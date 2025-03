Lo que nos dice el deterioro de Tesla sobre América Inc.

Desbloquee la Edición del Editor de forma gratuita

De todos los intercambios de Trump que se han estancado, Tesla destaca. El precio de las acciones de la compañía de vehículos eléctricos de Elon Musk ha caído desde un máximo posterior a las elecciones de casi $480 a menos de $282 la semana pasada. La caída ha sido tan precipitada que el jueves pasado, la Federación Estadounidense de Maestros, un sindicato de EE. UU. que representa a miembros con $4 billones en inversiones de jubilación, pidió a seis grandes gestores de fondos – BlackRock, Vanguard, State Street, T Rowe Price, Fidelity y TIAA – que reconsideraran su posición en la empresa.

Como lo expresó la presidenta de AFT, Randi Weingarten, las acciones de Tesla se han hundido “más rápido que un Cybertruck en un pantano”, con las ventas europeas en particular cayendo en picado. Las últimas declaraciones financieras de la compañía muestran una disminución del 23 por ciento en los ingresos operativos en comparación con el año anterior, con márgenes de beneficio bruto cayendo 138 puntos básicos en el cuarto trimestre.

Las ventas en California, un mercado clave para los vehículos eléctricos, cayeron un 8 por ciento en el cuarto trimestre de 2024, según registros de vehículos publicados por la Asociación de Concesionarios de Automóviles Nuevos de California. Por supuesto, eso no se compara con la caída de casi el 60 por ciento en las ventas interanuales de enero reportada en Alemania.

Algunas de las críticas son de índole política. Los gestos que se asemejan a saludos nazis no son bien recibidos por los europeos, ni los llamados a desmantelar el Departamento de Educación resuenan entre los maestros. Pero incluso si Musk en sí mismo no fuera tan polarizante, el precio de las acciones de la empresa se ha vuelto “completamente divorciado de los fundamentos”, como lo afirmó un análisis de JPMorgan hace apenas un mes. Además, las razones por las que la marca de Tesla se ha vuelto tan deteriorada coinciden con el declive general de Estados Unidos Inc.

Así como Trump promete demasiado y cumple poco (¿recuerdan la afirmación sobre la baja de los precios en su primer mes en el cargo?), también lo ha hecho Musk. Comencemos con el hecho de que el fabricante chino de vehículos eléctricos BYD superó las estimaciones de ventas de 2024 en casi un 20 por ciento, incluso cuando Tesla reportó su primer año completo de disminución en las entregas de vehículos desde 2011. Esto se debe a que BYD redujo drásticamente sus costos en comparación con sus competidores aprovechando la integración vertical, la propiedad de las cadenas de suministro (BYD fabrica sus propias baterías) y las economías de escala.

Esa es la fórmula mágica de la política industrial china: la iteración constante a gran escala mantiene la productividad alta y los costos bajos. Los subsidios estatales en áreas como los vehículos eléctricos respaldan la expansión. Pero después de Biden, EE. UU. no tiene una política industrial en tecnología limpia. Trump está poniendo fin al apoyo federal para construir estaciones de carga, algo que benefició enormemente a Tesla, y probablemente reducirá los incentivos fiscales para vehículos eléctricos también. Musk puede asistir a reuniones de gabinete, pero al final del día, el petróleo gigante maneja el Partido Republicano y Trump no tiene interés en apoyar la transición hacia energías limpias. Eso no augura bien para una empresa estadounidense que intenta superar a un campeón nacional chino.

Tesla se ha enfocado no en el precio, sino en ser una marca premium. Esa es la estrategia de Apple. Pero para cobrar un precio premium, debe verse como tener un cierto brillo y prestigio en el mercado. Las payasadas políticas de Musk han devaluado su marca en muchas partes del mundo. Las ventas en Europa se desplomaron después de que anunciara su apoyo al partido de extrema derecha AfD de Alemania.

Un fondo de pensiones holandés desinvirtió en Tesla en protesta a principios de enero. Los propietarios de Tesla en Francia, Noruega y el Reino Unido están comprando pegatinas para parachoques que dicen: “Compré esto antes de que supiéramos que Elon estaba loco”. En Alemania, las protestas públicas en las fábricas de Tesla son comunes (recientemente recibí una invitación para una en Brooklyn también). Todo esto ha erosionado el poder de precios de Tesla y el valor de su marca de alta tecnología y sostenible. Según el analista de Stifel, Stephen Gengaro, la calificación neta de favorabilidad de Tesla, que mide la percepción del consumidor sobre una marca, está cerca de un mínimo histórico.

La caída de Tesla refleja una sensación mayor de que el excepcionalismo de las acciones estadounidenses, especialmente en tecnología, puede estar llegando a su fin. Parte de esto se debe a la competencia más dura de China (la sorpresa DeepSeek llevó a una fuerte corrección en las acciones de inteligencia artificial de EE. UU.) y a la realidad de que el desacoplamiento tecnológico inevitablemente exclurá a las empresas estadounidenses de grandes mercados. Las ventas de Tesla están rezagadas detrás del crecimiento general del mercado en China, donde los reguladores han sido lentos para aprobar el software de conducción autónoma de Musk. Dadas las políticas de la relación EE. UU.-China, es difícil imaginar que Tesla pueda avanzar por delante de competidores como Waymo en áreas como los autos autónomos.

Mientras tanto, los competidores nacionales y extranjeros se están uniendo para amenazar el liderazgo de Tesla en infraestructura de vehículos eléctricos. Mercedes-Benz, BMW, GM, Stellantis, Honda, Hyundai, Kia y Toyota han lanzado Ionna, una iniciativa de estaciones de carga rival en EE. UU. que planea implementar 30,000 estaciones para 2030. Eso, dice la AFT, “supone un desafío directo a la dominación de Tesla”.

¿Escucharán los gestores de fondos las llamadas del sindicato para revisar su posición en Tesla? Espero que sí. Las frecuentes anuncios de Musk sobre proyectos ambiciosos que supuestamente transformarán la empresa (no apuesto por el éxito de los robots humanoides fuera de Japón) tienen un aire de imprudencia. Su paquete de remuneración controvertido es tanto obsceno como injustificado. Como señala la AFT, un analista de JPMorgan tiene un precio objetivo de $135 para Tesla. Si el precio de las acciones cayera a este nivel, la caída del precio en lo que va del año llegaría al 64 por ciento.

Eso sería un golpe serio para los inversores. Clasificaría a Tesla, al igual que a EE. UU. en estos días, como una venta.

