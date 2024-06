Lo que debes saber sobre Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta electa de México.

La lista de logros de Claudia Sheinbaum es larga: Tiene un doctorado en ingeniería energética, participó en un panel de científicos del clima de las Naciones Unidas galardonado con el Premio Nobel de la Paz y gobernó la capital, una de las ciudades más grandes del hemisferio.

El domingo, agregó otro logro a su currículum: convertirse en la primera mujer electa presidenta de México.

La Sra. Sheinbaum, de 61 años, capturó al menos el 58 por ciento de los votos en una elección histórica el domingo que presentaba a dos mujeres compitiendo por el cargo más alto de la nación, una contienda innovadora en un país conocido desde hace mucho tiempo por una cultura de machismo y violencia rampante contra las mujeres.

“Por primera vez en 200 años de la república, me convertiré en la primera presidenta de México”, dijo. “Y como he dicho en otras ocasiones, no llego sola. Todas llegamos, con nuestras heroínas que nos dieron nuestra patria, con nuestros ancestros, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas.”

Ahora que ha conseguido la presidencia, el siguiente desafío de la Sra. Sheinbaum será salir de la sombra de su predecesor y mentor de mucho tiempo, Andrés Manuel López Obrador, el presidente saliente.

Ella y el Sr. López Obrador son “personas diferentes”, dijo en una entrevista. Él es un hombre del petróleo que invirtió en proyectos ambientalmente cuestionables; ella es una científica del clima. Aún así, la Sra. Sheinbaum ha atraído a los votantes principalmente prometiendo afianzar su legado, respaldando movimientos como su gran apuesta por la empresa petrolera nacional y cambios constitucionales propuestos que los críticos llaman antidemocráticos.

Su alianza también ha llevado a muchos mexicanos a preguntarse: ¿Puede la Sra. Sheinbaum ser su propia líder? ¿O solo será su peón?

“Hay esta idea, porque muchos columnistas lo dicen, de que no tengo personalidad”, se quejó la Sra. Sheinbaum ante los reporteros a principios de este año. “Que el presidente Andrés Manuel López Obrador me dice lo que tengo que hacer.”

Ella insiste en que gobernará de forma independiente al Sr. López Obrador y tiene algunas prioridades diferentes. Pero desviarse demasiado de su agenda podría ser muy arriesgado.

Aquí hay cinco cosas que debes saber sobre la recién electa presidenta de México que ayudan a determinar si se alejará de las políticas de López Obrador o se dedicará a afianzar su legado.

1. Sheinbaum heredará una serie de desafíos.

Una ex bailarina de ballet, la Sra. Sheinbaum se describe a sí misma como “obsesiva” y “disciplinada”. Pero los analistas dicen que la disciplina puede que no sea suficiente.

Como presidenta, ya se enfrenta a una larga lista de problemas. La empresa petrolera estatal está colapsando bajo deudas, la migración a través del país ha alcanzado niveles históricos y la violencia de los cárteles continúa atormentando al país.

Ha dicho que seguirá la política de López Obrador de abordar las causas de la violencia en lugar de librar una guerra contra los grupos criminales, pero también trabajará para disminuir las tasas de impunidad y fortalecer la guardia nacional.

Con unas elecciones presidenciales en Estados Unidos a solo meses de distancia, dijo al New York Times que estaba preparada para trabajar con cualquier candidato que resulte ganador. Públicamente, ha hecho eco del énfasis de López Obrador en abordar la migración al enfrentar sus causas fundamentales.

En una pista de cambio potencial, dijo en un debate reciente que buscaría reformar la autoridad migratoria del país, una agencia a menudo acusada de corrupción.

2. Es vista como reservada, incluso distante.

El Times habló con dos docenas de personas que han trabajado con o conocen a la Sra. Sheinbaum y también ha visitado eventos de campaña, revisado sus escritos y apariciones en los medios e entrevistado, una vez en 2020 y de nuevo este año.

Lo que quedó claro es que la Sra. Sheinbaum, tiene una impresionante lista de logros.

