Llega la primera aplicación de terceros para iPhone en el mundo

20 de julio de 2007: Justo un mes después de que saliera a la venta el iPhone original, se compila y lanza la primera aplicación de terceros para la nueva plataforma.

Llamada “Hello World”, el software funciona más como una prueba de concepto que como una herramienta seria. Pero demuestra que las aplicaciones de terceros se convertirán en un pilar de la nueva economía del iPhone. Es una lástima que Apple no haya recibido el mensaje.

Programas “Hello, World” y la aplicación Hello World

Los programas “Hello, World” son demos simples utilizados para mostrar un nuevo lenguaje de programación o exhibir las posibilidades de una nueva plataforma. Se dice que el primer programa “hello, world” (sin las letras mayúsculas) provino de un memorándum interno de 1974 de Bell Laboratories sobre la codificación utilizando el entonces nuevo lenguaje de programación C del laboratorio.

La aplicación Hello World de 2007, que simplemente mostraba palabras en una pantalla, dio a muchos usuarios su primera mirada al futuro del iPhone.

También parecía un buen guiño al pasado. Recordaba una tradición nacida de la presentación del Macintosh 128K original dos décadas antes. Cuando el cofundador de Apple, Steve Jobs, presentó el Mac en enero de 1984, mostró una capacidad de texto a voz que permitía a la computadora decir: “Hola, soy Macintosh”. Y cuando Jobs regresó a Apple a finales de la década de 1990, el eslogan elegido para el innovador iMac G3 fue “Hola (Otra vez)”.

Dado el enfoque del iPhone en la conectividad y la comunicación, ampliar “Hola” a “Hello World” parecía lógico.

Apple tradicionalmente hace que sus productos digan “hola”.

Hello World y el auge de las aplicaciones nativas del iPhone

Un hacker que se hacía llamar Nightwatch desarrolló el programa Hello World que mostraba el potencial del iPhone. La sencilla demostración se convirtió en noticia en ese momento porque Apple no había lanzado una App Store oficial, no había lanzado un kit de desarrollo de software para el iPhone o ni siquiera se había molestado en decir si estos movimientos estaban en sus planes.

Dentro de Apple, hubo un debate sobre el iPhone. ¿Debería convertirse en una plataforma generativa, con aplicaciones de terceros, o permanecer bloqueado? El principal defensor de la segunda opción fue Jobs. Temía que permitir a los desarrolladores poner aplicaciones nativas en el iPhone supondría la sentencia de muerte para la calidad.

Jobs no retrocedió hasta principios de 2008. Unos meses después, Apple abrió las puertas de su iOS App Store.

¡El mundo de las precarias aplicaciones web estaba llegando a su fin. ¡Las aplicaciones nativas reales estaban en camino!

La App Store: Un golpe de genio para Apple

La decisión resultó brillante. En 2020, Apple estimó que la “economía de aplicaciones” generó $ 643 mil millones en negocios. Y Apple dice que la economía de aplicaciones del iPhone llevó a más de 2.2 millones de empleos en Estados Unidos en 2021. Y para 2022, los desarrolladores de la App Store generaron $ 1.1 billones en facturación y ventas totales.

De hecho, la App Store ha resultado tan exitosa que ha llamado la atención de los reguladores antimonopolio en Estados Unidos y en todo el mundo. La Ley de Mercados Digitales de Europa, aprobada en 2022, trajo cambios importantes a la App Store (y por lo tanto al iPhone mismo). Eso incluye aplicaciones cargadas y tiendas de aplicaciones alternativas, entre otras cosas.