Lo que las mujeres deberían saber sobre la cobertura de Medicare para pruebas de salud y exámenes

A medida que las mujeres envejecen, aumenta nuestro riesgo de padecer ciertas enfermedades crónicas. Podemos agradecer al proceso de envejecimiento en sí mismo, y la pérdida de los efectos protectores del estrógeno después de la menopausia. Las mujeres mayores son más propensas a padecer condiciones como la osteoporosis, que puede causar huesos frágiles. La probabilidad de enfermedad cardíaca aumenta, al igual que la de desarrollar demencia, en parte porque las mujeres tienden a vivir más tiempo que los hombres, y el riesgo aumenta con la edad.

Diagnosticar algunas condiciones es más desafiante, ya que la frecuencia, apariencia y efectos a largo plazo de muchas enfermedades a menudo se manifiestan de manera diferente en las mujeres que en los hombres. Es una razón fundamental para no descuidar las visitas regulares de salud y los exámenes de bienestar, ya que mantenerse más saludable a través de la atención preventiva y los exámenes puede hacer que los desafíos de salud del envejecimiento sean más fáciles de sobrellevar.

Los exámenes de bienestar son críticos para las mujeres mayores

Medicare paga por la atención preventiva anual sin copago. Esto es especialmente relevante para las mujeres, que representaron más de la mitad (55%) de todos los beneficiarios de Medicare en 2021. Casi 1 de cada 8 (12%) tenían 85 años o más; muchos tenían dificultades funcionales, según un análisis de KFF. Esto incluía dificultades para caminar, bañarse, pérdida de visión u otros problemas que impactaban significativamente su calidad de vida. Las personas de 85 años o más tienden a tener cinco o más condiciones crónicas, que pueden volverse más complicadas de manejar con la edad.

Las mujeres saben que deben centrarse en su salud, dice Alina Salganicoff, directora de políticas de salud de las mujeres en KFF. Pero, “a veces el sistema no está diseñado para que las mujeres se cuiden a sí mismas, porque tienen demandas competitivas, como el trabajo, o responsabilidades de cuidado familiar”. Esto a menudo crea ventanas de tiempo limitadas para que las mujeres se prioricen a sí mismas.

Y, si las mujeres no tienen acceso a un proveedor de atención primaria o no reciben atención regular, podrían omitir medidas preventivas importantes como mamografías, dice.

“Tener cobertura es el primer paso, pero muchos otros factores afectan si las mujeres reciben los servicios que necesitan”, dice Salganicoff. Eso incluye sus relaciones con sus médicos, sus propias experiencias previas, acceso a la atención médica, temores sobre afecciones como demencia o cáncer, o apoyos sociales como transporte, movilidad o problemas cognitivos, o tener a alguien que los acompañe.

Esa primera visita de bienestar probablemente sea clave para todo lo demás en el manejo de un paciente mayor, según Segen Chase, médica de medicina interna en consulta privada en Manhattan, Kansas. Alrededor del 35% de los pacientes de su clínica son beneficiarios de Medicare, incluidos muchos que viven en una comunidad de jubilados cercana.

“Es tan importante que haremos todo lo posible para que visiten y trabajen con el coordinador de bienestar de la práctica para realizar todas las evaluaciones necesarias”, dijo Chase, quien forma parte del programa de capacitación de liderazgo WEL de mujeres médicas estadounidenses.

Los exámenes de bienestar incluyen el seguimiento anual de numerosos marcadores conductuales y físicos como visión, audición, riesgo de caídas, salud sexual, nutrición, consumo de alcohol y tabaco, así como riesgos psicosociales como depresión, estrés, soledad o aislamiento social, dolor y fatiga. Los pacientes también se someten a pruebas cognitivas, que pueden revelar cambios sutiles en la salud cerebral.

Las evaluaciones de bienestar también pueden incluir preguntas sobre la situación de vida de alguien, porque nos ayuda a determinar si podrían necesitar ayuda adicional en casa, dice Chase. “Eso también nos da la oportunidad de hablar sobre la planificación anticipada de la atención, cuando no están en una situación de crisis”. Medicare paga por esto como parte de la visita anual de bienestar de la Parte B.

Las mujeres con Medicare experimentan en general tasas más altas de ciertas condiciones de salud en comparación con los hombres, según el análisis de KFF. La incontinencia urinaria (37% vs. 18%), la depresión (31% vs. 21%), la osteoporosis (29% vs. 7%) y la enfermedad pulmonar (20% vs. 16%) eran más comunes entre las mujeres que entre los hombres. Las mujeres también tienen más probabilidades que los hombres de vivir solas. Más de un tercio de todas las mujeres con Medicare (36%) viven solas y más de la mitad de las que tienen 85 años o más viven solas. Esto puede aumentar las probabilidades de soledad y aislamiento social, que están relacionados con un mayor riesgo de depresión, demencia y accidente cerebrovascular, según la Asociación Médica Estadounidense.

La visita de bienestar puede ayudar a descubrir algunos de los problemas ocultos, y juntos, el médico y el paciente pueden crear un plan de atención para manejar estas y otras afecciones crónicas, dice Chase.

¿Qué servicios de salud preventiva para mujeres cubre Medicare?

La Parte B de Medicare cubre una variedad de servicios preventivos que benefician la salud de las mujeres, incluyendo:

No hay copagos, deducibles ni cargos de coseguro por estas y otras evaluaciones cubiertas, aunque ciertos otros criterios pueden aplicarse, según el Centro de Derechos de Medicare. La Parte A de Medicare (seguro hospitalario) y la Parte B de Medicare (seguro médico) incluso ayudarán a pagar por un medicamento inyectable para la osteoporosis y visitas de una enfermera de atención domiciliaria para administrar el medicamento si es elegible.

Esta lista parcial de evaluaciones cubiertas por Medicare puede parecer abrumadora, por eso es tan importante que las mujeres hablen con sus médicos y discutan su historial médico, factores de riesgo y prioridades, según Salganicoff. “Es un programa complejo y puede ser difícil para las personas navegar”, dice.

Estas conversaciones no deben ser algo puntual, dice Chase. A medida que envejecemos, las prioridades y lo que es realista para una persona lograr pueden cambiar. Por lo tanto, el diálogo continuo es clave para mantener la salud.

Sabemos que ciertas condiciones se manifiestan de manera diferente en las mujeres, por lo que “gran parte de la medicina se reduce a la comunicación, mantener la santidad de la relación mientras se honra su independencia y al descubrir qué es lo más importante para esa persona”, dice. Chase encuentra que estas discusiones ayudan a las mujeres a abrirse más sobre sus desafíos físicos y emocionales, especialmente aquellas que son cuidadoras. “A menudo están agotadas pero no quieren admitirlo”.

Proporcionar a las mujeres información clara y sencilla para que puedan aprender sobre todos sus beneficios de Medicare y recibir el apoyo necesario para obtener la atención preventiva y otros servicios necesarios, puede ser clave para mantener a las mujeres sanas hasta la vejez.

