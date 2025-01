Lo que necesitas saber sobre la inminente prohibición de TikTok en EE.UU.

“

La Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que una ley para prohibir TikTok puede proceder. Esto significa que a partir del domingo, una plataforma de redes sociales utilizada por más de 150 millones de estadounidenses al día en sus iPhone o Android quedará en la oscuridad.

¿Ocurrirá realmente?

¿Por qué una prohibición de TikTok?

El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Protección de los Estadounidenses de Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros en abril de 2024 dirigida a TikTok. Requiere que la empresa matriz china, ByteDance, venda la división estadounidense del servicio de video/redes sociales a una empresa estadounidense antes del domingo 19 de enero.

En medio de una guerra comercial en deterioro entre los dos países, la preocupación del Congreso es que el gobierno chino use TikTok para difundir propaganda y desinformación pro-China a los usuarios de la aplicación, o utilice los registros de clientes de ByteDance para dirigirse a los estadounidenses.

Si eso parece irrazonable, cabe destacar que la Corte Suprema señaló en su fallo: “ByteDance Ltd. está sujeta a leyes chinas que requieren que ‘asista o coopere’ con el ‘trabajo de inteligencia’ del Gobierno chino y garantice que el Gobierno chino tenga ‘el poder de acceder y controlar los datos privados’ que la empresa posee”.

TikTok se prepara para quedar en la oscuridad

ByteDance no ha vendido su división estadounidense y no parece haber mostrado ningún interés en hacerlo, por lo que los términos de la Ley PAFACA entrarán en vigor. Esto significa que el domingo, Apple estará obligada a eliminar TikTok de la App Store de iPhone y iPad. Lo mismo sucede con Google y su mercado de software para Android. Pero eso no es todo.

“A menos que la Administración Biden proporcione de inmediato una declaración definitiva que satisfaga a los proveedores de servicios más críticos garantizando la no aplicación, lamentablemente TikTok se verá obligado a quedar en la oscuridad el 19 de enero”, dijo el servicio con sede en China el viernes.

Esto se debe a que las fuerzas del orden federales pueden utilizar la Ley PAFACA para imponer fuertes multas a los proveedores de servicios de Internet que permitan a TikTok llegar a sus clientes después de que se imponga una prohibición.

Puede que no suceda

El domingo es el último día de la Administración Biden, y el Presidente dice que no aplicará la prohibición de TikTok. En cambio, esto quedará en manos de la próxima Administración Trump.

Trump lideró originalmente el ataque a TikTok durante su primer mandato, pero luego se retractó.

“Ya sabes, tengo un lugar especial en mi corazón para TikTok porque gané a los jóvenes por 34 puntos, y hay quienes dicen que TikTok tiene algo que ver con eso”, dijo Trump en diciembre. (En realidad, perdió entre los votantes jóvenes, pero no tan mal como lo hizo en 2020.)

La legislación le otorga a Trump el poder de retrasar la aplicación de la Ley PAFACA por 90 días, y le dijo a NBC el sábado que probablemente lo hará.

Después de eso, puede indicar al Departamento de Justicia que no lo aplique, pero no puede derogar una ley aprobada por el Congreso mediante decreto presidencial. Incluso si Trump asegura a Apple y Google que no habrá penalizaciones si vuelven a incluir TikTok en sus tiendas de aplicaciones, seguirán infringiendo la ley al hacerlo.

Trump puede instar al Congreso a derogar la ley, pero es probable que sea una lucha cuesta arriba. La Ley PAFACA fue aprobada por la Cámara de Representantes 360-58 y el Senado 79-18, márgenes abrumadores en ambas cámaras.

Otra opción es encontrar un comprador estadounidense para la división estadounidense de ByteDance. El simpatizante de Trump Elon Musk (que ya es dueño del rival servicio de redes sociales X) supuestamente habló con la empresa china sobre la posibilidad. Sin embargo, un gran obstáculo es que ByteDance no parece interesado en vender a nadie.

Aunque el Presidente de China, Xi Jinping, expresó su apoyo a ByteDance y TikTok, sus acciones son limitadas. No puede retaliar amenazando con expulsar los servicios de redes sociales propiedad de empresas estadounidenses de su país, ya que todos estos fueron prohibidos en China hace años, mucho antes de que se hablara de una prohibición de TikTok en los Estados Unidos.

