Lo que necesitas saber para ser contratado en el 2025

Los días de contratación acelerada de 2022 y 2023, cuando había casi dos ofertas de trabajo por cada solicitante de empleo, están en el pasado. Pero hay muchas ofertas de trabajo disponibles en 2025.

Los datos más recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales transmiten un optimismo prudente sobre un aumento en la contratación en los próximos meses. La economía sumó 256,000 empleos en diciembre, informó el Departamento de Trabajo el viernes, superando las expectativas. La tasa de desempleo bajó al 4.1%.

Aunque es temprano en el nuevo año, la confianza de los líderes empresariales podría traducirse en un aumento en la contratación en los próximos meses.

Me puse en contacto con varios expertos para obtener sus perspectivas sobre lo que todo esto significa para los buscadores de empleo y las mejores formas de navegar por el panorama laboral.

“Conseguir un trabajo hoy es probablemente notablemente más difícil y lleva más tiempo que en 2022,” dijo Cory Stahle, economista laboral en Indeed Hiring Lab, a Yahoo Finance. “Pero estamos entrando en un mercado laboral en el que aún hay muchas oportunidades disponibles.”

La demanda es alta para trabajadores de la salud, construcción, gobierno y manufactura, mientras que los puestos de cuello blanco en finanzas y tecnología —como desarrollo de software, ciencia de datos, marketing y servicios profesionales— son más difíciles de conseguir, dijo Stahle.

También hay nuevos trabajos en alza que quizás no hayas considerado. Seis de cada 10 de los “Empleos en Auge” de LinkedIn muestran “el mundo del trabajo en evolución y las oportunidades emergentes que los buscadores de empleo tal vez no hayan considerado antes.” La lista rastrea las posiciones de mayor crecimiento.

Las posiciones incluyen ingeniero de inteligencia artificial, consultor de inteligencia artificial y fisioterapeuta. Los gerentes de desarrollo de la fuerza laboral, que diseñan e implementan programas de capacitación para mejorar las habilidades de los empleados, están en demanda. Los asesores de viajes están en alza. También figuran en la lista coordinadores de eventos, directores de desarrollo que implementan estrategias de recaudación de fondos y especialistas en sostenibilidad, que analizan los impactos ambientales y sociales de una empresa y crean estrategias para la eficiencia de recursos.

Varios roles de ingeniería aparecieron por primera vez en la lista, incluidos ingeniero de puentes, ingeniero nuclear e ingeniero de instrumentación y control.

Como autoproclamada aficionada a los libros y apasionada por la investigación, me alegré al descubrir que los bibliotecarios de investigación están volviendo a estar de moda.

“Solo alrededor del 30% de los buscadores de empleo dice que quiere cambiar de industrias, pero más del 50% de los trabajadores recientemente contratados consiguieron sus trabajos en una nueva industria,” dijo Julia Pollak, economista principal de ZipRecruiter, el sitio de búsqueda de empleo, a Yahoo Finance. “Eso sugiere que los trabajadores que mantienen una mente abierta, amplían su búsqueda, invierten en nuevas habilidades y siguen las oportunidades tienen éxito de manera desproporcionada.”

Algunas de las habilidades más demandadas, según la investigación de LinkedIn: Servicio al cliente, gestión de proyectos, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, ventas y planificación estratégica.

Para los entusiastas de la inteligencia artificial, la marea se está moviendo en su dirección.

“Hemos empezado a ver un número creciente de empleadores que buscan habilidades integradoras de inteligencia artificial,” dijo Stahle de Indeed. “Si tienes estas habilidades de IA, 2025 podría ser un año bastante bueno para que busques empleo.”

“Las habilidades transferibles también pueden abrir puertas a nuevos roles,” dijo Amy Glaser, vicepresidenta senior de la agencia de colocación Adecco, a Yahoo Finance. “Los roles a tiempo parcial también ofrecen una forma valiosa de adquirir experiencia, establecer contactos y hacer la transición a oportunidades a tiempo completo.

“En general, la adaptabilidad y la disposición para aprender son fundamentales para los trabajadores que buscan prosperar en la fuerza laboral multigeneracional actual.”

Los títulos universitarios están cada vez más pasando a un segundo plano como requisito previo para muchas decisiones de contratación. (Getty Creative)

Un número creciente de empleadores está eliminando los requisitos educativos e incluso de experiencia de las ofertas de trabajo, según Stahle —“lo que significa que hay roles para los que no hubieras sido calificado en el pasado y ahora tal vez puedas calificar porque tienes las habilidades y potencialmente puedes acceder a uno de esos puestos,” dijo.

Los requisitos educativos formales han disminuido en casi todos los sectores y grupos ocupacionales analizados por Indeed. La proporción de ofertas de trabajo que requieren al menos un título universitario cayó al 17.6% en octubre de 2024, desde aproximadamente el 20% anterior a la pandemia.

“Esto puede parecer una disminución modesta a primera vista, pero en realidad representa decenas de miles de empleos potencialmente abiertos hoy en comparación con hace unos años para más del 60% de los estadounidenses sin un título universitario,” dijo Stahle.

Otros informes muestran un cambio similar. Uno de cada tres organizaciones ha eliminado los requisitos de títulos de trabajo para considerar a todos los solicitantes con las habilidades y experiencia necesarias, según Payscale. Antes de emocionarte demasiado, un segmento de esos empleadores, el 16%, paga más a quienes tienen un título universitario.

La tendencia en los requisitos de experiencia también ha disminuido, del 40% en 2022 al 32.6% en 2024, según Indeed. Si el mercado laboral se recupera en 2025, la proporción de ofertas de trabajo que requieren un título universitario o ciertos años de experiencia podría volver a caer a medida que los empleadores compitan por trabajadores, dijo Stahle.

Las publicaciones de empleo en línea siguen atrayendo una avalancha de solicitudes. Para destacar entre la multitud, este año será importante que los buscadores de empleo “demuestren personalidad y marca personal para captar la atención de los reclutadores y gerentes de contratación,” dijo Hannah Morgan, estratega de búsqueda de trabajo, a Yahoo Finance.

“Currículums, cartas de presentación y perfiles de LinkedIn genéricos generados por IA no serán suficientes para diferenciar a los buscadores de empleo,” dijo, agregando que “muchos reclutadores y gerentes de contratación están atentos a materiales generados por IA.”

Decidir cuánta personalidad transmitir puede ser una línea difícil de seguir, dijo. Comienza incluyendo cualquier detalle laboral que resalte tus logros, certificaciones o premios. “Destaca lo que te hace ligeramente diferente y menciona por qué eso es valioso para un futuro empleador,” dijo.

Ten un gran ejemplo preparado para compartir con los gerentes de contratación sobre un desafío, tu acción y el resultado que navegaste. Yo llamo a esto tu historia CAR. A los gerentes de contratación les encanta tener números para respaldarlo.

“Utiliza datos reales y cuantificables para resaltar los logros laborales,” dijo Morgan. Reemplaza, por ejemplo, “productor mejor valorado autosuficiente que supera consistentemente los objetivos al retener y hacer crecer las cuentas existentes con un enfoque consultivo” por un ejemplo específico como “sobrepasé los objetivos de ventas en un 125%, logrando $800,000 en ventas trimestrales a través de la construcción de relaciones y la toma de decisiones basada en análisis,” dijo.

Lograr ser contratado de la manera antigua todavía está de moda.

La mayoría de los puestos de tiempo completo se llenan internamente o a través de referencias. Los candidatos referidos son contratados a una tasa del 30%, mientras que los solicitantes de empleo obtenidos a través de otros métodos solo son contratados a una tasa del 7%, según una encuesta de Jobvite.

Los empleadores prefieren contratar a personas que conocen directa o indirectamente porque es menos riesgoso. Y la percepción de los gerentes de contratación de que alguien será un buen ajuste aumenta sustancialmente cuando un conocido les da el visto bueno. Y muchos empleadores ofrecen un bono por referir a alguien que sea contratado y que se desempeñe bien.

“Considera comunicarte con personas que conoces dentro de la empresa y cuéntales por qué estás interesado en la vacante en su empresa y pregúntales si podrían referirte,” dijo Morgan. “La clave es esforzarte más que simplemente aplicar en masa.”

Las referencias siguen siendo la mejor manera de conseguir un trabajo,” dijo Maggie Mistal, una coach de cambio de carrera y autora del libro “¿Estás Listo para Amar tu Trabajo?,” a Yahoo Finance. (Foto cortesía de Maggie Mistal)

Las referencias pueden provenir de tu red existente, pero no quieres comunicarte solo cuando necesitas algo, dijo Maggie Mistal, una coach de cambio de carrera, a Yahoo Finance.

“Haz un esfuerzo por comunicarte regularmente con tus conexiones y colegas favoritos. Pregunta cómo están, comparte un artículo, recomienda un evento o incluso refiérelos para una oportunidad laboral,” dijo. Al dar cuando no necesitas nada, será más fácil pedir cuando sí necesites algo.

Si se trata de una nueva conexión, estás pidiendo ayuda, digamos, a alguien que conoce a alguien que conoces que trabaja para el empleador con un trabajo que anhelas, avanza con cuidado.

“Cuando te comunicas con una nueva conexión para pedir una referencia, también ayuda el elogiar algo que realmente admires sobre su experiencia,” dijo Mistal. “Observar que escaló una montaña, habla tres idiomas o creció en la misma área del país… Todas estas cosas indican una verdadera conexión, y eso construye una relación.

“Y si quieres que alguien te refiera para un trabajo en algún momento, necesitarás comenzar por construir esa relación.”

¿Tienes alguna pregunta sobre jubilación? ¿Finanzas personales? ¿Algo relacionado con la carrera? Haz clic aquí para enviarle una nota a Kerry Hannon.

Si estás planeando buscar un nuevo trabajo, es buena idea reflexionar sobre tus experiencias pasadas y convertirlas en historias.

Peter Duris, CEO y cofundador de la herramienta de carrera basada en IA Kickresume, dijo que más de la mitad de las empresas piden a los candidatos que compartan historias sobre sus roles anteriores.

No se trata solo de las veces que das en el clavo: Casi una cuarta parte de las empresas también hacen preguntas sobre errores o momentos en los que los candidatos sintieron que fallaron.

“Demostrar autoconciencia y responsabilidad mientras resaltas tus habilidades para resolver problemas realmente puede ayudarte a conseguir el trabajo que deseas,” dijo Duris.

Un consejo más para las entrevistas: Muestra tu amor por la empresa en tus acciones.

Muchas empresas piden a los candidatos que nombren su cosa favorita sobre la empresa, o qué les interesó específicamente en unirse a la empresa, o su producto favorito de la empresa.

Google preguntó a los entrevistados, “¿Cuál es tu producto favorito de Google? ¿Por qué? ¿Cómo lo mejorarías?”

Kerry Hannon es columnista senior en Yahoo Finance. Es estratega de carrera y jubilación, y autora de 14 libros, incluidos “In Control at 50+: How to Succeed in The New World of Work” y “Never Too Old To Get Rich.” Síguela en Bluesky.

