Lo que ha ocurrido, y lo que viene a continuación

Hace 8 minutos

Por Graeme Baker y Matt Murphy, BBC News, en Washington DC y Londres

PA Media

Sir Keir Starmer es el nuevo primer ministro del Reino Unido, después de que su Partido Laborista arrasara en unas elecciones generales y obtuviera la victoria.

El Partido Conservador sufrió un gran colapso después de tumultuosos 14 años en el poder, que vieron a cinco primeros ministros diferentes dirigir el país.

Rishi Sunak, el primer ministro saliente, aceptó la responsabilidad por el resultado y se disculpó con sus colegas derrotados durante una breve declaración fuera de un lluvioso 10 de Downing Street. Dijo que renunciaría como líder del partido en las próximas semanas.

Anteriormente, en un discurso de victoria apasionado, Sir Keir prometió una “renovación nacional” y se comprometió a poner “el país primero, el partido segundo”.

“Hemos obtenido el mandato para volver a encender la llama”, dijo a los activistas laboristas jubilosos en Londres. “Nuestra tarea es nada menos que renovar las ideas que mantienen unido a este país”.

El resultado marca un asombroso cambio desde las elecciones de 2019, cuando el Partido Laborista, liderado por el veterano político de izquierda Jeremy Corbyn, sufrió su peor derrota electoral en casi un siglo.

Por otro lado, Robert Buckland, un ex ministro conservador que perdió su escaño, lo describió como un “Armagedón electoral” para los conservadores.

Es el peor resultado del partido en casi 200 años, con una batalla ideológica sobre su dirección futura que se espera que comience en las próximas semanas.

Ha sido una larga noche de resultados. Aquí está lo que todo significa.

Una gran victoria laborista

La Cámara de los Comunes de Gran Bretaña tiene 650 diputados, o miembros del parlamento. Cada uno de sus “escaños” representa una circunscripción individual, o área, en algún lugar del país.

Hasta ahora, el Laborismo ha ganado 412 escaños, mientras que los Conservadores han caído a solo 120 y los centristas Demócratas Liberales han tomado 71. Reform UK, sucesor del Partido del Brexit, está listo para obtener cuatro escaños, al igual que el partido de izquierda Green Party.

El auge del Laborismo se vio parcialmente favorecido por el colapso del Partido Nacional Escocés (SNP). El partido ha sido golpeado por una serie de controversias en torno a sus finanzas y cayó a solo nueve escaños durante la noche.

La mayoría esperada de 170 escaños en la Cámara de los Comunes para el Laborismo es un número enorme, pero aún está por debajo de la mayoría de 179 ganada por el partido bajo Tony Blair en las elecciones de 1997.

Pero para tener una mejor perspectiva, la victoria de los Conservadores en las elecciones de 2019 bajo Boris Johnson, vista como un rendimiento muy sólido, les otorgó una mayoría de 80 escaños.

Un recordatorio: si un partido tiene mayoría, significa que no necesita depender de otros partidos para aprobar leyes. Cuanto mayor sea la mayoría, más fácil será.

Sin embargo, hubo varias derrotas notables para el Laborismo frente a candidatos independientes que hacían campaña en favor de Gaza, especialmente en áreas con grandes poblaciones musulmanas.

El Laborismo ha enfrentado una creciente presión por su postura ante el conflicto. En febrero, el partido pidió un alto al fuego humanitario inmediato, pero los críticos dijeron que tardó demasiado en llegar a esa posición.

Los partidos de centroizquierda en otros países occidentales estaban atentos a la tendencia antes de la votación, temiendo un creciente rechazo de sus propios votantes por su apoyo a Israel.

Nombres importantes caen uno tras otro (pero algunos sobreviven)

A medida que las circunscripciones declaraban sus resultados en vivo por televisión, con todos los candidatos alineados uno al lado del otro en el escenario, ha habido algunos momentos importantes.

Quizás el más notable fue la derrota de Liz Truss. La ex primera ministra sirvió solo 49 días en el Número 10 antes de ser destituida por su partido. Perdió por poco ante Labour en la circunscripción de South West Norfolk, después de haber mantenido previamente una gran mayoría de 24,180.

Jacob Rees-Mogg, ex secretario de negocios conservador y archi-brexitero, fue uno de los nombres más importantes en sufrir una derrota. Perdió su escaño en East Somerset y Hanham ante Labour.

Dijo a la BBC que no podía “culpar a nadie más que a mí mismo” por la derrota, pero se consoló con el hecho de que los Conservadores serían “al menos la oposición oficial”, en referencia al temor de que ni siquiera tendrían eso.

Grant Shapps, secretario de defensa, lució preocupado después de perder su escaño en el sur de Inglaterra.

La líder de la Cámara, Penny Mordaunt, que compitió contra Rishi Sunak por el liderazgo del partido antes de que él se convirtiera en primer ministro, también perdió su escaño.

Mientras avanzaba la noche, una sucesión de otros ministros del gabinete conservador también perdieron sus escaños, incluidos: la secretaria de educación Gillian Keegan, la secretaria de cultura Lucy Frazer y el ministro de veteranos Johnny Mercer.

Pero Jeremy Hunt, que se desempeña como canciller -el equivalente al ministro de finanzas del Reino Unido- mantuvo su escaño pero con una mayoría mucho reducida.

Mr. Sunak también ganó su escaño en Yorkshire con una cómoda mayoría de alrededor de 12,000, pero utilizó su discurso de aceptación para conceder y confirmar que su partido había perdido las elecciones.

Labour también perdió a dos grandes nombres propios. Jonathan Ashworth y Thangam Debbonaire se esperaba que formaran parte del nuevo gabinete de Keir Starmer.

Jacob Rees Mogg y otro candidato en su circunscripción. Ninguno ganó.

Un nuevo primer ministro en un día

Las cosas se mueven bastante rápido en la política británica: hay muy poco tiempo entre un resultado electoral y la instalación del nuevo primer ministro.

Rishi Sunak se mudó de 10 Downing Street el viernes por la mañana, el equivalente británico a la Casa Blanca, y Sir Keir Starmer será instalado rápidamente después.

Pero hay un proceso. Mr. Sunak ofreció su renuncia al Rey, y Sir Keir fue formalmente invitado por el monarca a formar el próximo gobierno en una reunión en el Palacio de Buckingham.

Luego realizará el tradicional paseo por Downing Street -observado por los medios de comunicación del mundo- antes de dirigirse a la nación desde los escalones del Número 10.

Después se espera que invite a los principales diputados laboristas a Downing Street y los nombre en su nuevo gabinete.

Hablando antes de presentar su renuncia al Rey, Mr. Sunak deseó que a su sucesor le fuera bien.

“Su éxito será todo nuestro éxito, y le deseo a él y a su familia lo mejor”, dijo Mr. Sunak. “Independientemente de nuestras diferencias en esta campaña, es un hombre decente y de espíritu público al que respeto”.

Entonces, ¿quién es Keir Starmer?

Es bastante nuevo en la política, relativamente hablando.

Sir Keir comenzó su vida profesional como abogado en la década de 1990, y fue nombrado director de procesamientos públicos, el fiscal penal más importante de Inglaterra y Gales, en 2008.

Fue elegido por primera vez en la circunscripción de Holborn y St Pancras en el norte de Londres en 2015 y asumió el liderazgo del Laborismo después de la pobre elección general del partido en 2019, prometiendo comenzar una “nueva era” después del liderazgo de izquierda de Jeremy Corbyn.

Sir Keir fue reelegido en la misma circunscripción el jueves, diciendo en su discurso de victoria que la gente estaba “lista para el cambio” y prometiendo “poner fin a la política de actuación”.

“El cambio comienza aquí mismo porque esta es tu democracia, tu comunidad, tu futuro”, dijo. “Has votado. Ahora es el momento de que cumplamos”.

Puedes leer el perfil completo de Sir Keir aquí.

Nigel Farage finalmente se convierte en un diputado

Este partido insurgente de las elecciones fue Reform UK, el sucesor de derecha del Partido del Brexit y del Partido de la Independencia del Reino Unido.

Nigel Farage, su líder, finalmente ganó un escaño en su octavo intento, pero la proyección inicial de su partido de 13 escaños se redujo a cuatro. Aún así, es mejor que lo que UKIP y el Partido del Brexit jamás lograron, y el Sr. Farage ha estado celebrando.

La participación de votos del partido parece ser de alrededor del 14%.

Reformó la controversia durante la campaña por declaraciones ofensivas hechas por algunos de sus candidatos y activistas.

El Sr. Farage estará acompañado en la Cámara de los Comunes por el ex presidente adjunto del Partido Conservador, Lee Anderson, el fundador de Reform Richard Tice y Rupert Lowe.

Desde su nuevo puesto en el parlamento, el partido podría buscar causar problemas a los Conservadores y atraer más votantes de la base restante del partido.