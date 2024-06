Lo mejor de Computex 2024: ASUS ROG Aliado X

Cuando ASUS lanzó el ROG Ally en 2023, posicionaba la consola como tu única opción para jugar todos tus juegos, y no solo los de tu biblioteca de Steam. Si bien el Ally sigue siendo una consola de juegos muy genial para PC, el ROG Ally X trae varias mejoras que lo convierten en la opción preferida entre él y los modelos anteriores. El ROG Ally X sigue utilizando el mismo APU AMD Ryzen Z1 Extreme, pero aumenta la RAM y la batería y actualiza el soporte SSD para una experiencia de juego mucho mejor.

Comencemos con la duración de la batería. El ROG Ally X cuenta con una batería de 80Wh para que puedas seguir jugando durante más tiempo sin tener que enchufar la consola. Aunque no lo hemos probado, probablemente puedas esperar al menos una hora adicional de juego, si no más. Eso es bastante emocionante si tienes trayectos largos y te gusta jugar durante ese tiempo. Pero ASUS no se detuvo ahí. El ROG Ally X también tiene un diseño actualizado. Las cosas no han cambiado mucho aquí. Pero han sido mejoradas de formas pequeñas pero significativas.

Como las esquinas inferiores de la unidad que descansan contra tus palmas. En el ROG Ally original, estas eran líneas y esquinas angulares afiladas. El ROG Ally X mejora la ergonomía dando a estas esquinas una curva más pronunciada. Esto probablemente lo haga más cómodo de sostener durante más tiempo. Hablando de ergonomía, el ROG Ally X también tiene curvas más definidas y profundidad para los agarres en la parte posterior. Dando a tus dedos un poco más de espacio para descansar allí. Debido a estas mejoras, otorgamos al ASUS ROG Ally X el premio Best of Computex 2024.

El ROG Ally X tiene muchas mejoras significativas

Una batería más grande es una de las muchas mejoras que ASUS hizo en su consola. Ahora cuenta con 24GB de RAM en comparación con los 16GB anteriores. Esto te ayudará a asignar de forma más equitativa los recursos del APU entre el sistema y las actividades de juego, para que los juegos y tareas se ejecuten de manera más óptima. Uno de los upgrades más destacados es el salto al soporte Full M.2 2280 SSD. El antiguo ROG Ally utilizaba un formato de SSD más pequeño. Sin embargo, el nuevo ROG Ally X es compatible con SSDs Full M.2 2280. Por lo que puedes actualizar más fácilmente el almacenamiento de la consola si así lo deseas.

Además, el sistema ahora viene con 1TB de almacenamiento interno como estándar en comparación con los 512GB anteriores. ASUS también hizo que los ventiladores de refrigeración fueran más delgados y eficientes e incluso acercó un poco más los joysticks al d-pad y los botones frontales para que sea más fácil mover tus pulgares entre ellos. En general, debería ser una experiencia de juego notablemente más placentera que antes. Por eso le otorgamos el premio Best of Computex 2024 al ASUS ROG Ally X.