación. Permanecen en el puerto israelí de Ashdod.

Un barco de carga estadounidense, llamado Sagamore, zarpó de Chipre el jueves, dijo el Pentágono, y los sitios web de seguimiento de barcos muestran que está posicionado en Ashdod. El Sagamore está cargando más de 170 toneladas métricas de barras nutricionales, según la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, pero no puede ser descargado y distribuido en Gaza hasta que se instale el muelle. No está claro cuándo podría ser eso, ya que el Pentágono dijo que la instalación dependería de las condiciones de seguridad y del clima.

Lanzamientos aéreos

COGAT dijo el jueves que se lanzaron 117 paquetes en el norte de Gaza ese día. Las operaciones de lanzamiento aéreo comenzaron en marzo para tratar de evitar un desastre humano mayor a medida que crecía el hambre en el territorio palestino. COGAT dijo que se habían completado 99 operaciones de lanzamiento de nueve países donantes, incluidos Estados Unidos y Jordania, desde marzo.

Pero los lanzamientos aéreos han sido criticados por expertos en ayuda como quizás la forma más ineficiente de entregar ayuda a Gaza, y en algunos casos, mortales. Paquetes de ayuda lanzados en marzo cayeron sobre varios palestinos en la Ciudad de Gaza, matando a cinco e hiriendo a varios otros, según funcionarios de salud de Gaza. En otro caso, una docena de palestinos se ahogaron mientras intentaban recuperar los paquetes que habían sido lanzados intencionalmente sobre el agua para evitar más muertes si sus paracaídas no se desplegaban.