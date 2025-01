Lo que ganaron los MBA en 2024

“

Piensa que es difícil estar equivocado? Sólo espera hasta que tengas razón.

Ese es el dilema al que se enfrenta Management Consulted. En su Informe de Salarios de Consultoría 2024, Management Consulted proyectó un “crecimiento lento” en la industria de consultoría, donde la demanda superaría la oferta de puestos de trabajo abiertos. Como resultado, las empresas tendrían “poco incentivo para aumentar los salarios”.

Avancemos hasta el Informe de Salarios de Consultoría 2025 y Management Consulted se convirtió en la clásica Casandra. El año pasado se desarrolló tan sombrío como se predijo: salarios estancados y beneficios reducidos. Olvídense de los rugientes años 20, como en 2021 y 2022, donde las empresas acumularon talento y se esperaba un incremento salarial del 10% año tras año. Ahora, ser delgados y ágiles es el mantra de la industria, mientras las empresas navegan por las secuelas de la recesión económica, las incertidumbres globales y las interrupciones tecnológicas.

En su último informe, Management Consulted expone los problemas que sacudieron la consultoría en 2024. Esto empieza con los escándalos y demandas. En diciembre, por ejemplo, McKinsey desembolsó $650 millones de dólares para resolver reclamos sobre sus servicios a Purdue Pharma. En Australia, PwC generó titulares por supuestamente comercializar información tributaria gubernamental privada a clientes. Tales incidentes produjeron un problema de percepción en una industria donde se espera que el trabajo sea limpio y confidencial. Eso sin contar las congelaciones de contrataciones y las fechas de inicio retrasadas que acosaron a los nuevos graduados y a quienes cambiaban de carrera.

A pesar de la negatividad, Management Consulted adopta un tono más optimista en el informe de este año. “Mira más allá de la superficie, y verás que el paciente está más sano de lo que parece a primera vista. La demanda de servicios de consultoría sigue creciendo, las plantillas son mayores que hace un año (aunque el crecimiento de la plantilla fue más lento que los promedios históricos), y la compensación inicial del consultor es >20% más alta que hace cinco años”.

¿Un poco como Pollyanna? Tal vez, pero la irregularidad es la nueva normalidad para una industria acostumbrada a una perspectiva de ‘el cielo es el límite’. Ahora, según el Informe de Salarios de Consultoría 2025, la rotación se ha reducido con más consultores quedándose en su lugar. Para reducir costos, las empresas han recurrido a nuevas formas de aumentar la productividad sin añadir personal. En línea con lo esperado, a menudo los consultores junior asumieron la carga.

“Las empresas flexionaron sus músculos en un mercado laboral más laxo al eliminar los aumentos salariales iniciales”, dice el informe. Esto fue posible gracias al parón correspondiente en Big Tech y Finanzas, pero también en las prácticas internas de estrategia de empresas Fortune 1000, que también se vieron afectadas por los recortes de costos.

Consultores de Bain rumbo a un compromiso. Fotógrafo: Roger Kenny.

UNA AMPLIA POOL DE DATOS

¿Hasta qué punto se flexibilizaron las firmas? En un correo electrónico a P&Q, Namaan Mian, Director de Operaciones de Management Consulted, señaló que más del 90% de las empresas congelaron los salarios base iniciales en 2024. Fue el segundo año consecutivo en que las congelaciones de salarios alcanzaron este umbral. Esta tendencia otorga una clara ventaja a las empresas más grandes según el informe.

“La brecha total de compensación entre las firmas más grandes y las demás sigue siendo amplia. Mientras que la mayoría de las empresas mantuvieron los salarios base estables este año, las firmas principales (que impulsan un crecimiento excesivo en la industria) siguen ofreciendo compensaciones variables dramáticamente más altas, beneficios más generosos y menos viajes. Con una compensación y ventajas de estilo de vida más atractivas, puede haber menos razones que nunca para que los principales candidatos elijan empresas más pequeñas”.

En el núcleo, el Informe de Salarios de Consultoría 2025 responde a la pregunta eterna: ¿Cuánto están pagando varias firmas de consultoría a los MBA y graduados universitarios — y qué tipos de beneficios se incluyen en el paquete de cada firma? Desde 2008, Management Consulted ha estado catalogando una lista detallada de bases, bonos y beneficios de firma en firma. Este año, cubre los salarios para 124 firmas de consultoría, desglosadas entre dos grupos: titulados en MBA/PhD y licenciados/máster. En total, Management Consulted cuenta con más de cuatro millones de usuarios entre los visitantes verificados de su página web para informes y podcasts, así como consumidores de sus servicios de preparación de entrevistas de casos y currículums de consultoría y cursos de consultoría. En algunos casos, estas poblaciones proporcionan a Management Consulted ofertas de remuneración de sus empresas. Otras veces, los datos provienen directamente de las firmas de consultoría.

Un diferenciador del Informe de Salarios de Consultoría 2025: Los números se basan estrictamente en las respuestas de 2024. A diferencia de los datos de fuentes como Glassdoor, PayScale o Indeed, Management Consulted no promedia sus salarios en comparación con el año anterior. Como resultado, es más fiable y actualizado. Los datos de remuneración también están representados en dólares estadounidenses para mayor consistencia.

EL PAGO EN LAS FIRMAS MBB SE ESTANCA

El pago en consultoría puede haber permanecido estático en 2024, pero eso no significa que no haya diferencias significativas en la compensación entre los niveles de educación y las firmas de elección. Tomemos el pago de alto nivel. Según los datos de Management Consulted, los MBAs pueden esperar alcanzar un máximo de $192,000 en base. Del mismo modo, su bono por desempeño y bono de firma pueden llegar a $63,000 y $35,000 respectivamente. Eso supone una mejora importante respecto a los titulados universitarios que consiguieron empleo en consultoría en 2024. Al comienzo, su base alcanzó los $112,000 en el extremo superior, o $80,000 menos que sus contrapartes MBA. Y hubo una caída similar en el bono de rendimiento ($30,000) y el bono de firma ($5,000).

Si piensas que el pago de alto nivel comienza con las MBB – McKinsey & Company, Bain & Company y The Boston Consulting Group – piensa de nuevo. A nivel de licenciatura, Alvarez y Marsal pagan $50,400 más que Bain & Company en base y bonos para comenzar. Además, las contrataciones de estrategia de Accenture, OC&C y CapOne superan en remuneración a las contrataciones de licenciatura de Bain & Company también – al menos en la base inicial. La tendencia se repite de manera similar entre los recién graduados en MBA que ingresan en consultoría. En cuanto a la compensación total, Kearney supera a todos, con Alvarez y Marsal superando nuevamente a Bain & Company.

Entre los MBAs de MBB, las contrataciones de Bain obtuvieron la compensación más alta en el nivel máximo. Aquí, los MBAs de Bain obtuvieron $285,000. Las contrataciones de The Boston Consulting Group alcanzaron los $270,000, con McKinsey llegando a los $267,000. Dicho esto, para las tres firmas, estos números no han cambiado en los últimos tres años. Para poner este declive en perspectiva, de 2022 a 2023, las contrataciones de MBA de Bain vieron cómo su remuneración de alto nivel saltaba de $246,000 a $285,000. Durante ese mismo período, las contrataciones de MBA de BCG y McKinsey disfrutaron de aumentos similares ($248,000 a $270,000 y $250,000 a $267,000 respectivamente). Dicho de otra manera, si el impulso de la compensación hubiera continuado sin obstáculos en los últimos tres años, los MBAs de Bain estarían cobrando $383,500 en el primer año, no $285,000. Y los números serían $320,900 y $299,000 para BCG y McKinsey respectivamente en el extremo superior. ¡Esa es una gran diferencia!

Aún así, cada firma MBB ofrece algo un poco diferente en los paquetes de pago para MBAs al comenzar. Las bases comienzan en $192,000 en Bain y McKinsey, con BCG ligeramente por debajo en $190,000. Del mismo modo, las tres firmas ofrecen bonos de firma de hasta $30,000. Sin embargo, el bono de rendimiento resulta ser un diferenciador entre las firmas MBB. McKinsey limita su bono de rendimiento a $40,000, mientras que Bain y BCG alcanzan los $63,000 y $60,000 respectivamente. Bain también ofrece 25 días de licencia remunerada en comparación con 19 de McKinsey y 15 de BCG para los MBAs recién contratados. A diferencia de Bain y BCG, McKinsey incluye un reembolso del 50% de la matrícula del segundo año para los pasantes que regresan en su paquete. BCG contribuye más, en términos monetarios, que Bain a un plan 401K ($11,875 vs. $8,000). Para los que se trasladan, BCG presupuesta sólo $6,000 para cubrir los costos de un nuevo empleado, mucho menos que Bain ($8,000 para menos de 400 millas; $15,000 para más de 600 millas) o McKinsey (hasta $10,100). En otras palabras, el valor del paquete inicial varía en función de lo que valora un nuevo empleado.

Cambiando a las contrataciones de licenciatura, las MBB siguen un patrón similar. Bain y McKinsey comienzan a este segmento con una base de $112,000, ligeramente más alta que los $110,000 de la BCG. Cada firma MBB proporciona un bono de firma de $5,000, aunque el bono de rendimiento de $18,000 de McKinsey se queda atrás de los $22,500 de Bain (hasta $22,500) y los $22,000 de BCG ($22,000). Como era de esperar, Bain ofrece más días de licencia remunerada (20) que McKinsey (19) o BCG (15). McKinsey compensa los reubicaciones de hasta $10,000 (en comparación con los $6,000 y $5,000 de BCG y Bain respectivamente). Cuando se trata de jubilación, Bain contribuye hasta $6,050 en comparación con los $4,400 de participación en beneficios compartidos de BCG (y McKinsey se compromete con un 7,5% en compensación calificada). Bain y McKinsey también reservan $5,000 cada uno para una asignación de vivienda para los contratados con licenciatura.

Foto de Deloitte

DESGLOSE DE LOS BIG 4

La compensación total también se ha estancado entre los Big 4 – Ernst & Young, KMPG, Deloitte y PwC – en los últimos tres años. Durante este período, encontrarás la compensación total máxima de MBA encerrada en las mismas bandas que en 2023 y 2024: Deloitte Consulting ($204,000), EY Consulting ($242,000), KPMG Consulting ($210,000), PwC Strategy& ($280,000) y PwC Consulting ($245,000). Entre las contrataciones de licenciatura, esa misma pausa salarial de tres años continuó en Deloitte Consulting ($107,500), EY Consulting ($90,000), KPMG Consulting ($110,000), PwC Strategy& ($132,000) y PwC Consulting ($102,000).

Según el Informe de Salarios de Consultoría 2025, las firmas de consultoría persiguieron estrategias que intentaron disimular las restricciones del salario base, como levantar los topes de los bonos de rendimiento. Al final, la caída salarial reflejó la dirección restaurando el equilibrio de poder después de años de servir a un talento cada vez más empoderado.

“Muchas empresas están utilizando aumentos salariales deprimidos como herramienta para aumentar la rotación. Con los desaceleraciones en los sectores tradicionales de salida (por ejemplo, la estrategia empresarial, PE), las empresas no están preocupadas por la salida masiva de talento de una vez”.

Esto se refleja en los incentivos desplegados por varias firmas de los Big 4 en sus paquetes. Para los MBAs, EY Consulting y EY-Parthenon cuentan con días de licencia ilimitados, siendo este último también con bonos de rendimiento de hasta $52.500. KPMG Consulting también otorga hasta 30 días de licencia, junto con un reembolso de reubicación de hasta $10,000. Esos 30 días de licencia también se aplican a los titulados en licenciatura, que reciben bonos de firma superiores a la media de $10.000. En EY-Parthenon, aparte de los días de licencia ilimitados, los universitarios también reciben un bono de retención de $50.000 después de tres años de servicio.

Compañeros se reúnen en la oficina de Londres. Más de 76 nacionalidades están representadas en las oficinas de McKinsey en todo el Reino Unido

PAGA DE PRÁCTICAS

En términos de efectivo total para MBAs, Kearney lidera el grupo con $288,800 en el extremo superior, superando a Alvarez y Marsal ($287,500). Entre las contrataciones de licenciatura, Alvarez y Marsal es el jugador dominante al comenzar con $190,000. Digamos simplemente que Alvarez y Marsal no tiene miedo de invertir en su talento. Entre los universitarios, los bonos de rendimiento pueden llegar hasta $51,000, sin contar un bono de firma de $10,000. Para los MBAs, los bonos de rendimiento de Alvarez y Marsal oscilan entre $52,500 y $87,000 en el primer año – ambos montos pueden superar lo que los graduados pueden ganar en las MBB.

Esa es el costo de competir en la consultoría de gestión – y muchas firmas boutique miman a nuevos contratados con beneficios más allá de los parámetros de pago habituales. Para los MBAs, Allman Salon cubre la matrícula hasta $80,000 durante dos años, mientras que ZS Associates reembolsa la matrícula del segundo año (además de proporcionar hasta $17,400 para ajustes de coste de vida). Además de un bono de firma de $35,000, Accenture Strategy añade otros $17,500 para pasantes que regresan (con Oliver Wyman ofreciendo un bono de firma temprano de $15,000 además de otro bono de $30,000). Kearney subirá a $16,000 para la reubicación, mientras que OC&C Strategy Consultants provee $800 como reembolso de bienestar anual. A su vez, Accenture ofrece descuentos del 15% en acciones a los empleados con títulos univers