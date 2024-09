Lo que los jefes de Fortune 500 pueden aprender de un ingeniero de AT&T que se dedicó a la apicultura

“

En mis cuatro décadas como ingeniero, uno de los pasos más importantes que di fue convertirme en apicultor. Mi papel en AT&T se centra en liderar un equipo de ingenieros que introducen nuevas tecnologías, y muchas de las dinámicas de la apicultura son relevantes para gestionar equipos de innovación.

Las abejas, siendo polinizadores, ayudan a producir hasta una de cada tres partes de alimentos que los humanos comen. Las abejas logran esto a través de una estructura de gobierno distintiva en la que la reina establece el tono para las características y la cultura de su colmena, pero sabiamente se apoya en el consejo de una generación mayor de abejas obreras, actuando como el consejo de administración que guía a los trabajadores de la colonia.

La apicultura destila las herramientas clave que necesitas para gestionar ciclos de innovación: cómo apoyar el crecimiento a nuevos niveles de escala; pastorear las fortalezas y el desarrollo del equipo; y la importancia de establecer una cultura de entusiasmo. Pero quizás más inesperado que cualquier otra cosa, aprendes a no enfocarte demasiado en la miel, y en cambio mantener tu enfoque principal en construir la mejor caja para las abejas.

La caja es tu organización

¿Por qué es la caja la Estrella del Norte? ¿Por qué no la miel? Bueno, si solo estás pensando en la miel y no te estás preparando para futuras cosechas y talentos, la colmena no tendría reservas de alimentos y podría sufrirde desertaciones masivas. Si no haces crecer la caja cuando llegue a aproximadamente 80%, la mitad de tus abejas se irá e iniciará otra colmena porque creen que el trabajo está completo. Si la haces demasiado grande, se agotarán. Aprendemos seis lecciones clave de innovación al priorizar la caja en lugar de la miel.

Promueve y desarrolla el talento: Cuando tu talento alcanza el 80% de dominar su rol, debes promoverlo y hacerlo entrenar a alguien en su antiguo rol. Han demostrado que pueden tener éxito en tu organización, y quieres dejar claro que la tuya es un entorno que ofrece aprendizajes perennes. Las abejas naturalmente quieren enjambrar. Así es como crecen. Pero sorprendentemente, una vez que comienza el néctar, las abejas no enjambran. Eso es porque tienen un trabajo muy ocupado y están comprometidas.

Estructura para el éxito: Las abejas estructuradas adecuadamente encontrarán mejor miel. Sabemos que las abejas construyen más panal en un espacio mayor a 3/8 de pulgada. También completarán cualquier espacio inferior a 1/4 pulgada con propóleo (su material estructural antifúngico de la colmena). Así que mantenemos sus “espacios de abeja” entre esas 3/8 pulgadas y 1/4 pulgadas. En una empresa, tus innovadores necesitan espacio para perfeccionar su rol, pero también necesitan responsabilidades y objetivos claros, incluso si los objetivos son cambiables.

Acepta el aprendizaje continuo: Las fortalezas de una abeja cambian con el tiempo. Se destacan en la producción de cera hasta aproximadamente los ocho semanas, luego pasan a nuevos roles. Las abejas son expertas en aprender y pueden tener múltiples trabajos a lo largo de su vida, que van desde abejas nodrizas y abejas guardianas hasta recolectoras. Cada papel es crítico, y las abejas son promovidas a través de estas posiciones a medida que envejecen. ¿La lección? Los gerentes deben considerar estas fortalezas cambiantes al asignar roles y buscar cuándo los empleados están listos para una progresión.

Enfoque en crear valor duradero: Al igual que enfocarse en la miel puede distraerlo de pensar a largo plazo sobre la colmena, un exceso en los productos actuales puede obstaculizar las innovaciones disruptivas. Por ejemplo, resolver problemas de carga de Internet en 1994 llevó a Internet de alta velocidad y la revolución de los teléfonos inteligentes. De manera similar, si nos enfocáramos demasiado en los beneficios del Wi-Fi solo (la miel actual), habríamos perdido la necesidad de una conectividad perfecta a través de redes Wi-Fi, celulares y satelitales. Esta convergencia condujo al desarrollo de la tecnología de fibra óptica, que ahora es la columna vertebral de las redes de comunicación de alta capacidad. Una mentalidad empresarial es crucial aquí. Inventamos el futuro cuando superamos los límites del presente y desafiamos el statu quo. Los esfuerzos de cada individuo deben alinearse con los objetivos más amplios de la organización y centrarse en crear un valor duradero.

Siempre tener un apicultor de respaldo: La consistencia es clave al revisar tu colmena. Lo hago cada pocas semanas. Siempre ten un apicultor de respaldo (o jefe de departamento) para garantizar una gestión constante, ya que la innovación requiere una mano continua y firme. Si bien la reina lidera, los jefes de departamento, similar a las abejas trabajadoras senior, son cruciales para la orientación. Al lanzar una nueva innovación, estos trabajadores senior juegan roles esenciales en dos etapas. Primero, prueban tu idea, evaluando su potencial, economía, soporte de la cadena de suministro, necesidades de infraestructura, calendario, impacto operativo y su capacidad para cambiar vidas. Una vez que la idea pasa esta evaluación, estos líderes son esenciales para reunir al equipo y liderar la ejecución de la innovación.

Fomentar una cultura de entusiasmo: Cuando las abejas traen néctar de vuelta a la colmena, deben venderlo a las otras abejas. La atención que recibe su néctar depende de la emoción con la que lo presenten. Tu equipo debe sentirse seguro para innovar, actuar audazmente y gritar, “¡Tengo una idea!” incluso si resulta ser incorrecta. En un entorno de incubación, no debe haber miedo a “dar falsas alarmas”, solo abejas zumbando enfocadas en impulsar innovaciones que contribuyan al éxito colectivo. Esto significa fomentar una cultura donde todos estén entusiasmados con sus ideas audaces, y donde los riesgos inteligentes y los fracasos rápidos sean parte de una estrategia más amplia destinada a crear valor y sostenibilidad a largo plazo. Esto va más allá de la mentalidad de “fallar temprano”; a veces, una idea verdaderamente disruptiva necesita más espacio para desarrollarse. La clave es crear una atmósfera donde la respuesta sea “¿cómo podríamos mejorar esto si lo estuviéramos haciendo de nuevo?” en lugar de causar vergüenza.

Al igual que muchas cosas en la vida, enfocarse demasiado en la meta inmediata (la miel) no optimiza el éxito a largo plazo. En cambio, una arquitectura saludable y una gestión atenta a nivel de sistemas son lo que brindan resultados duraderos.

